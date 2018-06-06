Бюджет-2007: усовершенствованный воз с пультовым управлением

Многострадальный Закон о Государственном бюджете Украины на 2007 год обнародован в официальных изданиях. Минфин готовит бюджетную роспись, местные Советы наперегонки принимают свои бюджеты, а Ющенко ветирует приватизационный закон, усиливая основной риск невыполнения финансовой сметы страны в следующем году. Павла Качура и Юрия Павленко назначают губернаторами с согласия Кабмина, и сложно не поверить в то, что это согласие было одним из условий неналожения вето на бюджет.

Об изъянах бюджета-2007 как инвестиционного Гаргантюа и социального дядюшки Скруджа написано уже достаточно. Самое время отметить также его позитивные моменты. Они сосредоточены не столько в ассигнованиях (кому и как много), сколько в институционной плоскости. Вот лишь несколько из них, возможно, не очень заметных, но от этого не менее значимых.

1. Консолидация пенсионной системы

Парадокс в том, что то самое правительство, которое заставило в 2004 году Пенсионный фонд сделать себе харакири, одним рывком увеличив уровень минимальной пенсии, теперь склеивает осколки пенсионной системы. Конечно, если бы в 2007 году проходили выборы, Янукович и Азаров вместе с бессменным Зайчуком взялись бы за то же самое. Но, поскольку народ в следующем году вряд ли будет электоратом, пенсионную систему кладут если не на операционный стол, то таки сажают в стоматологическое кресло. Во-первых (и это пока самое главное), военные и остатки украинского флота начинают платить взносы в Пенсионный фонд. До сих пор было крайне несправедливо - пенсии им платили, однако в Пенсионный фонд они ничего не перечисляли (аналогичная ситуация была до недавнего времени с селом). Во-вторых, Пенсионный фонд начинает насчитывать и выплачивать пенсии силовикам и судьям. В-третьих, ограничение максимальных пенсий вряд ли даст ощутимую экономию, однако путь избран правильный. Этот путь в конце концов должен вывести нас (тех, кто доживет до пенсии) на персонифицированные пенсионные счета.

2. Казначейство выходит со своими свободными остатками на рынок ценных бумаг

Казначейству разрешено своими (то есть общественными) временно свободными средствами выходить в пределах одного бюджетного года на рынок ценных бумаг и размещать их на депозитах. Спор о том, позволять или нет инвестировать государственные средства в ценные бумаги, длился с тех пор, как государственные финансы вышли из умопомрачительного пике и на казначейском счете начал накапливаться "жирок". Следует ожидать, что требования к инвестированию будут крайне консервативными, а конкурс на размещение временно свободных государственных средств на коммерческих депозитах выиграет не только "Укргазбанк" и "Правекс".

3. Кредиты под государственные гарантии будут предоставляться только законом

Конечно, коалиция с радостью проголосует за такие законы, и коммунисты всегда найдут нужное объяснение, почему мы одалживаем у буржуев. Однако в этом есть по крайней мере два позитива: закон будет требовать публичного обсуждения и шила в мешке не утаишь. Во-вторых, если от кредита будет за версту попахивать паленым, пригодится вето Президента – едва ли не единственное средство проведения публичной политики, которое у него еще осталось.

4. Требование предоставлять государственное и коммунальное имущество в аренду на конкурсной основе

Бюджет-2007 требует, чтобы все договоры об аренде государственного и коммунального имущества заключались на конкурсных основах, а все предварительно заключенные соглашения должны быть в шестимесячный срок пересмотрены с соблюдением этого требования. Однако червь сомнений точит совесть автора - чиновники отечественного разлива скорее воспользуются этой нормой для дополнительного прессинга на арендаторов, чем наполнят ею бюджет. К тому же большинство тех арендаторов, кто стремился по смехотворной цене приобрести общественное имущество путем выкупа, уже давно это сделали.

5. Уточнен перечень льготников

В статье 47 приведен исчерпывающий, будем надеяться, перечень граждан, которые имеют право на социальные льготы за счет бюджета. Следующий шаг - предоставлять эти льготы в денежной форме, однако горький опыт северного соседа с монетизацией льгот и перекрытием дорог пенсионерами вряд ли будет побуждать к этому Папиева с Азаровим.

Есть еще несколько позитивных моментов в бюджете-2007 - признание сумм налога на добавленную стоимость, которые получают сельхозпроизводители, государственной дотацией в сумме 4,5 млрд. грн.; наведение порядка с социальными фондами, расходная часть которых распухает от осуществления несвойственных им расходов и тому подобное. Однако впечатление от бюджета-2007 - как от усовершенствованного дилижанса. Совершенствуя дилижанс, можно создать совершенный дилижанс, или, по-нашему, воз, а вот первоклассный автомобиль - вряд ли.

Станислав Голубенко