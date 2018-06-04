Правительство демонстрирует подвиги, но главные победы еще впереди

В цифрах отчета за 9 месяцев просматривается странный источник покрытия дефицита бюджета... В последние три месяца мобилизация средств в бюджет вырастет почти на 50%?..

В начале каждого месяца внимание экспертов приковано к сообщениям правительственных институтов о выполнении государственного бюджета. И что ни месяц правительство радостно сообщает: все ОК. Планы мобилизации средств в бюджет выполняются и жить становится лучше и веселее.

Что ж, сначала взглянем, как выглядит выполнение планов сбора средств в бюджет по версии Казначейства и налоговиков. Нас, поверьте, ждут удивительные открытия.

Налоговая и Казначейство: у нас всё чётко

Итак, по оперативным данным ГНА Украины в январе – сентябре 2009 года в сводный бюджет Украины собрано 124489 млн. грн. платежей, которые контролируются государственными налоговыми органами, из них в государственный бюджет – 80944,4 млн., в местные бюджеты – 43544,6 млн.

Задача девяти месяцев по сбору платежей в общий фонд бюджета выполнена на 101,8%, фактически собрано 73476 млн., дополнительно бюджет получил 1276,5 млн. гривен.

Налога на прибыль собрано 22767,6 млн. грн. (+1 802 млн.), акцизного сбора с произведенных в Украине товаров – 9 641,2 млн. (+846 млн.), рентной платы за добычу природного газа – 559,6 млн. (+231,4 млн.), доля прибыли, изымаемой в бюджет, – 654,4 млн. (+69,8 млн. грн.).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе – сентябре возмещено 28989,4 млн. грн. НДС, то есть в объеме, определенном бюджетной росписью.

В сентябре в общий фонд бюджета собрано 8617,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 100,6%. Налогоплательщикам в сентябре возмещено 7115,2 млн. грн. НДС.

А Казначейство дополняет радостную картину налоговиков. По их информации за январь – сентябрь 2009 года мобилизовано доходов в общий и специальный фонды госбюджета в сумме 131943,8 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 102,7% плановых показателей.

В частности, в общий фонд мобилизовано 107416,1 млн. (с учетом возмещения НДС), или 100,2% к помесячной росписи, в специальный фонд – 24527,6 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 114,9% плана.

В сентябре в оба фонда мобилизовано 10942,2 млн. грн., в т.о. в общий фонд – 8 852,7 млн.

Кроме того, Казначейство отчиталось о расчетах по долговым обязательствам государства из общего фонда (по состоянию на 28.09.2009).

В частности, погашение государственного долга (и уплата процентов по ним) – как внешним, так и внутренним кредиторам в январе–сентябре осуществляется своевременно. На расходы по обслуживания долга согласно росписи на январь–сентябрь предусмотрено ассигнований в сумме 8070,6 млн. грн., расходы составляют 4785,6млн. грн., (в т.ч. по внутреннему долгу – 2079,5 млн., по внешнему – 2706,1 млн. грн.), что на 3285 млн. грн. меньше от плана, то есть 59,3%.

На погашение государственного долга на январь–сентябрь предусмотрено расходов бюджета в сумме 18512,3 млн. грн., фактически они составляют 15430,9 млн. (внутренний – 3725,5 млн., внешний – 11705,4 млн.), что на 3 081,4 млн. грн. меньше от плана, или 83,4%.

Государственные заимствования предусмотрены росписью финансирования на этот период в сумме 63301,8 млн. грн., в бюджет же поступило 78233,5 млн. грн., (внутренние заимствования – 38159,6 млн., внешние – 40073,9 млн.), что на 14931,7 млн. грн. больше росписи.

В счет погашения задолженности перед бюджетом предприятий-заемщиков по иностранным кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках общих проектов со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, росписью предусмотрено поступлений в сумме 307,8 млн. грн., поступило же 230,6 млн., что на 77,2 млн. грн. меньше плана, или 74,9%.

Сравнив данные Казначейства о расчетах по долговым обязательствам государства с общим фондом бюджета по состоянию на 31.08.2009 и 28.09.2009 путем несложных расчетов можем получить данные за сентябрь.

Итак, расходы по обслуживанию государственного долга в течение сентября составляли 730,9 млн. грн. (внутреннего – 283,5 млн., внешнего – 447,4 млн.).

На погашение государственного долга в сентябре потрачено 7096,8 млн. грн. (внутреннего – 1254,3 млн., внешнего – 5 842,5 млн.).

За счет госзаймов в бюджет на протяжении сентября поступило 22201 млн. грн. (внутренних – 19007 млн., внешних, – 3194,7 млн.).

Где же Тимошенко взяла деньги?

Но вот что странно. Не совсем ясно, у кого правительство могло одолжить такую большую сумму на внутреннем рынке! Потому что если посмотреть на данные НБУ о результатах размещения облигаций внутренних государственных займов в сентябре, то становится ясно, что правительство смогло привлечь лишь 1126,4 млн. грн. При этом в обороте к концу сентября находилось ОВГЗ на общую сумму 69474,5 млн. грн., а к концу августа эта сумма составляла 69667,59 млн. грн. Это значит, что все привлеченные правительством деньги пошли на обслуживание и погашение предыдущих выпусков облигаций, еще 193 млн. грн. правительства пришлось пустить на эти цели из других источников.

Следовательно, в этих цифрах просматривается какой-то другой источник. Сделаю предположение, что это средства, поступившие от МВФ в Нацбанк, а затем уже оформленные как его ссуда правительству. Хотя с формальной точки зрения это нарушение законодательства. Как известно, Нацбанку запрещено прямое финансирование дефицита государственного бюджета. Но кто у нас на такие пустяки смотрит?

Как будет выкручиваться правительство в последние три месяца года?

Так что же из этого следует.

Во-первых, обратим внимание на непривычно большую сумму возмещений НДС, которая в сентябре достигла 7115,2 млн. грн. При том что за восемь предыдущих месяцев 2009 года было возмещено лишь 21874,2 млн. Бесспорно, такая неслыханная щедрость правительства связана не с желанием вернуть просроченную задолженность по возмещению НДС украинским предприятиям, а с необходимостью закрывать дыры НАК “Нафтогаз”. Как известно из СМИ, Нафтогаз в начале сентября получил возмещение НДС в объеме 4,136 млрд. грн., что дало компании возможность рассчитаться за российский газ. Такая крупная выплата Нафтогаза вынудила правительство пересмотреть бюджетную роспись на 2009 год, увеличив план возмещения НДС в сентябре на 3,6 млрд. грн. за счет сокращения его в ноябре и декабре на 1,8 млрд. ежемесячно.

За неполные девять месяцев Нафтогазу из госбюджета было возмещено 7,6 млрд. грн. При том, что за весь 2008 год этот показатель составлял всего 0,8 млрд. грн. При этом задолженность по возмещению НДС в январе–августе этого года выросла на 44,4% – до 19,2 млрд. грн., в том числе просроченная – на 25,6%, до 4,9 млрд. грн. Исходя из этого, можем сделать вывод, что просроченная задолженность правительства перед предприятиями по возмещению НДС лишь будет расти.

Месяц назад, когда мне довелось анализировать состояние дел с выполнением бюджета за восемь месяцев 2009 г., я обращал внимание на то, что «по закону «О государственном бюджете на 2009 год» правительство должно мобилизировать в госбюджет за счет всех источников 239215,1 млн. грн. При этом за 8 месяцев текущего года правительство мобилизировало 142862,1 млн. грн. Следовательно, если среднемесячная мобилизация средств в январе–августе составляла 17857,8 млн. грн., то в следующие четыре месяца среднемесячная мобилизация должна вырасти до 24088,3 млн. грн., или на 35% ».

За 9 месяцев правительство мобилизовало в государственный бюджет 160933,2 млн. грн., а среднемесячная мобилизация средств в январе–сентябре составляла 17881,5 млн. грн. Это, в свою очередь, означает, что если у правительства все прекрасно и дела у него идут согласно планам, которые к тому же перевыполняются, то оно запланировало за последние три месяца рост среднемесячной мобилизации средств до 26094 млн. грн., или на 45,9%!

Думаю, общественность будет наблюдать с нескрываемым любопытством за этим неслыханным экономическим прорывом от госпожи Тимошенко.

С выполнением расходной части бюджета ситуация еще «веселее». Так, по данным, которые правительство представило в Верховную Раду вместе с проектом бюджета на 2010 год, следует, что при годовом плане расходов в размере 267677,4 млн. грн., за период с января по август фактические кассовые расходы бюджета составляли 149939,5 млн. грн., то есть в среднем за месяц – 18742,4 млн. грн., а за последние четыре месяца 2009 года они должны достичь 29434,5 млн. грн., и вырасти на 57%.

А чтобы все могли оценить будущие подвиги правительства во имя выполнения бюджета, стоит обратить внимание вот еще на что. Согласно закону о бюджете-2009 общая сумма займов (как внутренних, так и внешних), которые может сделать правительство на протяжении года, не должна превышать 88877,4 млн. грн., при том, что, как упоминалось, правительство уже привлекло 78233,5 млн. грн. То есть, если придерживаться норм закона о бюджете, правительство может дополнительно привлечь еще всего 10,6 млрд. грн. Хотя не известно, кто бы и эти деньги дал, особенно если правительство не может остановиться и прекратить распространение откровенной дезинформации о социально-экономической ситуации в стране и реальном положении с выполнением государственного бюджета.

Борис Кушнирук