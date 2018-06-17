В Новый год без молока из-под коровы

7 утра. На столичном Лукьяновском рынке пожилая женщина выттаскивает из сумок две пластиковые бутылки с молоком и ставит на прилавок рядом с горками картофеля и лука.

- Сколько стоит ваше молоко? – спрашиваю у нее.

- 5 гривен за литр.

- А откуда оно?

- Из Переяслава-Хмельницкого. По четвергам приезжаю в Киев. Раньше держали трех коров, а потом муж заболел, теперь одна осталась.

- А вы слышали, что с 1 января по закону будет запрещена продажа молока на рынках?

- Нет, не слышала. Это, наверное, для того, чтобы в их магазинах все покупали. Село загибается, работы нет, а они... Ну Бог им судья..., - вздыхает женщина и, поправляя платочек, начинает дальше вытаскивать из своих сумок картшку.

По закону с красноречивым названием “О качестве и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья”, принятом еще в 2005 году, с 1 января 2010 года в Украине “запрещается реализация и обращение необработанного молока и творога домашнего производства, а также туш или частей туш парнокопытных и других копытных подворного забоя на агропродовольственных рынках”. Туши кур и гусей, кроликов и рыбу, мед, домашние яйца, овощи с огорода продавать можно, но при условии прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы товара в государственной лаборатории. Поэтому с Нового года с рыночных прилавков исчезнет молоко из-под коровы и домашний творог, а бабушки вынуждены будут отдавать десяток яиц или килограмм яблок в лабораторию для исследований.

- Базарное молоко грязное по микрофлоре. Его нельзя продавать. Чтобы оно было чистым, нужно потихоньку переходить на машинодоение, - считает гендиректор Центра аграрных реформ Любовь Молдаван. - Пообещали кооперативам государственную поддержку молоковозами и доильными аппаратами. Это под выборную кампанию или серьезно - мы увидим. Нужно создать кооперативы, не должно продаваться мясо и молоко на тротуарах без санитарного присмотра. В ЕС постановление 1997 года обязывает всех фермеров объединиться в кооперативы с тем, чтобы сдавать партию молока 100 тысяч литров в год. Если меньше – тебя на рынок не пускают. Должно село или два объединиться в кооператив, откармливать скот по одной технологии и сдавать продукцию.

Кооператив – дело, конечно, хорошее, но для фермеров, людей, для которых сбыт домашнего мяса и молока – основной вид деятельности и заработок. Зачем тот кооператив бабушкам, которые не от хорошей жизни дважды в неделю тащатся в город с тремя литрами молока, пакетиком творога и овощами?

Эксперты заверяют, что принятие закона обусловлено международными обязательствами, в частности вступлением во Всемирную торговую организацию.

- Это была рекомендация ВТО: требования к отечественным продукции не должны быть слабее, чем требования к импортной продукции, - рассказывает УНИАН руководитель группы экспертов Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Владимир Лапа. - Если импортная продукция подлежит ветеринарному контролю, то и отечественная продукция должна подлежать ветеринарному контролю. Логика вызвана желанием обеспечить транспарентные условия торговли на рынках аграрной и других видов продукции. Вопрос заключается в другом. Был предусмотрен определенный переходный период и планировалось, что соответствующие производители за это время будут адаптированы к этим нормам, будут усовершенствованы технологии производства, введены какие-то элементы контроля и т.д. К сожалению, этого не произошло. И та норма, которая была имплементирована законодательством, не совсем отвечает реалиям производства. Проконтролировать у каждой бабки молоко, если она продает 3 или 6 литров – это просто нереально. В ЕС запрещено принимать на продовольственную переработку и, соответственно, запрещается реализация молока, если используется ручное доение. Если мы не будем следовать современным тенденциям, мы будем терять рынок за рынком. Мы всегда начинаем с конца, а не создаем соответствующие условия. Рубанули – запретили. Но учитывая политический момент в стране и желание многих политиков понравиться электорату, существует большая вероятность, что введение этого запрета будет отложено.

В своих прогнозах относительно оторочки введения запрета Лапа, вероятно, не ошибается. Недавно лидер ПР Виктор Янукович, будучи на Полтавщине, заявил, что введение в действие закона - это “преступление власти относительно, в первую очередь, крестьян, для которых это единственная возможность получить доходы и выживать”. В ответ бютовец Николай Томенко напомнил, что принятие закона состоялось при участии регионалов, и заметил, что на сегодня существует несколько законопроектов о переносе на 5 лет срока вступления в действие этой нормы. Депутаты от УНП также предлагают отложить до 2012 года запрет на реализацию на рынках необработанного молока, сыра и мяса. Последствиями этого нововведения, по их мнению будут: „тенизация” торговли домашним молоком, творогом и мясом копытных подворного забоя, сокращение доходов жителей сел, сокращение предложения мяса, молока и творога на рынках, что может породить дефицит высококачественного мяса и, в конечном итоге, отечественное молоко и мясо заменят импортные товары, что очень сильно ударит по нашим производителям.

Но и импортная продукция может “грешить” избытком консервантов или опасных веществ. На днях в Украине запретили импорт мяса ряда европейских компаний из-за обнаруженных в нем опасных для здоровья человека инфекций, в том числе и бактерий группы кишечной палочки.

Самое интересное, что закон о запрете продажи домашнего молока и мяса и усилении санитарно-ветеринарного контроля пищевой продукции на рынках противоречит более ранним заявлениям и поручениям премьер-министра. Весной Юлия Тимошенко отмечала необходимость создания оптовых сельскохозяйственных рынков в городах, на которых с/г производители смогут сами реализовывать свою продукцию. Причем, на этих рынках должен отсутствовать ветеринарно-санитарный контроль.

- Никаких ветеринаров и санитаров там не должно быть. Нужно убрать эту чиновническую стаю, тогда крестьяне продают свою продукцию вдоль автотрассы, и ее останавливаются и покупают богатые автовладельцы, потому что они не интересуются, есть ли санитарное или ветеринарное свидетельство на эту продукцию, - сказала она. Обязательным условием для допуска на такой рынок премьер назвала членство в кооперативах.

Сторонники и противники продуктов “с базара” будут всегда. Например, я никогда не променяю бутылку молока из-под коровы на магазинное. А у моего знакомого Алексея - совершенно противоположное мнение.

- Я покупаю исключительно в магазине. Это конвейер и отравить много людей опаснее, чем отравить одного-двух. Потому я верю, что молоко с молокозавода проходит хоть какую-то обработку, возможно, там не такая антисанитария, - аргументирует свою позицию Алексей. - Рынок – это лотерея. Я как-то видел, как мужчина плюнул на крышку, которой закручивал бутылку с молоком, чтобы стереть с нее пыль....

- Базарное молоко лучше во многих отношениях. Там не добавляется пальмовое масло, растительные жиры, маргарин, как сейчас происходит практически во всех технологиях при производстве молока, - рассказывает УНИАН доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий, кандидат биологических наук Алексей Ситник. – Другое дело – какие производители придерживаются соответствующих стандартов содержания таких веществ в продуктах. Очень часто мы имеем не молоко, а соевое молоко, синтетическое молоко, которое по специальной технологии получают из маргарина. Но об этом не говорят, потому что нет такой маркировки. В Америке это обязательно указывается на этикетках. В этом плане молоко с базара лучше. Но там нужно знать, что бабушка не добавляет соду, чтобы оно дольше стояло, не доливает воды и что у нее в молоке нет туберкулеза. То что, оно натуральное – это факт, но его никто не контролирует.

Сегодня магазинное молоко хранится больше недели и не портится. Учитывая, что поголовье коров в Украине уменьшается, а предложения от молочных производителей становятся все более разнообразными, возникает логичный вопрос – откуда берется столько молочного сырья?

В любом случае, каждый человек делает свой собственный выбор: покупать ли “проверенное-одобренное” в магазине или базарное, из-под коровы, но без всякой гарантии качества. То же касается мяса, овощей и других продуктов. Украинцев этого права выбора решили лишить.

Анна Ященко