Что такое Владимир Радченко?

В Украине появился еще один “силовой” вице-премьер-министр. За назначение на этот пост Владимира Радченко сегодня проголосовал парламент. По словам новоназначеного чиновника, он собирается «координировать действия силовых структур, ставить перед ними политические задачи и создавать условия для их выполнения».

Введение нового правительственного поста и само назначение мы попросили прокомментировать политологов и народных депутатов, занимавшихся проблемами безопасности.

Дмитрий Выдрин, политолог:

РАДЧЕНКО – ОПОРА ЯНУКОВИЧУ?

Когда-то похожая должность уже была в системе центральной исполнительной власти. Она в свое время создавалась под Марчука. И у меня такое впечатление, что взяли архивы, стряхнули пыль и реанимировали должность под человека, который имеет связи со всеми силовиками – не только внутри Украины, но и за рубежом. Должность создали специально под Радченко. И он усилит команду премьера. Эта должность усилит влияние Кабмина на силовые структуры, поскольку функцией вице-премьера будет согласовывать и координировать позиции и СБУ, и Министерства обороны, и МВД, и Генпрокуратуры. Этот человек сможет влиять на весь силовой блок, независимо от того, в чьей политической зоне ведомство находится.

Владимир Радченко – неконфликтный человек, но трудно исключить вероятность новых политических конфликтов, поскольку это явное перетягивание полномочий Президента в Кабмин.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

РАДЧЕНКО – НЕ ШУФРИЧ?

Введение нового поста – свидетельство продолжающейся борьбы за силовую бюрократию, за контроль над силовыми структурами и силовой элитой. Кабмин, премьер-министр хотят усилить это направление, чтобы через вице-премьерский пост наладить каналы коммуникации и координации между всеми силовыми структурами, которые сегодня находятся как в поле влияния Президента, так и в поле влияния других политических сил. Конечно же, это достаточно неприятный эпизод на фоне позавчерашнего братания трех ветвей власти и заявленных намерений собрать новый круглый стол, подписать Универсал. И это будет вносить определенную долю напряженности между Президентом и премьером, а также обострять борьбу за силовой ресурс. Интрига заключается не только в обострении борьбы за силовую бюрократию, сколько в попытке Виктора Януковича установить некий контроль над теми структурами, которые формально находятся в сфере влияния партнеров по коалиции. Пост министра внутренних дел отдан социалистам, однако пост вице-премьера дает возможность частично нейтрализовать потери Партии регионов.

Интрига в том, что и между партнерами по коалиции идет латентная, скрытая борьба за контроль над силовыми структурами. Конечно, не нужно утрировать возможные результаты назначения Владимира Радченко. Радченко – спокойный, уравновешенный человек нерадикальных взглядов, вряд ли он станет фигурой, обостряющей конфликт между основными группами влияния. Радченко – не Шуфрич, он в большой политике и силовых структурах с 1994 года, и важно учитывать его опыт и контакты в среде действующих и отставных силовых элит. Не исключено, что в случае открытых и кулуарных, силовых и несиловых обострений ему предназначается деликатная миссия по налаживанию горизонтальных связей в силовых структурах. Возможно, ему придется пробовать «перетянуть» на свою сторону колеблющиеся части отставных либо действующих силовиков.

Георгий Крючков, народный депутат прошлых созывов, бывший председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны:

РАДЧЕНКО – ЭТО МЕЧТА?

Еще будучи председателем комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, я, при поддержке всего комитета, неоднократно ставил вопрос о необходимости иметь в структуре руководства правительства должность вице-премьера, который бы занимался вопросами обороноспособности, национальной безопасности Украины, общественного порядка и борьбы с преступностью. Эта чрезвычайно важная проблема оставалась без системного управления со стороны правительства. Наше предложение не поддерживалось на протяжении всех восьми лет, пока я был в парламенте. В условиях нашей хронической нестабильности никто не собирался отдать конкретному человеку этот участок работы.

К счастью, этот вопрос решен. При нормальной работе и нормальных взаимоотношениях в треугольнике Президент – парламент – правительство введение такой должности позволило бы системно заниматься вопросами ВПК, решением социальных вопросов в силовом блоке, реформированием силовых структур.

Владимир Радченко один из самых опытных специалистов в сфере безопасности. Ему не нужно время вхождения в работу, он профессионал. Он человек серьезный, немногословный, последовательный, знает, где что лежит, и умеет решать вопросы. При всех перипетиях никогда не возникал вопрос, что он в чем-то замешан, к чему-то причастен.

Будет ли он эффективным в условиях, когда продолжается противостояние, идет борьба институтов власти за контроль над силовым участком? Этот вопрос остается открытым. Про подлинные мотивы назначения и согласовано ли оно с Президентом, я не знаю. Если согласовано, то это хорошо. Это нужно для дела. Если не согласовано, то, возможно, это продолжение битвы за влияние.

Кость Бондаренко, политолог:

РАДЧЕНКО – ЭТО ЯДЕРНАЯ БОМБА?

Радченко – это ядерная бомба. Когда-то Сталин не без оснований считал, что обладание ядерным оружием – это средство предотвращения войны.

После этого назначения войны с премьером становятся бессмысленными. Радченко очень мощная фигура, за ним – владение огромными объемами информации, способность выстраивать схемы, просчитывать шаги. Такой фактор сдерживания, как силовики, которые подчинялись Ющенко, теперь значительно ослаблен. У некоторых силовых чиновников возникнет ситуация фактически двойного подчинения: Президенту и силовому вице-премьеру. И я не уверен, что ситуация всегда будет решаться в пользу Ющенко.

Борис Андресюк, народный депутат прошлого созыва:

РАДЧЕНКО – НОВОЕ ДЫХАНИЕ ВПК?

Я поддерживаю введение этого поста. Координация работы силовых структур необходима. По старой Конституции весь силовой блок «замыкался» на Президенте. Сегодня ситуация изменилась. Правительство формируется парламентом. И понятно, что если силовые министры являются членами Кабинета министров, то и ответственность, возложенная на них, возросла. Отсутствие такого вице-премьера, своего рода куратора ВПК, стало причиной снижения нашего военно-промышленного потенциала. Мы живем наработками советских времен, бюджетное финансирование новейших видов вооружения в глубоком упадке, денег на военные заказы для Вооруженных Сил выделяется мизер, заказов на наши мощные предприятия нет. Введение должности усилит координацию деятельности всего ВПК, поможет как-то разобраться с клубком проблем – от проектирования вооружений до размещения заказов на предприятиях. Возможно, это даст толчок развитию ВПК и в перспективе сможет принести поступления в бюджет. Хотим или не хотим, мы остаемся в десятке крупных производителей оружия. Так, что новый вице-премьер, возможно, сумеет поддержать реноме государства.

Маша Мищенко