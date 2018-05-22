Как Вы еще живете, дед Васыль?

Это не двойник знаменитого Паниковского, Михаила Самуэлевича. Герой фотографии, на которую Вы смотрите, читатель, действительно слепой, и не попрошайничает на углу Хрещатика и Прорезной. Он просто никому не нужный инвалид.

Познакомился я с ним в июле, когда приезжал к своей матери, бабе Тане, которая живет в Овруче, Житомирской области. День был летний, солнечный и, вероятно, дед Васыль, так зовут старика на фотографии (хотя язык не поворачивается назвать его стариком). Вышел «в люди, на базар».

- Дойдете, не заблудитесь? – спросил я.

- Да нет, я тут каждый день хожу семьдесят два года, - ответил он, поглядывая, как все слепые, куда то в небо.

Нет слов, образ дядьки Васыля вряд ли можно разместить на рекламном щите типа «Welcome to Ukraine». Не вписывается убогость и нищета дядьки Васыля в наши украинские устремления в Европу.

Хотя в серьезном учебнике по экономике Самуэльсона я прочитал, что «бедность, это когда люди получают неадекватные доходы». Вот такая абстракция. А какие доходы адекватны, только Бог знает.

Правда, стыд и неловкость охватывает каждого, кто смотрит на эту фотографию. Наверно, если посещают такие чувства человека, это и есть цивилизованно, по-европейски. Но этого, конечно, очень мало.

Вряд ли Украину можно назвать бедной страной. Говорят, половина черноземов в мире – украинские земли. Но главное наше достижение – в Украине 99,8 процента населения люди грамотные, образованные. Мы умеем читать и писать. Это больше, чем в США, Франции, Великобритании, правда, на десятые доли процента. Но мы, например, не Ангола, где 58 процентов читать и писать не умеют.

Недавно (спустя 40 лет, учился там) заезжал в Нежин. Вот наши корни! Церкви, стены которых помнят Николая Васильевича Гоголя. Заходил в Высшую гимназию (ныне университет), которую построил канцлер, светлейший князь, казацкий полковник, украинец Александр Безбородько, и в которой учился гений. Еще постоял на сцене, где он играл в спектаклях. Тоскливо. Все очень запущено. Грязь, поломанные столы, старый паркет, рояль без ножек.

В вестибюле старинного, барочного здания прочитал объявление сего храма науки: «Посвящение в студенты. Первокурсникам сдать по две гривны». Правда, остался дивный парк времен автора «Тараса Бульбы», со столетними дубами и роскошными кленами. Но это так, ностальгия.

Мы, «впереди планеты всей» по внешнему долгу. Еще, средняя продолжительность жизни украинских мужиков - 61, женщин – 72 года, прирост населения – 0,83 процента, рождаемость 12.25, смертность общая – 16,42 на 1000 человек, детская 20,34 на 1000 новорожденных.

Недавно листал справочник ЦРУ, которым снабжают офицеров американских спецслужб. Так вот: в Германии ВВП (валовый внутренний продукт – по покупательной способности) на душу населения составляет 28 700 долларов, Израиле – 20 800, в США – 40 100, в России – 9800, Туркмении – 5700, Польше – 12 000, Египте – 4200, Индии -3100, Украине – 6300 долларов. То есть украинский обыватель может потратить каждый день 17 долларов. Но это неправда. Это среднестатистическая цифра, а реальная – совсем другая, об этом ниже.

Интересно, что постсоветская Литва (несмотря на кризис) по ВВП на душу населения стоит на одиннадцатом месте в мире. Это для тех, кто считает «советское прошлое» якорем, от которого нельзя оторваться и войти в мировые лидеры хотя бы по «социалке».

Поэтому и вернемся к фотографии, где дядько Васыль шагает с неотесанной палкой на базар.

Как известно, в Библии говорится: «Бедняк, прими со смирением долю свою». Но любое общество, в том числе и украинское, не приемлет равенства распределения доходов и потребления. Мы живем в стране, где Конституция декларирует равенство возможностей, а в реальности доля населения, которая живет за чертой бедности, составляет (по тому же справочнику) 29 процентов.

В Украине у одних нет крыши над головой, другие разъезжают на автомобилях стоимостью 100 000 долларов, звонят по «мобилкам», обвешанным драгоценными камнями, носят часы, галстуки, цена которого равна годовой зарплате университетского доцента.

Неравенство растет, как и растет слой рантье, только не классических, а присосавшихся к политике, к государственной власти чиновников, к нефти, газу, недвижимости, к земле.

Раскол населения на богатых и бедных, сытых и голодных, успешных и изгоев имеет в Украине тенденцию к возрастанию. Помните Бернарда Шоу? - «Заниматься политикой во сто раз выгоднее, чем продавать свинину!»... То есть 17 долларов в день – это не каждому. Одному два-три доллара (это дядьке Васылю), - другому сто, тысяча (фамилий называть не буду, вы их знаете). Вот такая арифметика.

В то же время страна с рыночными правилами бытия вряд ли справиться с бедностью. Потому что попытки уровнять доходы населения приведут к обратному эффекту. Люди не равны от рождения. Одни здоровы, другие больны, одни талантливы, способны, другие «тормозят», одним повезло родиться в нормальной семье, другие выросли в детдоме или «неблагополучной» семье, без отца или с родителями-алкоголиками.

Культ успеха, который тиражируется и пропагандируется нашими украинскими масс-медиа, несовместим с культом справедливости.

Успех – это всегда вознесение одного над многими. Это всегда счастье одного и страдания многих – обойденных, отставших, обделенных.

Герою нашей фотографии дядьку Васылю, судя по тому, что рубашка у него куплена после «Великой Отечественной» и застегнуть ее некому, а военное галифе зашить некому, не повезло. Он не только ослеп, но и остался без нашего внимания, нашей заботы.

«Нашей» - не значит государственной. Я знаю, что у дядьки Васыля есть родственники, и хотя живет он один – у него есть соседи, знакомые. И если бы они были люди совестливые сердобольные, то вряд ли он в таком виде обрел бы свою нынешнюю публичность, а мы стали бы вместе с Вами, читатели, очевидцами его одиночества и нищеты.

Фотография слепого инвалида дядьки Васыля, это всем нам, украинцам, укор, обвинение. Грешно нам всем, если не помогаем, а тем более не замечаем тех, кто в нашей помощи нуждается.

Когда прощался с героем этих строк, я спросил его:

- Как, живете, дед Васыль?

Он ответил совсем по-философски, как античный мудрец:

- Неправильный вопрос. Правильно было бы, как Вы еще живете, дед Васыль?

Виктор Тимошенко, Киев