Вуз необоснованно завысил плату? Обращайтесь в суд!

Чтобы родное чадо получило хорошее высшее образование, родители будущих студентов годами предусмотрительно откладывают деньги, потому и не думают обсуждать целесообразность пятизначных цифр в контрактах. А напрасно...

Размер повышения платы за обучение в вузе в 2009/10 гг. не может превышать официальный уровень инфляции за 2008 год. Об этом говорится в постановлении Кабмина, принятом в августе этого года.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составляла – 22,3%. Следовательно 22,3% - это максимум, который могли себе позволить университеты для увеличения стоимости контрактов по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы решили провести мониторинг некоторых украинских вузов – насколько они законопослушны?

Начали с Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Что ж, и ведущий вуз страны оказался “не без греха”. Хотя нужно отметить, что цены на некоторые направления не менялись с прошлого года. Например, "политология" стоила в 2008/09 учебном году 13 525 гривен, такая же стоимость осталась и в этом году. То же и с "экономтеорией", где за год учебы придется выложить 16 230 гривен. Однако цены на некоторые специальности просто взлетели. Больше всего подорожали направления: "туризм" (на 85%), "журналистика" (на 54%) и "филология" (в зависимости от специализации – на 53-73%). Цена почти всегда прямо пропорциональна конкурсу.

Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Туризм 8 115 15 000 85 Филология (в зависимости от специализации) 7575-15150 13100-23100 73-53 Международные отношения 21 640 30 000 39 Журналистика 16 230 25 000 54 Право 21 640 30 000 39

Мы обратились к ректору Киевского национального университета Леониду Губерскому, чтобы узнать, на каких основаниях была существенно увеличена плата на некоторых специальностях невзирая на кабминовское постановление.

- Дело в том, что в течение 3-4 лет на эти специальности в университете вообще не менялась сумма оплаты по контракту. А время идет. Увеличились расходы на одного студента, - рассказывает господин ректор. – В частности, журналисты. Вы видели, в каких условиях они учатся, в каком помещении, какая компьютеризация, какое вообще обеспечение? На это же нужны большие средства. За эти годы затраты во столько раз увеличились, что прошлогодние контракты - это выходит как наша благотворительная услуга. Потому была увеличена сумма так резко, и люди обратили на это внимание. Если бы мы каждый год увеличивали – так бы не было. Средства от оплаты студентов мы не используем на увеличение зарплаты преподавателям, они идут лишь на улучшение условий учебы студентов, укрепление научно-технической базы, обеспечение оборудования аудиторий, наполнение библиотек. У нас все поедает инфляция. Я бы не драматизировал эту ситуацию. Ведь количество контрактников в этом году не уменьшилось. Повысился уровень зарплат у населения, и есть люди, которые могут проплатить эту образовательную услугу. Тем более эта цифра обоснована, она же не с потолка берется. Создается специальное финансовое управление, делает калькуляцию в зависимости от того, какая специальность, какое техническое обеспечение. Еще есть такой парадокс. На естественных факультетах меньше уровень оплаты контракта. Хотя, если подходить к этому серьезно, то обеспечение студента-физика или математика должно быть выше, чем гуманитария. А конкурс ниже. И выходит, что гуманитарные факультеты поддерживают и естественные. А на чем же учить физика, математика, химика, биолога? Очень непростая ситуация. Мы вынуждены это делать. Я хочу, чтобы все люди это поняли.

Следующей на очереди была Киево-Могилянская академия. Оказалось, что в одном из самых старых учебных заведений Европы тоже есть нарушения, но гораздо менее незначительные. Наверно, университетские финансисты не захотели до десятых процента вычислять предельную стоимость и решили “округлить” окончательные суммы к оплате. Поэтому вышло, что цены поднялись не на предусмотренные 22,3%, а на 24-25%. (В переводе на денежный эквивалент разница составляет несколько сотен гривен).

Национальный университет “Киево-могилянская академия”

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Биология 10 500 13 000 25 Право 25 000 31 000 24 Политология 20 000 25 000 25 История 12 000 15 000 25 Финансы и кредит 25 000 31 000 24

Министр образования Иван Вакарчук имеет все основания в очередной раз гордиться своим детищем - Львовским национальным университетом им. И. Франко. Он - один из немногих украинских вузов, которые полностью выполнили условия постановления и увеличили стоимость учебы именно на 22,3%. Более того, это едва ли не единственный университет, на официальном сайте которого размещены таблицы калькуляции стоимости обучения по всем специальностям и направлениям.

Львовский национальный университет им. И. Франко

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Международные отношения 14 044 17 176 22,3 География 4 441 5 431 22,3 Биологический 6 661 8 146 22,3 Английский язык и литература 9 457 11 566 22,3

Почти таким же законопослушным оказался Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Калькуляция с точностью до гривни была проведена блестяще. Подкачала "физика". То ли в Луганске начали пользоваться повышенным спросом физики, то ли педагоги решили, что оплата на обучение необоснованно низкая, но в результате стоимость контракта на это направление увеличилась на 58%.

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Туризм 6 995 8 555 22,3 Филология 7 695 9 410 22,3 Право 11 565 14 140 22,3 Международная экономика 6 865 8 395 22,3 Физика 3 395 5 360 58

В Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича в этом году решили не считаться со всевозможными приказами и постановлениями, и невзирая на кризис более чем существенно повысили плату почти на всех специальностях. Больше всего, как ни странно, подорожала химия – на 57%.

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Филология (англ. язык и литература) 7 500 10 000 33 Социология 4 000 6 000 50 Химия 3 500 5 500 57 Журналистика 6 500 8 500 31 Политология 5 000 7 000 40 История 4 000 6 000 50 Философия 3 500 5 000 43

Удивил и Киевский национальный университет внутренних дел. Казалось бы, вуз, в котором обучают блюстителей закона, в первую очередь должен придерживаться законодательства. Ан нет. Чтобы поучиться тут праву, в этом году придется выложить 15 тысяч гривен, что на 67% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

Киевский национальный университет внутренних дел

Направление Стоимость обучения 2008/09 гг. Стоимость обучения 2009/10 гг. Подорожание % Право 9 000 15 000 67 Психология 7 500 9 000 20

- У нас есть информация по этому вопросу, в частности по Киевскому национальному университету Шевченко, по Киевскому национальному университету внутренних дел и по Одесскому государственному экономическому университету, где в стоимость обучения даже включались расходы на капитальный ремонт (в полном объеме), расходы на медикаменты, продукты питания, стипендии и даже на покупку земли... – рассказывает УНИАН координатор гражданской инициативы "Студенческая защита" Андрей Черных. - На специальность "культура" в одесском вузе стоимость контракта вместо экономически обоснованных 6,3 тысяч гривен составляла 8,5 тысяч гривен, а на "экономику предприятия" – 8,6 тысяч гривен вместо 7,1 тысяч.

- В данном случае можно сказать, что учебные заведения самовольно, в одностороннем порядке изменили условия договоров, изменили сумму, которая предусмотрена договором. Безусловно, независимо от сферы, в которой договоры нарушаются в одностороннем порядке, это является основанием для обжалования в суде, - рассказывает УНИАН адвокат Вячеслав Якубенко. - Я думаю, не будет проблем с тем, чтоб подать иск в суд и выиграть его. Для суда будет абсолютно несомненная ситуация – это одностороннее нарушение гражданско-правового договора.

Якубенко отмечает, что проверять целесообразность цифр в контрактах университетов – дело Министерства образования. Но с другой стороны, оно только может порекомендовать снизить, “накричать”, но нигде не предусмотрены механизмы, которые обязывали бы вузы выполнять распоряжения министерства. Потому и возникла ситуация, когда вузы значительно превысили свои полномочия.

Антимонопольный комитет в этом году также заинтересовался стоимостью обучения в вузах. АМКУ установил, что в течение последних лет высшие учебные заведения устанавливали экономически необоснованную плату за обучение из-за несовершенной методики формирования стоимости услуг. 20 из 43 вузов, невзирая на запрет, кроме текущих расходов, включали в плату за обучение капитальные расходы. Кроме того, 5 вузов, невзирая на приказ Минобразования, включали в договоры со студентами условие относительно возможного изменения размера платы за обучение в одностороннем порядке.

А в Минэкономики посчитали, что с учетом экономически необоснованных расходов, стоимость обучения в некоторых вузах может быть завышена до 40% на дневном отделении и до 200% на заочном.

Анна Ященко