2,5 млн. взятки в Вишневом: город духовности и добра – или взяток и бабла?

Пикантности истории с взятками в городе Вишневом добавляет тот факт, что местная власть переполнена выходцами из правоохранительных органов. А мэр вот-вот должен был стать генералом милиции...

Если повернуть с Окружной на Вишневое, то по левую сторону откроется поле. Точнее – беспрепятственно открывалось оно глазам года два назад, а теперь от дороги его закрывают новые автоцентры, многоэтажная застройка (самозастройщик обещает судье квартиру, и тот «легализует» строительство) и новое здание Киево-Святошинского центра занятости. Вместо того, чтобы платить людям пособие по безработице, соцфонды тратят деньги на строительство новых офисов...

Это и есть те 10 гектаров, на которых «погорел» высокопоставленный чиновник Вишневого городского совета и именно те 10 га, о которых сегодня в Донецке на своей пресс-конференции упоминал министр внутренних дел Юрий Луценко. Глава МВД подтвердил слухи, которые с вчерашнего дня циркулировали по Вишневому, – будто в своем новом офисе, оформленном, конечно, на родственников, был взят «с поличным» заместитель городского председателя. Вместе с ним спецгруппа задержала и «почтальона» – одного из молодых, и, казалось бы, самых перспективных депутатов городского совета. В официальном сообщении на сайте МВД говорится, что «работники милиции задокументировали получение взятки заместителем мэра города Вишневое» в сумме 2,5 млн. гривен.

Город Вишневое (три километра от Окружной дороги) встречает своих жителей, две трети которых работают в Киеве, и гостей широкоформатными панно: «Вас приветствует город духовности и добра». Это выражение – город духовности и добра – в Вишневом что вроде псалма, которым городские чиновники начинают каждую свою речь и который они обязали каждого чиновника горисполкома вывесить распечатанным в формате А4 возле каждого рабочего места. А если А3 – гарантирована премия.

Фиксация в лозунгах и зомбирование речитативами в Вишневом не случайность, поскольку городскую верхушку давно связывают с одной из харизматичных церквей, против которой поданы в настоящее время судебные иски, скажем, в Западной Европе. Документальные свидетельства возможной принадлежности руководства города к этому верованию можно легко встретить в Интернете, а статья в районной газете несколько лет назад о членстве вишневских топ-менеджеров в рядах этой организации ими так и не была опровергнута.

Город не духовности и добра, а взяток и бабла – скорее так отзываются о своем городе предприниматели. Прейскурант на отведение земельных участков – хоть под малую архитектурную форму, хоть под пилораму в промышленной части города по дороге на Боярку, хоть под СТО – хорошо известен местным предпринимателям...

Чем дальше, тем заметнее городские чиновники Вишневого ссылаются в своих речах на международный опыт. Видимо, сказываются их постоянные вояжи за границу. Злые языки начали приписывать им активы на горных курортах Австрии (якобы именно в эту страну обнаружили билет у задержанного чиновника), на побережье Испании и на виноградных плантациях Крыма.

Но предполагаемый доход от выдачи разрешений на размещение малых архитектурных форм, на переоборудование жилых помещений в нежилые и даже на застройку жилых домов тускнел перед перспективой завладеит теми 10 га, о которых упоминал Луценко.

Городская исполнительная власть начала экспроприировать этот лакомый кусок без лишних сентиментов – или ломая депутатов через колено, или соблазняя их квартирами, участками и другими активами.

Из 14 членов фракции БЮТ перед искушением и угрозами устояли лишь четверо. Остальные – преимущественно покорные бюджетники – понурив головы, голосовали каждый раз за отведение этого земельного участка неизвестному ООО. Это ООО было создано буквально в канун проведения фиктивного конкурса на право аренды этого участка. Заказчиками ООО были компании, зарегистрированные в штате Делавер и на Виргинских островах.

Партийные структуры БЮТ довели до своих членов в городском совете Вишневого решение партии – за отведение 10 га не голосовать. Те прислушались к мнению и, главное, к аргументам... чиновников, а не партии.

БЮТ исключил штрейкбрехеров из партии, вывел из фракции БЮТ в городском совете, а на съезде, который будет выдвигать в октябре Тимошенко в Президенты, их должны лишить депутатского мандата.

Как развивалась дальше история с 10 га, общественности известно. Вишневое, в канун внеочередной сессии горсовета, теряется в догадках – “выпустят” или “не выпустят”? Откупится или не откупится?

Пикантности истории со взятками в городе Вишневом добавляет тот факт, что местная власть переполнена выходцами из правоохранительных органов. Мэр Гошко – полковник МВД, откомандированный на службу в органах местного самоуправления. На День города и на другие праздники он одевает милицейскую форму с многочисленными наградами от государства и разных организаций наподобие Украинского казачества, в иерархии которого он тоже занимает не последнее место. Один из его заместителей – бывший высокопоставленный чиновник Киевского областного управления МВД. В канун нынешнего празднования Дня независимости городской председатель в свойственном ему пафосном стиле сообщил в узком кругу, что указом Президента ему будет присвоено генеральское звание. В Вишневом с нетерпением ждали появления указа о присвоении очередных воинских и специальных званий. А когда указ Ющенко появился, фамилии вишневского мэра там не оказалось...

Очевидно, не последнюю роль в этом сыграло то, что в то время уже готовилась спецоперация по Вишневому.

Станислав Голубенко, г. Вишневое