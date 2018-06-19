Ударный отряд Тимошенко на селе: почтальонша, председатель сельсовета и производительный Яценюк

ЮВ действует в соответствии с четко продуманным планом. Еженедельно село узнает о новых главах сценария, который должен обеспечить премьеру голоса его жителей, – как и поддержку большинства крестьян Украины...

На Ивана Богослова недавно наше село под Белой Церковью отмечало храмовый праздник и День Села. Вопреки ожиданиям, со сцены не прозвучало ни одной предвыборной агитки и ни одного призыва голосовать за ту или иную политическую силу. Потому что особой потребности в этом, кажется, нет. Тимошенко действует в соответствии с четко продуманным планом. Едва ли не еженедельно село узнает о все новых и новых главах сценария, который должен обеспечить премьеру голоса его жителей, как и поддержку большинства крестьян Украины.

Сельский председатель Анатолий Иванович вступил в Ассоциацию сельских и поселковых Советов, побывал в Киеве на учредительном съезде и целый час рассказывал на сессии сельским депутатам, какие перспективы открывает перед нашим селом новый, но заветированный Президентом Бюджетный кодекс. Депутаты с удовлетворением загудели, мол с 1 января уже глава райгосадминистрации будет просить у села деньги, а не наоборот. Двадцать депутатов рассказали семьям о радикальных переменах к лучшему в жизни села, а кое-кто даже созывал на своих углах сборы жителей.

Почтальонша Екатерина на съезд работников почтовой связи не попала, ведь туда поехал ее шеф – председатель межрайонного узла связи. Однако ей хватило подарка от правительства в виде повышенной на 50 процентов зарплаты и заверений, что ее не уволят и не переведут на трехдневную рабочую неделю. Хотя октябрьскую повышенную зарплату Екатерина получит в лучшем случае в ноябре, своей радостью и добрыми словами о правительстве Екатерина уже поделилась с двумястами местными подписчиками районной газеты "Наше село" и со всеми дворами, куда она заносит пенсии.

А моя тетя Антонина Петровна, которой внуки еще не объяснили, что за слово такое - "факсимиле", получила письмо «лично» от Юлии Владимировны. Премьер сообщила моей родственнице, что она срочно должна пожаловать в сельский совет, чтобы подать документы на бесплатную приватизацию приусадебного участка. Было бы преувеличением утверждать, что тетя чрезмерно озаботилась тем, что ее двор до сих пор не приватизирован, однако персональным приглашением премьера воспользовалась немедленно и пошкандыбала за справками в сельсовет.

Нет, крестьяне больше не устраивают споров относительно того, кто из кандидатов лучше, и предпочитают лучше говорить о том, за какой месяц местный молокозавод рассчитался за сданное молоко и о зерне на паи, чем о политике. И все же Тимошенко заполнила собой информационную среду села настолько, что ни одному другому кандидату, похоже, туда уже не втиснуться.

Тем более, что влезают они туда боком и неуклюже. Сосед Николай один выразил желание быть услышанным Януковичем, и сердито бросил трубку на 15-й минуте повторений просьбы подождать оператора.

А призыв Яценюка к “производительному селу” вовсе расчитан на горсточку либеральных экономистов, к которым он себя относит, а не на крестьян, голоса которых могут оказаться решающими. По иронии судьбы, бигборд Яценюка с этим лозунгом вывесили в райцентре напротив Центра занятости, куда ездит отмечаться половина наших безработных. "Производительное село" – с этим не поспоришь, однако для крестьян высшая производительность уже ударила по благосостоянию и здоровью. Владелец частного арендного сельскохозяйственного предприятия, которому крестьяне отдали в аренду свои паи, за последние годы приобрел несколько единиц современной техники, и теперь 5 механизаторов хватает там, где раньше работало 125.

Все хорошо, однако этой сотне неприкаянных некуда деться. Кто-то направился на работы по найму к фермеру, кто-то нашел работу в Белой Церкви, а большинство убивает время возле сельской наливайки, которая по этому случаю работает до 11-ти вечера.

На днях там разгорелась дискуссия – проезжал или нет по селу молоковоз-холодильник, который Тимошенко привезла с собой из Японии.

Станислав Голубенко, Киевская область