Правительство решило уничтожить нефтедобычу в Украине?

Кабинет министров Украины 15 сентября презентовал проект государственного бюджета на 2010 год. Оптимизм этого документа вызывает, по меньшей мере, удивление. По планам Кабмина, ВВП у нас будет расти, инфляции почти не будет и дефицит бюджета будет меньше 4% валового внутреннего продукта.

Несмотря на мировой кризис и падение производства в Украине более чем на 30% в текущем году, правительство планирует, что в 2010 году доходы бюджета вырастут на 46 млрд. грн. – до 285 млрд. грн. (в бюджете-2009 доходы установлены на уровне 239 млрд. грн.). За счет чего?

Анализ представленного в ВР проекта бюджета-2010 показывает, что правительство рассчитывает наполнить бюджет в первую очередь за счет усиления фискального давления, в частности, на нефтедобычу: предусмотрен рост базовых нормативов платежей за пользование недрами, повышение рентных платежей за нефть и газовый конденсат, увеличение сбора за геологоразведочные работы и тому подобное.

Обосновывая такие предложения в Докладе о ходе выполнения государственного бюджета Украины в 2009 году, среди факторов, негативно влиявших на поступления в государственный бюджет в январе–июле 2009 года, правительство называет “низкий уровень величины корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за добываемые в Украине нефть, газовый конденсат и сокращение объемов их добычи”.

Но ниже в том же документе отмечено, что в структуре неналоговых поступлений госбюджета в январе–июле 2009 года наибольший удельный вес, среди прочего, составляла рентная плата – 14,3 процента. Это второе место в структуре неналоговых поступлений. Не видите противоречия?

Давайте рассмотрим предложения Кабмина о поступлениях от продажи нефти сырой, газового конденсата, природного газа собственной добычи, изложенные в проекте бюджета.

Согласно документу, в 2010 году, равно как и в 2009-м, вводится обязательная ежемесячная продажа (ст.3 проекта): нефти сырой, газового конденсата собственной добычи (кроме объемов на собственные технологические нужды), сжиженного газа – на биржевых аукционах; всего природного газа собственной добычи субъекта, уполномоченного КМУ, для формирования ресурса природного газа, который используется для потребностей населения. Условия продажи и утверждения цены такие же, как и в 2009 году.

Как и в 2009 году, продажа спецразрешений на пользование недрами будет осуществляться на аукционах. КМУ, как и в нынешнем году, имеет право (ст.5 проекта) определять иные случаи предоставления спецразрешений на пользование недрами; определять на 2010 год порядок проведения аукционов и порядок предоставления спецразрешений.

В то же время, проект предусматривает увеличение базовых нормативов платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Базовые нормативы платежей за пользование недрами для добычи нефти, конденсата, газа природного, в том числе нефтяной (попутный) газ, этан, пропан, бутан утверждены в приложении №1 к Закону „О внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины”. Проект бюджета-2010 (ст. 9) увеличивает эти платежи, по сравнению с 2009 годом, в 2,17 раза путем применения коэффициента 2009 года - 1,439, и дополнительного введения в 2010 году двух коэффициентов – 1,086, и коэффициента – 2 при добыче нефти и газа.

Размер платежа за единицу добытых полезных ископаемых (грн.)

Полезные ископаемые Единица измерения базовый 2009 год 2010 год Нефть, конденсат тонны 50,00 71,95 156,28 Газ природный, в т.ч. газ, растворенный в нефти (нефтяной (попутный) газ), этан, пропан, бутан тыс. кубометров 3,67 5,28 11,47

В бюджете-2010 изменяется размер рентных платежи на нефть и газовый конденсат. Как и в 2009 году, на следующий год останавливается действие Закона Украины „О рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат”. Рентные платежи за добычу природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) платятся в размерах, установленных п. 4 Заключительных положений Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты”, то есть их порядок исчисления не изменяется в 2010 году.

Размер рентной платы за нефть и газовый конденсат изменяется в связи с тем, что как и в 2009 году применяется корректирующий коэффициент, исчисляемый путем деления средней цены одного барреля нефти "Urals" на базовую цену нефти. Но правительство предлагает в 2010 году изменить базовую цену нефти "Urals" со 100 долларов США на 560 грн. за баррель (ч. 1 ст. 86 проекта).

При этом в проекте (ч. 4 ст. 86) установлено, что если величина корректирующего коэффициента, которая применяется к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат, меньше единицы, такой корректирующий коэффициент применяется со значением 1 (единица).

Документ предусматривает и увеличение нормативов сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета. Эти нормативы утверждены постановлением КМУ от 29.01.1999 г. № 115.

Проект бюджета-2010 (пп. 2 п. 11 Заключительных положений) увеличивает их размер на 2010 год путем применения коэффициента - 3,032. В 2009 году этот коэффициент составлял 2,27.

Размер норматива сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета, к единице добычи полезных ископаемых (грн.)

Вид полезных ископаемых Единица измерения базовый 2009 год 2010 год Нефть, конденсат тонны 20,5 46,54 62,16 Газ природный тыс. кубометров 9,95 22,59 30,17

Насколько изменение этих коэффициентов увеличит отчисления в бюджет посмотрим на примере одного из крупнейших украинских нефтедобывающих предприятий ОАО “Укрнафта”.

В частности, рентная плата за добычу нефти, конденсата, газа природного и газа попутного, которую “Укрнафта” должна перечислить согласно бюджету-2009, составляет 2 млрд. 873 млн. 856,8 тыс. грн. После изменения корректирующего коэффициента в 2010 году эта сумма будет составлять 4 млрд. 327 млн. 669,5 тыс. грн. Соответственно, рост отчислений – 1 млрд. 453 млн. 812,7 тыс. грн. При этом рентная плата за добычу газа природного и газа попутного в 2010 году не изменяется.

Плата за геологоразведочные работы увеличивается на 70 млн. 595,5 тыс. грн. (из 208 млн. 786,9 тыс. грн. в текущем до 279 млн. 382,4 тыс. грн. в следующем году); а сбор за пользование недрами – на 244 млн. 426,7 тыс. грн.. (с 208 млн. 555,2 тыс. грн. до 452 млн. 982 тыс. грн., соответственно). Кстати, на протяжении последних лет общество не получает никаких средств для проведения геологоразведочных работ из Государственного бюджета, а выполняет их за счет собственных средств.

Всего же проект бюджета предусматривает увеличение отчислений со стороны ОАО “Укрнафта” только за счет приведенных выше налогов на 1 млрд. 768 млн. 835 тыс. грн. – из 3 млрд. 291 млн. 198,9 грн. до 5 млрд. 060 млн. 033,9 тыс. грн.

В то же время, где предприятие будет брать эти средства, проект бюджета не определяет.

Первый заместитель председателя Правления ОАО “Укрнафта” по финансово-экономическим вопросам Владимир ПУСТОВАРОВ считает непонятной такую политику правительства во время финансового кризиса. В то время, как власти развитых стран снижают фискальную нагрузку, чтобы оживить экономику, Кабинет министров Украины с целью сбалансирования бюджета просто увеличивает налоги. Не создает условия для восстановления активности предприятий, а вручную, без какого-либо обоснования, без расчетов, без предвидения экономических последствий увеличивает объемы отчислений. По словам В.Пустоварова, ни в одной стране мира нет таких высоких налогов на нефтедобычу – ни в России, ни в Канаде, ни в Великобритании. “Даже в странах третьего мира более стабильное налоговое законодательство”, - отмечает специалист. На протяжении последних лет в Украине рентная плата за добычу нефти и газа, сбор за геологоразведочные работы и налог на недра – постоянно растут, без каких-либо на это экономических оснований.

При этом правительство не дает никаких экономических расчетов и обоснований, которые бы обусловили повышение этих платежей. При подготовке проекта бюджета на 2010 год Правительство не провело соответствующего обсуждения со специалистами отрасли, отмечает В.Пустоваров. По его словам, раньше такие обсуждения происходили при участии представителей Минфина, Минэкономики, ГНА. “А теперь все происходит на основе административной регуляции налоговой политики. Предприятиям просто доводятся соответствующие показатели, без указания источников уплаты этих налогов”, - отмечает специалист.

По его словам, никто никак не учитывает то, что украинские нефтяные месторождения относятся к труднодобываемым и преимущественно истощены – нефтедобыча в Украине ведется уже свыше полутора века, и в советские времена методы ее были очень не экономны. Он напомнил данные Госкомстата, по которым в январе-июле добыча нефти в Украине сократилась на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,716 млн. тонн. “Так Украине добыча собственной нефти не нужна? Может быть, ее вообще прекратить?” - спрашивает первый заместитель председателя Правления ОАО “Укрнефть” по финансово-экономическим вопросам.

В.Пустоваров убежден: если бюджет-2010 примут с заложенными правительством показателями, то нефтедобывающая отрасль Украины просто будет уничтожена, а тысячи специалистов останутся без работы.

Если в этом году обществу удалось сохранить кадровый потенциал, то в результате такого существенного роста фискальной нагрузки на отрасль, запланированной Правительством Украины на 2010 год, компания вынуждена будет оптимизировать свою работу, что неминуемо приведет к снижению добычи углеводородов и значительному – 35% сокращению работников. А это около 10 тыс. человек.

Андрей Яременко