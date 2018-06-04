Вуз необоснованно завысил плату? Обращайтесь в суд!
Чтобы чадо получило хорошее образование, родители будущих студентов годами откладывают деньги, потому и не думают обсуждать, обоснованы ли пятизначные цифры в контрактах. А напрасно...
Чтобы родное чадо получило хорошее высшее образование, родители будущих студентов годами предусмотрительно откладывают деньги, потому и не думают обсуждать целесообразность пятизначных цифр в контрактах. А напрасно...
Размер повышения платы за обучение в вузе в 2009/10 гг. не может превышать официальный уровень инфляции за 2008 год. Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом в августе этого года.
По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составляла – 22,3%. Следовательно 22,3% - это максимум, который могли себе позволить университеты для увеличения стоимости контрактов по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы решили провести мониторинг некоторых украинских вузов – насколько они законопослушны?
Начали с Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Что ж, и ведущий вуз страны оказался “не без греха”. Хотя нужно отметить, что цены на некоторые направления не менялись с прошлого года. Например, "политология" стоила в 2008/09 учебном году 13 525 гривен, такая же стоимость осталась и в этом году. То же и с "экономтеорией", где за год учебы придется выложить 16 230 гривен. Однако цены на некоторые специальности просто взлетели. Больше всего подорожали направления: "туризм" (на 85%), "журналистика" (на 54%) и "филология" (в зависимости от специализации – на 53-73%). Цена почти всегда прямо пропорциональна конкурсу.
Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Туризм
|8 115
|15 000
|85
|Филология (в зависимости от специализации)
|7575-15150
|13100-23100
|73-53
|Международные отношения
|21 640
|30 000
|39
|Журналистика
|16 230
|25 000
|54
|Право
|21 640
|30 000
|39
Мы обратились к ректору Киевского национального университета Леониду Губерскому, чтобы узнать, на каких основаниях была существенно увеличена плата на некоторых специальностях невзирая на кабминовское постановление.
- Дело в том, что в течение 3-4 лет на эти специальности в университете вообще не менялась сумма оплаты по контракту. А время идет. Увеличились расходы на одного студента, - рассказывает господин ректор. – В частности, журналисты. Вы видели, в каких условиях они учатся, в каком помещении, какая компьютеризация, какое вообще обеспечение? На это же нужны большие средства. За эти годы затраты во столько раз увеличились, что прошлогодние контракты - это выходит как наша благотворительная услуга. Потому была увеличена сумма так резко, и люди обратили на это внимание. Если бы мы каждый год увеличивали – так бы не было. Средства от оплаты студентов мы не используем на увеличение зарплаты преподавателям, они идут лишь на улучшение условий учебы студентов, укрепление научно-технической базы, обеспечение оборудования аудиторий, наполнение библиотек. У нас все поедает инфляция. Я бы не драматизировал эту ситуацию. Ведь количество контрактников в этом году не уменьшилось. Повысился уровень зарплат у населения, и есть люди, которые могут проплатить эту образовательную услугу. Тем более эта цифра обоснована, она же не с потолка берется. Создается специальное финансовое управление, делает калькуляцию в зависимости от того, какая специальность, какое техническое обеспечение. Еще есть такой парадокс. На естественных факультетах меньше уровень оплаты контракта. Хотя, если подходить к этому серьезно, то обеспечение студента-физика или математика должно быть выше, чем гуманитария. А конкурс ниже. И выходит, что гуманитарные факультеты поддерживают и естественные. А на чем же учить физика, математика, химика, биолога? Очень непростая ситуация. Мы вынуждены это делать. Я хочу, чтобы все люди это поняли.
Следующей на очереди была Киево-Могилянская академия. Оказалось, что в одном из самых старых учебных заведений Европы тоже есть нарушения, но гораздо менее незначительные. Наверно, университетские финансисты не захотели до десятых процента вычислять предельную стоимость и решили “округлить” окончательные суммы к оплате. Поэтому вышло, что цены поднялись не на предусмотренные 22,3%, а на 24-25%. (В переводе на денежный эквивалент разница составляет несколько сотен гривен).
Национальный университет “Киево-могилянская академия”
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Биология
|10 500
|13 000
|25
|Право
|25 000
|31 000
|24
|Политология
|20 000
|25 000
|25
|История
|12 000
|15 000
|25
|Финансы и кредит
|25 000
|31 000
|24
Министр образования Иван Вакарчук имеет все основания в очередной раз гордиться своим детищем - Львовским национальным университетом им. И. Франко. Он - один из немногих украинских вузов, которые полностью выполнили условия постановления и увеличили стоимость учебы именно на 22,3%. Более того, это едва ли не единственный университет, на официальном сайте которого размещены таблицы калькуляции стоимости обучения по всем специальностям и направлениям.
Львовский национальный университет им. И. Франко
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Международные отношения
|14 044
|17 176
|22,3
|География
|4 441
|5 431
|22,3
|Биологический
|6 661
|8 146
|22,3
|Английский язык и литература
|9 457
|11 566
|22,3
Почти таким же законопослушным оказался Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Калькуляция с точностью до гривни была проведена блестяще. Подкачала "физика". То ли в Луганске начали пользоваться повышенным спросом физики, то ли педагоги решили, что оплата на обучение необоснованно низкая, но в результате стоимость контракта на это направление увеличилась на 58%.
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Туризм
|6 995
|8 555
|22,3
|Филология
|7 695
|9 410
|22,3
|Право
|11 565
|14 140
|22,3
|Международная экономика
|6 865
|8 395
|22,3
|Физика
|3 395
|5 360
|58
В Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича в этом году решили не считаться со всевозможными приказами и постановлениями, и невзирая на кризис более чем существенно повысили плату почти на всех специальностях. Больше всего, как ни странно, подорожала химия – на 57%.
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Филология (англ. язык и литература)
|7 500
|10 000
|33
|Социология
|4 000
|6 000
|50
|Химия
|3 500
|5 500
|57
|Журналистика
|6 500
|8 500
|31
|Политология
|5 000
|7 000
|40
|История
|4 000
|6 000
|50
|Философия
|3 500
|5 000
|43
Удивил и Киевский национальный университет внутренних дел. Казалось бы, вуз, в котором обучают блюстителей закона, в первую очередь должен придерживаться законодательства. Ан нет. Чтобы поучиться тут праву, в этом году придется выложить 15 тысяч гривен, что на 67% больше по сравнению с прошлым учебным годом.
Киевский национальный университет внутренних дел
|Направление
|Стоимость обучения 2008/09 гг.
|Стоимость обучения 2009/10 гг.
|Подорожание %
|Право
|9 000
|15 000
|67
|Психология
|7 500
|9 000
|20
- У нас есть информация по этому вопросу, в частности по Киевскому национальному университету Шевченко, по Киевскому национальному университету внутренних дел и по Одесскому государственному экономическому университету, где в стоимость обучения даже включались расходы на капитальный ремонт (в полном объеме), расходы на медикаменты, продукты питания, стипендии и даже на покупку земли... – рассказывает УНИАН координатор гражданской инициативы "Студенческая защита" Андрей Черных. - На специальность "культура" в одесском вузе стоимость контракта вместо экономически обоснованных 6,3 тысяч гривен составляла 8,5 тысяч гривен, а на "экономику предприятия" – 8,6 тысяч гривен вместо 7,1 тысяч.
- В данном случае можно сказать, что учебные заведения самовольно, в одностороннем порядке изменили условия договоров, изменили сумму, которая предусмотрена договором. Безусловно, независимо от сферы, в которой договоры нарушаются в одностороннем порядке, это является основанием для обжалования в суде, - рассказывает УНИАН адвокат Вячеслав Якубенко. - Я думаю, не будет проблем с тем, чтоб подать иск в суд и выиграть его. Для суда будет абсолютно несомненная ситуация – это одностороннее нарушение гражданско-правового договора.
Якубенко отмечает, что проверять целесообразность цифр в контрактах университетов – дело Министерства образования. Но с другой стороны, оно только может порекомендовать снизить, “накричать”, но нигде не предусмотрены механизмы, которые обязывали бы вузы выполнять распоряжения министерства. Потому и возникла ситуация, когда вузы значительно превысили свои полномочия.
Антимонопольный комитет в этом году также заинтересовался стоимостью обучения в вузах. АМКУ установил, что в течение последних лет высшие учебные заведения устанавливали экономически необоснованную плату за обучение из-за несовершенной методики формирования стоимости услуг. 20 из 43 вузов, невзирая на запрет, кроме текущих расходов, включали в плату за обучение капитальные расходы. Кроме того, 5 вузов, невзирая на приказ Минобразования, включали в договоры со студентами условие относительно возможного изменения размера платы за обучение в одностороннем порядке.
А в Минэкономики посчитали, что с учетом экономически необоснованных расходов, стоимость обучения в некоторых вузах может быть завышена до 40% на дневном отделении и до 200% на заочном.
Анна Ященко