Украина-2012: с футболом и без выпускников

2012 год станет настоящим праздником в Украине не только для фанов и любителей футбола, но и для всех желающих получить высшее образование. Конкуренция минимальная за годы независимости – выпускников школ не будет.

Когда в 2000 году провели очередную образовательную реформу и решили, что украинским детям стоит грызть гранит науки в школах не 11, а 12 лет, немногие задумывались о последствиях такого шага. А они не заставят себя долго ждать. По данным Министерства образования, которые объявил вице-спикер Николай Томенко, в Украине в 2011 году будет 235 тысяч выпускников, в 2012 году - ни одного, а в 2013 году - 427 тысяч.

- Таким образом возникает проблема с обеспечением успешной вступительной кампании и полноценной деятельности вузов. Такой количественный перепад создает как проблему для школ, учителей и вузов, так и напряжение у родителей и детей, - отметил Томенко.

Депутат от Единого центра Леся Оробец, которая входит в Комитет ВР по вопросам образования и науки, рассказывает, что ситуация напоминает ей классический анекдот: «Неожиданно наступил февраль».

- То, что в 2012 году не будет выпускников, было очевидно еще в 2000 году. Из-за постоянной смены управленческих команд Минобразования и отсутствия преемственности между ними не были сделаны никакие серьезные шаги для того, чтобы проблема и не возникла. Но это уже история. Ключевой задачей будет сохранить кадры высшей школы, для которых просто не будет слушателей первого курса. С другой стороны, 2012-й может стать уникальным шансом для выпускников других лет: воспользоваться меньшим конкурсом и получить желаемое высшее образование. Об этом нужно позаботиться уже сейчас.

В первую очередь от такого нововведения пострадают вузы, которые в 2012-м останутся почти без поступающих-контрактников, что является мощным источником финансирования любого вуза. Ректоры уже сегодня принялись бить в набат и искать возможные пути решения назревающей проблемы.

По мнению Томенко, есть три пути выхода из этой ситуации.

- Первый путь – революционный – обсудить преимущества и недостатки двенадцатилетней системы и подумать о возможности возвращения к десятилетней школе. Второй путь – эволюционный. Отсрочить введение 12-летней системы и остановиться на 11-летней, а тем временем подготовиться к этому переходу, в частности, с точки зрения содержания учебников и т.п. Третий путь, я бы назвал его сегодняшним, - реализовывая концепцию 12-летней системы, найти варианты, возможно, путем введения экстерната, для того, чтобы обеспечить определенное количество выпускников в 2012 году.

Ректоры к “революционному” и “эволюционному” шагам относятся насторожено. Мол, реформа уже закрепилась в обществе, девятое “поколений” детей учится по новой системе. Хотя идея отсрочки 12-летней системы и находит своих сторонников.

- Каждый вуз – это пирамида, если хотите – финансовая, где первый курс в известной мере оплачивает многих студентов, которые учатся дальше, ведь к 4-му курсу их плата фактически вдвое уменьшается, - рассказывает ректор Нежинского государственного педагогического университета им. Гоголя Александр Бойко. - Если мы не набираем нормальный первый курс, это отражается на всей пирамиде. Перед 2012 годом у нас наименьшие возможности для набора – 235 тысяч. Если мы отодвинем введение 12-летней системы на год, то мы сможем набрать на первый курс в 2012 году 427 тысяч и дальше уже будет немного проще.

Если не прибегать к замедлению процесса перехода, то нужно искать другие пути привлечения абитуриентов. Понятно, что будут выпускники техникумов и ПТУ, выпускники прошлых лет, заочники. Но основные кадры абитуриентов для вузов традиционно обеспечивала средняя школа. Поэтому, чтобы 2012-й не оказался провальным годом для университетов, ректоры совместно с директорами гимназий и лицеев обсуждают возможность частично ввести экстернатуру. Например, среди нынешних девятиклассников, которые должны были бы выпускаться в 2013 году при новой системе, отобрать самых сильных, которые смогут быстрее овладеть программой, то есть трехлетнюю учебную программу для 10-12 классов пройти за два года. По словам директора школы экстернов Эдуарда Войтовича, это полностью возможный вариант. Но возникает проблема обеспечения учебниками, поэтому экстернат возможен только по старой программе.

В Минобразования к идее введения экстернатуры пока относятся с осторожностью.

- Да, экстернатура – это один из путей решения. Но чтобы экстернатура-2012 не стала льготниками-2009, - делится своим взглядом замминистра образования Александр Гребельник. - Если это будет носить массовый характер - это будет одним из способов обойти строгий отбор.

Смогут ли многие дети овладеть школьной программой из расчета “год за два”? Гребельник считает, что таких выпускников будет не больше 5-7%.

- Нужно было думать головой, когда в 2000 году начинали эту реформу, - возмущается экс-министр образования Станислав Николаенко. - Тогда было правительство Ющенко, а Тимошенко была вице-премьером. Нужно у них спрашивать. Будут выпускники ПТУ, техникумов, выпускники школ прошлых лет, которые будут поступать в университеты. Нужно строить хорошие общежития и интенсивно наращивать объем студентов из-за границы. И пересмотреть их плату за учебу, чтобы она была не 3 тысячи долларов в год, а минимум 10 тысяч. Набор иностранных студентов укрепил бы ситуацию.

УНИАН связался и с инициатором 12-летней системы, экс-министром образования Василием Кременем, чтобы узнать, каким он видел развитие событий, когда вводил реформу.

- Когда мы начинали переход к 12-летнему образованию и новому содержанию учебы, то предусматривали, чтобы около 30% выпускников 2013 года закончили бы школу в 2012 году. Речь шла о лучших учениках, лучших школах, лучших лицеях, прежде всего специализированных. Но, к величайшему сожалению, сейчас это уже поздно. Но, с другой стороны, не нужно делать трагедии. В вузах будет вообще отсутствовать или окажется неполноценным лишь один курс, а в университете 4 курса как минимум - будет с кем работать. Это, во-первых. Во-вторых, это время нужно использовать эффективно – для повышения квалификации преподавателей, работающих на первых курсах, для подготовки новых методических разработок. Есть возможность с одной стороны определенным образом заполнить студенческие скамьи первокурсниками (выпускники предыдущих лет, выпускники техникумов, колледжей), а с другой - использовать это время преподавателям для повышения собственной квалификации.

В Министерстве образования ситуацию не драматизируют и уже подсчитывают потенциальных абитуриентов. По словам Гребельника, их на 2012 год уже набирается 150-160 тысяч. Он приводит свою арифметику: прогнозируется поступление в вузы около 30% выпускников прошлых лет – это около 120 тыс. человек, выпускников ПТУ - 15-20 тысяч и выпускников уровня младших специалистов - 15-20 тысяч. Поэтому, по предварительным оценкам, в 2012 году госзаказ будет составлять около 115 тыс. человек (в этом году госзаказ - 140 тысяч).

- Действительно, проблема будет, но не катастрофическая, по набору контрактников и для частного высшего образования, - считает Гребельник. - Для частных вузов один путь – конкурентоспособность их как субъектов в сфере предоставления образовательных услуг.

Учитывая, что потоки потенциальных студентов будут уменьшаться, ректоры предлагают пересмотреть нагрузку числа студентов на одного преподавателя. По словам Николаенко, согласно действующим нормативам, сегодня в Украине на одного преподавателя приходится 14-15 студентов, а в Европе - 8. Тем более Болонская система предусматривает снижение нагрузки на педагогов. Но со стороны Министерства эта идея пока тоже не находит активной поддержки.

- Когда говорят, что нужно сократить госнагрузку, нужно понимать, что у нас в стране 8-часовый рабочий день. Почему горняк работает в шахте 8 часов, а учителя должны работать четыре или три? Хотя я сам из семьи учителей. Это нужно делать, но чтобы это было социально справедливо, - комментирует Гребельник и в конце добавляет. - Какой интересный для нас 2012 год - если он пройдет, значит, какую-то прививку с точки зрения государственности мы прошли.

Анна Ященко