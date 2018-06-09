Глава миссии МВФ: Серьезные расхождения между ветвями власти мешают двигаться

МВФ заявляет, что в Украине стабилизировалась экономическая ситуация, призывает политиков избегать действий, которые подрывают оздоровление экономики, говорит, что всем представителям власти нужно работать вместе... Интервью главы миссии МВФ специализированному журналу Международного валютного фонда IMF Survey on line

МВФ призывает украинских правительственных чиновников создать консенсус для поддержки восстановления экономики и избегать действий, которые бы подогревали инфляцию и вызывали рост безработицы.

Миссия МВФ недавно вернулась из Киева после переговоров с властями о третьем пересмотре программного соглашения «Стенд-бай» с Украиной, предусматривающем выделение Фондом $16,4 миллиардов. Журнал The IMF Survey взял интервью у главы Миссии МВФ в Украине госпожи Джейлы Пазарбазиолу о поездке и результатах переговоров.

Каков текущий статус программы в Украине?

Украинская экономическая программа, которую Фонд поддерживал с прошлого года, смогла стабилизировать крайне тяжелую экономическую ситуацию. Эта стабильность важна для благосостояния украинского народа. Однако наша последняя миссия в Украину отметила, что экономическая политика в определенных вопросах, включая подачу проекта бюджета на 2010 год, который опирается на значительное фискальное расширение, и закон о новых социальных стандартах угрожают этим достижениям. Потому нас это беспокоит.

Мы готовы продолжать оказывать помощь, конечно, если Украина изберет путь дальнейшего выполнения программы и соблюдения курса на наращивание наработанных достижений. Имеет место одно серьезное разногласие между представителями власти относительно того, как двигаться дальше. Мы надеемся, что ветви власти в Украине уже в ближайшее время поладят – даже в свете будущих выборов, – руководствуясь интересами стабильной и сильной украинской экономики.

Каких результатов достигла украинская экономика в ходе выполнения экономической программы, поддерживаемой Фондом?

Программа помогла стране победить наихудший кризис и в то же время защитить социальную стабильность. Это критически важно. Помните, ситуация в Украине была очень серьезной. Экономика находилась в свободном падении. Реальный ВВП снизился на 20% в первом квартале этого года. По сути, Украина была одной из стран, по которой сильнее всего ударил мировой кризис, – с большим сокращением промышленного производства и острейшим спадом обменного курса. Это в целом отразило уязвимость экономики страны в начале глобального кризиса. Целью программы было немедленное решение ключевых проблем. Во многих аспектах программа оказалась успешной, что стало возможным благодаря усилиям украинской власти.

Какие успехи можно сегодня зачесть в актив экономической программы?

Учтите последние тенденции. Сокращение промышленного производства и розничной торговли с августа замедляется, и производство начало расти, хотя и с очень низкой базы. В то же время инфляция упала, риски для банковского сектора значительно сократились, обменный курс стабилизировался.

Конечно, перед Украиной впереди еще длинная дорога, вот почему важно продолжать вести правильную политику. В частности, глубокая рецессия создала большое давление на государственные финансы – именно этот аспект нужно постоянно и пристально контролировать, чтобы не создать угрозы для дальнейшего восстановления экономики.

Выступает ли МВФ против повышения уровня пенсий и заработной платы в Украине?

Защита бедных и безработных, а также наиболее уязвимых слоев населения является для нас приоритетом. В Украине защита пенсий и зарплат была особо важным вопросом. Значительная часть нашего финансирования была направлена правительством именно на обеспечение своевременных выплат пенсий и зарплат.

Но мы все должны посмотреть реальности в глаза – наличие или отсутствие источников финансирования налагает на рост расходов четкие ограничения. В 2010 году правительство предложил повысить зарплаты и пенсии в соответствии с инфляцией – то есть на 10 процентов.

Именно такой рост МВФ поддерживает: он сбалансирует необходимость защиты покупательной способности с необходимостью жить по средствам и с учетом ограничения в ресурсах. Последующий рост нельзя профинансировать, не спровоцировав инфляцию или значительное сокращение работников в государственном секторе. Более высокая инфляция бьет по каждому. Но наиболее болезненный удар почувствуют люди с низкими доходами. Чтобы реально защитить бедных, нам необходимо сохранить наработанные достижения. Это значит – продолжение правильной и взвешенной экономической политики.

Почему вас обеспокоило принятие закона о повышении социальных стандартов?

Я уже отмечала: невозможно повышать зарплаты и пенсии так быстро и ибежать роста безработицы и инфляции. Это слишком высокая цена, особенно для бедных.

Если закон о социальных стандартах будет введен в том виде, как он был проголосован, то стоимость этого шага может достичь 7 процентов ВВП, что невозможно с фискальной точки зрения. Даже учитывая изменения в законодательстве, предложенные Президентом, – которые распространяют индексацию прежде всего на зарплаты низкооплачиваемых рабочих и служащих, – стоимость данного закона будет составлять по меньшей мере 2,5% ВВП, а это очень большая добавка к дефициту бюджета Украины. Как бы вы ни считали, все равно государство не в состоянии этого себе позволить.

Этот шаг станет контрпродуктивным, поскольку рост дефицита бюджета будет угрожать экономической стабильности, а бедные и наиболее уязвимые заплатят за это самую большую цену. Учитывая это, мы сообщили Президенту, что рассчитываем на то, что украинская власть будет придерживаться в этих вопросах прежних договоренностей.

Есть ли среди этих договоренностей необходимость пересмотра проекта бюджета на 2010 год?

Да. Правительство подало проект бюджета на 2010 с параметрами, которые могут привести к дефициту почти в 8% ВВП. Показатель такого уровня значительно превышает программные договоренности. Кроме стимуляции повышения процентных ставок, дефицит такого размера будет очень тяжело профинансировать без подпитки инфляции. Мероприятия по сокращению такого дефицита все еще в стадии обсуждения, но и они нуждаются в консенсусе.

Как с денежно-кредитной политикой? Гривня с недавних пор опять оказалась под давлением.

Дальнейшее улучшение функционирования валютного рынка должно стать приоритетом для Национального Банка Украины. Как было согласовано, отклонения между официальным обменным курсом и межбанковским и впредь будут сокращаться, чтобы уменьшить деформации от существования параллельных обменных курсов.

Сокращение избытка ликвидности в банковской системе является ключевым для облегчения давления на обменный курс. Повышение ставки процентов по депозитным сертификатам НБУ– которые сейчас заметно негативны в реальном измерении – станет важным шагом в этом аспекте.

Что является наибольшей преградой для введения экономической программы?

Понимание того, подставлено или нет плечо программе. Для успеха выполнения любой экономической программы необходимо иметь минимальный уровень консенсуса. Когда эта экономическая программа была создана год назад, тогда был широкий консенсус в Украине относительно проведения такого курса. Все ветви исполнительной власти, гражданского общества и даже оппозиции выразили крепкую поддержку этой программы. Суровость ситуации фокусировала участников тех событий на необходимые действия.

Но политические события показывают, что достичь консенсуса теперь намного сложнее. Без него прогресс остановится, восстановление экономики окажется под угрозой, люди могут потерять доверие к способности политиков улучшить экономику.

Какие риски и вызовы появятся в ближайшие месяцы перед экономикой Украины? Конечно, много зависит от глобальной экономики. Но внутренние факторы тоже важны. В итоге: у Украины еще очень уязвимое состояние экономики. Проведение курса в соответствии с программой остановило воспалительные процессы в экономике, но выздоровление будет длиться еще долго. Неуверенность в проведении курса вредит доверию и способна пустить восстановление под откос.

Мы очень верим в то, что те шаги, которые делает власть для выполнения программы, правильны для восстановления экономики Украины, и они улучшат стандарты жизни украинского народа. Однако новый бюджет и закон о социальных стандартах угрожают уже достигнутым достижениям: без высокой инфляции и безработицы такое финансирование невозможно.

Успех любой программы очень зависит от собственности и получения надлежащего уровня компромисса в сложных решениях. Надежды украинского народа на восстановление не должны быть разрушены неуверенностью, тем более что впереди январские выборы. В этом нужно лидерство всей власти. Мы готовы ей помочь.

IMF Survey on line