«Лукойл» блокирует поставки каспийской нефти

Попытки государственной компании «Укртранснефть» с начала октября начать транспортировку каспийской нефти в направлении Кременчугского НПЗ вызвали бурную реакцию российской компании «Лукойл». Как известно, россияне являются владельцами Одесского НПЗ. До недавних пор Одесский НПЗ получал нефть по системе Приднепровских нефтепроводов, однако с 1 октября в связи с подготовкой работы нефтепровода в обратном режиме, для обеспечения нефтью Кременчугского НПЗ одесситам предложено изменить маршрут поставок сырья. Приоритетом в работе нового руководителя «Укртранснефти» Александра ЛАЗОРКО, представителя группы «Приват», стало обеспечение нефтью Кременчугского НПЗ, который также находится под контролем «Привата».

Такие события не стали неожиданностью для «Лукойла». На протяжении последних месяцев между «Укртранснефтью» и российской компанией велись переговоры об изменении маршрута. Всего «Лукойлу» было предложено четыре варианта поставок нефти на Одесский НПЗ, в том числе разными маршрутами по системе Приднепровских нефтепроводов и по маршруту «Одесса-Броды». Следует отметить, что предложенная стоимость поставок сырья на Одесский НПЗ была даже ниже. Все технические моменты изменения маршрута были представлены специалистам «Лукойла» и особых возражений со стороны российской компании тогда не возникло. Отдельно следует отметить, что изменение маршрута не привело бы к повышению тарифов на транспортировку. Таким образом, начало гибкого использования Приднепровских нефтепроводов, как в направлении Одессы, так и в направлении Кременчуга, никоим образом не направлено против интересов российских и казахских экспортеров нефти, и не повлияет на уменьшение объемов нефти, которая сегодня транспортируется в направлении Одессы.

Знакомство с технологической схемой Одесского НПЗ обнаруживает «слабое» место предприятия. Это ограниченный резервуарный парк для хранения сырья – 29 тысяч тонн. Этого объема хватит на четыре-пять дней работы завода. Для решения этой проблемы «Укртранснефть» предложила одесситам воспользоваться собственными резервуарными парками, расположенными поблизости, например, в Южном, или в Августовке и на «Эксимнефтепродукте» в самой Одессе.

Казалось бы, все вопросы согласованы, и «Укртранснефть» наконец получила возможность осуществлять поставки сырья для дружественной «Укртатнефти» (Кременчугский НПЗ). Однако государственное предприятие «Укртранснефть» уже в первый день изменения маршрута столкнулось с открытым демаршем россиян. 1 октября компания «Лукойл» обнародовала информацию о якобы угрозе остановки Одесского НПЗ, связанной с изменением маршрута поставок сырья. Без представления расчетов анонимные источники на предприятии сообщили об удорожании стоимости услуг на поставку нефти на $6,5/т. Хотя в «Укртранснефти» отмечают, что изменение маршрута не приведет к повышению тарифа, напротив, «Лукойл» будет иметь возможность удешевить поставки нефти на предприятие. В частности, стоимость транспортировки по действующему маршруту в направлении Одесского НПЗ (Куйбышев-Лисичанск-Одесса) по территории Украины в прошлом году составляла $9/т. Сегодня предложенный «Укртранснефтью» новый маршрут (Мозырь - Броды - Одесса) по территории Украины обойдется российской компании в $4,6/т. Кроме того, при транспортировке нефти по территории России в этом направлении существует скидка $3,5/т.

Чем вызвано внезапное изменение позиции «Лукойла», сказать тяжело. Но можно утверждать одно: «Укртранснефть» сделала все для того, чтобы Одесский НПЗ имел возможность получать сырье в полном объеме. Напомним, что «Лукойл» может осуществлять поставки сырья и по «Одесса-Броды», до недавнего времени компания отгружала нефть в Южном... Что же мешает «Лукойлу» сегодня направить часть нефти на собственный НПЗ, который находится всего в нескольких километрах?

Другие нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» в Черноморском регионе (в Болгарии и Румынии) вообще получают всю нефть танкерами. Что мешает россиянам поставлять нефть таким способом на Одесский НПЗ через Одесский порт, который находится на расстоянии полтора километра от завода?!

Тарас Галий

Фото УНИАН