Отчеты по выполнению бюджета: где взять 33 миллиарда?

Среднемесячная мобилизация средств в следующие четыре месяца должна вырасти на 35%... Из полученных за восемь месяцев доходов почти 40% связаны с созданием новых долгов...

В начале каждого месяца внимание экспертов приковано к сообщениям Госказначейства и Государственной налоговой администрации о состоянии выполнения государственного бюджета страны.

Казначейство

Итак, по оперативным данным Госказначейства, по состоянию на 01.09.2009, за январь - август мобилизовано доходов в общий и специальный фонды государственного бюджета в сумме 120987,9 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 102,9% плановых показателей января - августа 2009 года.

В общий фонд бюджета мобилизовано 98563,4 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), или 100,2% от плана, в специальный фонд - 22424,4 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 117%.

В августе в оба фонда государственного бюджета мобилизовано 17222,7 млн. грн., в т.ч. в общий фонд - 15308,2 млн. грн.

В январе - августе органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 21874,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость, или 100% плановых показателей.

Налоговая

По оперативным данным налоговиков, в январе - августе в Сводный бюджет собрано 109967,7 млн. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в госбюджет - 71360,5 млн. грн., в местные бюджеты - 38 607,2 млн.

Задание по сбору платежей за январь - август в общий фонд выполнен на 101,9%, фактически собранно 64858,1 млн. грн., дополнительно бюджет получил 1221,1 млн. гривен.

Налога на добавленную стоимость собрано 29925,6 млн. грн. (+345,5 млн. грн.), налога на прибыль - 20579,8 млн. грн. (+1219,7 млн. грн.), акцизного сбора с произведенных в Украине товаров - 8122,0 млн. грн. (+775,1 млн. грн.), рентной платы за добычу природного газа - 514,7 млн. грн. (+222,4 млн. грн.), части прибыли, которая изымается в бюджет, - 625,4 млн. грн. (+48,3 млн. грн.).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе - августе этого года возмещено 21874,2 млн. грн. НДС.

В августе в общий фонд собрано 11193,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 101,5%, дополнительно получено 160,3 млн. гривен.

Налогоплательщикам возмещено 2970,8 млн. грн. НДС.

Долги

Предоставленная правительственными чиновниками информация также вынуждает задуматься над проблемой расчетов по долговым обязательствам государства.

Так, по информации Госказначейства, погашение государственного долга и уплата процентов как внешним, так и внутренним кредиторам в январе - августе 2009 года осуществляются своевременно.

На расходы по обслуживанию государственного долга росписью на январь - август 2009 года предусмотрено ассигнований в сумме 6479,8 млн. грн., по состоянию на 31.08.2009 расходы составляют 4054,7 млн. (в т.ч. по внутреннему - 1 796 млн. грн., по внешнему - 2258,7 млн.), что на 2425,1 млн. грн. меньше и составляет 62,6%.

На погашение государственного долга росписью на январь - август предусмотрены расходы бюджета в сумме 9991 млн. грн., по состоянию на 31.08.2009 расходы составляют 8334,1 млн. (в т.ч. по внутреннему - 2471,2 млн., по внешнему - 5 862,9 млн.), что на 1656,9 млн. грн. меньше и составляет 83,4%.

Государственные займы предусмотрены росписью финансирования на январь - августа в сумме 51418,3 млн. грн., по состоянию на 31.08.2009 в государственный бюджет поступило займов 56031,8 млн. грн., (в т.ч. по внутреннему - 19 152,6 млн.грн., по внешнему - 36 879,2 млн.), что на 4613,5 млн. грн. больше.

В счет погашения задолженности перед бюджетом предприятий-заемщиков по зарубежным кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках общих проектов с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, росписью на январь - июль предусмотрено поступлений в сумме 286,4 млн. грн., по состоянию на 31.08.2009 поступило 230,2 млн. гривен.

Как известно, фактические доходы государственного бюджета формируются за счет собранных налогов и сборов. Важным источником доходной базы являются также внутренние и внешние займы. Причем когда говорят о займах, то имеют в виду как те, которые поступают в результате доброй воли заемщиков (например, когда они покупают государственные облигации внешнего и внутреннего займа или предоставляют кредиты), так и те, которые возникают в результате некорректных действий должника, в нашем случае - украинского правительства. Такими примерами некорректных действий можно назвать несвоевременное возмещение НДС или принуждение к уплате налогов наперед.

Чтобы представить реальное состояние наполнения государственной казны (этому мешает манипулирование отчетностью), нужно иметь информацию обо всех главных источниках формирования доходной части бюджета и об основных статьях расходов. Информация о расходах нужна вот почему. Если нас дурачат и в действительности реальных денег в бюджет не поступило, то и расходы профинансировать тоже возможности не было.

Нынешнее же правительство либо говорит откровенную ложь, или дает лишь часть достоверной информации, которая не дает возможности составить реальную картину экономической ситуации и выполнения государственного бюджета.

Как уже неоднократно писалось, правительство с апреля текущего года запретило Гостаможне обнародовать информацию о собранных налогах и сборах, что осложняет анализ. В то же время Госказначейство - тоже с апреля - закрыло информацию не только о состоянии единого казначейского счета, но и об открытых ассигнованиях общего фонда Государственного бюджета.

Правительство, «підрахуй»

Несмотря на все хитрости правительства, попробуем представить себе реальную картину.

В первую очередь обратим внимание на информацию Казначейства и ГНАУ относительно бюджетных поступлений. В августе 2009 года в целом в оба фонда госбюджета мобилизовано 17222,7 млн. грн., из которых в общий фонд поступило 15308,2 млн. грн. Из этого можно сделать вывод что в спецфонд влилось 1914,5 млн. грн. то есть приблизительно столько же, как и в предыдущие два месяца (в июле - 1933,4 млн., июне - 1829,8 млн.).

Как я уже писал, с марта по май, вопреки закону о Госбюджете на 2009 год, Гостаможня по распоряжению руководства правительства часть НДС с импортированных товаров перечисляла вместо общего фонда в спецфонд. Поэтому в эти месяцы поступления в специальный фонд были значительно выше - в марте 4526 млн. грн., апреле - 3913,3 млн., мае - 3410,2 млн.

Кстати, в полученном мной официальном письме из СБУ, проводившей проверку достоверности этой информации, признано, что в действиях должностных лиц они видят признаки криминального преступления. Все документы, связанные с проверкой, СБУ направило в Генеральную прокуратуру, потому что согласно статьи 112 УПК досудебное следствие относительно высокопоставленных должностных лиц должно проводиться исключительно следователями прокуратуры.

СБУ исследовала только вопрос незаконного перечисления средств от импортного НДС. Что же касается проверки законности последующего направления этих средств из спецфонда в НАК “Нафтогаз”, а также наличия состава преступления в действиях главы правительства и руководства Нафтогаза во время заключения январских газовых соглашений, - на такое СБУ не осмелилась. Хотя связь между всеми этими операциями довольно очевидна и изучать их нужно только вместе. По классической схеме, совершение одного преступления (и желание скрыть его негативные последствия для государства) подтолкнуло к другим преступлениям. Но это так, между прочим. Вернемся к выполнению бюджета.

Что касается общего фонда, то, учитывая данные налоговиков о мобилизации в него 11193,2 млн. грн., можно просчитать объемы собранных средств в этот фонд со стороны таможенников, собственных поступлений бюджетных учреждений и осуществленных займов. Эта сумма будет составлять 4115 млн. грн. Если отнять 369 млн. грн. (средства, которые правительство, размещая ОВГЗ на открытом рынке, смогло привлечь на протяжении августа), то общий урожай от таможенников и из других не обнародованных источников должен достичь 3746 млн. грн.

Обратим внимание на информацию налоговиков. Именно в августе истекает срок уплаты предприятиями налога на прибыль за второй квартал, поэтому мобилизация средств в общий фонд в этом месяце выше, чем на протяжении июня - июля (в июне налоговики собрали 6500 млн. грн., в июле - 7761,8 млн.). Следовательно, судя по всему, ситуация с налогами в сентябре и октябре будет объективно хуже. Это важно понимать, чтобы правильно представить ситуацию с возможностями бюджета в последние четыре месяца 2009 года.

Самая большая тайна правительства

Если с доходной частью госбюджета хоть что-то ясно, то расходы государственного бюджета составляют едва ли не самую большую государственную тайну премьера. Точно мы знаем лишь то, что согласно закону о бюджете-2009 расходы должны составлять 267677,3 млн. грн., в том числе из общего фонда -193640,5 млн., из специального фонда - 74036,8 млн.

Как уже отмечалось, правительство предоставляет лишь часть необходимой информации. По имеющимся данным обстоятельно выписаны лишь межбюджетные трансферты за январь - август. Из них можем узнать об открытых ассигнованиях для осуществления расходов общего фонда в части межбюджетных трансфертов на сумму 34512,4 млн. грн., которая составляет 99,8% росписи на этот период.

В частности, дотация выравнивания перечислена в сумме 21128,8 млн., то есть 101,4% росписи.

Из общего фонда государственного бюджета местным бюджетам перечислено субвенций на государственные программы социальной защиты населения на сумму 12516,3 млн. грн., или 97,6%, что соответствует фактическим обязательствам местных бюджетов, в том числе энергетические субвенции перечислены в сумме 2058,8 млн. грн. 90,1% процента росписи.

Если проанализировать данные относительно межбюджетных трансфертов по состоянию на 31.08.2009, то увидим, что правительство довольно своеобразно составляет помесячную роспись. Так, в соответствии ей, из общего и специального фондов в целом по межбюджетным трансфертам на протяжении 2009 года должно быть предоставлено 61108,3 млн. грн. При этом за первые восемь месяцев - 37490,3 млн., (то есть среднемесячные перечисления в регионы должны составлять 4686 млн. грн.), а в следующие четыре месяца - 23618 млн. (или в среднем в месяц - 5904 млн. грн., то есть на 26% больше).

Довольно показательной в этом плане является ситуация с целевыми субвенциями.

Так, на протяжении года из общего фонда на оплату энергоносителей и предоставление льгот по услугам связи и компенсацию за льготный проезд регионам должно быть перечислено 2329,5 млн. и 1372,4 млн. грн. При этом за первые восемь месяцев предусмотрено осуществить межбюджетные трансферты на сумму 988,9 млн. грн., или 42,5% от годового показателя, и 775,4 млн. грн. - 56,4% от годовых назначений. В то же время на протяжении следующих четырех месяцев должно быть перечислено соответственно 1340,6 млн. грн., или 57,5% от годовых назначений, и 565,2 млн. грн., что равняется 43,6% годового показателя.

Из спецфонда государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах и на оплату энергоносителей регионам на протяжении года должно быть перечислено 2000 млн. и 3604,4 млн. грн.

За первые восемь месяцев с этой целью предусмотрено осуществить финансирование на сумму 568,5 млн. грн., или 28,4% от годового показателя и 2169,2 млн. грн. (60,2%). В то же время на протяжении следующих четырех месяцев должно быть перечислено соответственно 1431,5 млн. грн., или 71,6% от годовых назначений, и 1435,2 млн. грн. - 39,8%.

Я обратил внимание на ситуацию с этими субвенциями, потому что именно они являются наиболее проблемными для регионов.

Эти цифры достаточно показательны и свидетельствуют как о реальном отношении правительства к местным органам власти, так и о корректности правительственного планирования. Минимально необходимое финансирование именно на эти цели занижено в разы, и оно никоим образом не покрывает реальные расходы местных смет, отсюда и та безумная задолженность местных органов власти перед предприятиями газо-, энерго- и водоснабжения...

Наступит ли после 2009 года 2010-й?

Согласно закону о госбюджете на 2009 год должно быть мобилизовано за счет всех источников 239215,1 млн. грн. За 8 месяцев правительство уже привлекло 142862,1 млн. Следовательно, если среднемесячная мобилизация средств на протяжении января - августа составляла 17857,8 млн. грн., то в следующие четыре месяца она должна вырасти до 24088,3 млн., то есть на 35%.

В контексте этого обратим внимание на информацию по займам.

Госбюджетом на 31 декабря 2009 года предусмотрен предельный размер государственного долга Украины в сумме 192952,5 млн. грн. При этом правительство в целом может позаимствовать 88877,4 млн. В эту цифру не входят 44 млрд. грн., связанные с целевыми ОВГЗ, которые правительство выпускает с целью рекапитализации банков и разных государственных предприятий. Статус этих обязательств вообще немного странен - они почему-то не определены законом о госбюджете на 2009 год как займы. Поэтому правительство не учитывает их в информации, которая обнародовалась.

Погашения должны составлять 27447,7 млн. грн. Таким образом, правительство имеет право наделать дополнительных долгов на общую сумму 61429,7 млн. грн., а с учетом вышеупомянутых 44 млрд. грн. - 105,4 млрд. грн.

По состоянию на 31.08.2009 в бюджет поступило государственных заимствований в объеме 56031,8 млн. грн. (в т.ч. внутренних - 19152,6 млн., внешних, - 36879,2 млн.). Из этого можно сделать вывод, что из мобилизованных за восемь месяцев 142862,1 млн. грн. 39,2% связаны с созданием дополнительных долгов.

Правительство имеет право одолжить у украинских и иностранных кредиторов еще сумму, эквивалентную почти 33 млрд. грн., но сможет ли оно это сделать, учитывая экономическую и политическую ситуацию в Украине, - это достаточно спорный вопрос. Есть все основания полагать, что единственным кредитором, которого госпожа Тимошенко будет пытаться вынудить одалживать ей деньги, будет Нацбанк. Но даже если правительство найдет тех, кто ему даст эти 33 млрд., - не факт, что из других источников наполнения казначейства поступят все запланированные 63353 млн. грн. и будут профинансированы все предусмотренные расходы.

Но хуже всего даже не это. Жизнь не заканчивается в 2009 году, а потому абсолютно не ясно, из каких источников украинское правительство сможет привлекать новые кредиты, чтобы закрывать дыры государственного бюджета 2010 года...

Борис Кушнирук