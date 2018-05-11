Мирослава Гонгадзе: Пора хоронить это несчастное тело, чтобы оставить в покое душу Георгия

У следствия достаточно информации, чтобы серьезно копать под заказчиков убийства... Мать Георгия не верит, что тело в морге принадлежит Гии... Без сомнения, разговоры о Георгие велись в кабинете Кучмы...

Сегодня исполняется девять лет со дня гибели Георгия Гонгадзе. Однако до сих пор у общества нет ответа на вопрос, кому понадобилась смерть журналиста. Накануне печальной годовщины мы связались с вдовой Георгия Мирославой, которая живет и работает в США, и задали ей несколько вопросов.

Мирослава, как Вы думаете, задержание Пукача – это “финишная прямая”, о которой говорят некоторые политики, на пути раскрытия дела убийства Георгия или предвыборный трюк?

Задержание Пукача могло бы стать финишной прямой, если бы прокуратура действительно профессионально подходила к процессу, а не игралась в кошки-мышки с обвиняемыми, свидетелями и политиками.

Как по мне, у следствия сегодня достаточно информации, чтобы серьезно копать под заказчиков убийства, которые, как нам сообщил Президент, до сих пор занимают высокие политические должности. Но люди, которые сегодня ведут следствие, уже получили вознаграждения еще до завершения дела. Мне интересно, за что и не является ли это своеобразной взяткой за будущее манипулирование делом? Реальность пока еще довольно печальна – до сих пор не проведены важные следственные действия, не возбуждено ни одно уголовное дело против заказчиков, не наказан ни один человек, причастный к промедлению и манипуляциям относительно дела в прошлом.

Вы думаете, Пукача все время искали и нашли только сейчас или его все годы охраняли, чтобы “найти” только сейчас?

Есть сомнения, что Пукача действительно искали. В том, что нашли его лишь сейчас, не вижу особенного заговора. Скорее всего, это случайность. В правоохранительных органах Украины еще остались честные профессионалы, которые смогли без шумихи провести операцию по его обнаружению и задержанию. На мой взгляд, вопросу – почему именно сейчас? – уделяют слишком много внимания. Спрашивать нужно, каким образом с помощью Пукача можно выйти на заказчиков убийства Гии.

Возможно ли, что бывшего Президента хотели подставить этим делом, чтобы повлиять на внешнеполитический курс Украины?

Вы знаете, я слушала записи, и у меня нет ни тени сомнения, что разговоры о Георгии, как, в конечном итоге, и о многих других оппозиционерах и журналистах, велись в кабинете Президента Кучмы. Он говорил о том, что Гию нужно отдать чеченцам или вывести в лес и оставить без штанов. Такие разговоры зафиксированы. Все последующие вопросы – это работа следствия.

Как Вы считаете, то, что правоохранительные органы нашли череп – это инсценизация, или его действительно нашли по наводке Пукача?

Череп нашли на месте, которое указал Пукач. Это очень принципиальный шаг в расследовании. Я не вижу в этом никакой инсценизации.

Для меня только было страшной травмой, когда пошли сообщения прокуратуры о кусках черепа, каких-то перчатках, потом - полный череп, потом фото черепа попадают в прессу, при этом никто из представителей власти не смог сообщить потерпевшим. Я понимаю, что в Украине человеческое горе и даже человеческая жизнь не много стоят, но все же должно быть какое-то элементарное человеческое сочувствие. Сейчас важно сделать все необходимы экспертизы включительно с ДНК, и пора хоронить это несчастное тело. Нужно оставить в покое душу Георгия.

На пресс-конференции ваш адвокат Валентина Теличенко заявила, что не исключает такого развития событий: Пукач будет осужден, а заказчиков так и не будут установлены. Верите ли Вы в то, что имена заказчиков станут наконец известны общественности?

Над тем, чтобы наказать заказчиков, мы работаем. Дело Георгия нельзя считать завершенным без наказания всех виновных, несмотря на то, какие должности они занимают. И если это произойдет – это будет переломным этапом для правосудия в Украине. Так же, как Помаранчевая революция стала катализатором перемен, так и наказание заказчиков и исполнителей по делу убийства Георгия станет моральным и фактическим шагом в направлении очищения общества.

Какие сейчас у Вас отношения с матерью Георгия?

Мать Георгия продолжает не верить, что тело в морге принадлежит Гии. Не знаю, что она скажет о принадлежности черепа. Мой отец разговаривал с ней несколько дней назад. Надеюсь, здравый смысл таки победит, и мы сможем спокойно похоронить останки Гии.

Как Вы защищаете дочек от информации о ходе расследования, как удается оберегать их психическое состояние?

Дети не смотрят украинское телевидение и не читают украинскую прессу. Они живут своей будничной жизнью и своими интересами. Я сообщила им, что задержан убийца их отца и что мы, возможно, поедем в Украину на похороны. Это все, что им на сегодня нужно знать.

Дочки не скучают по Украине?

Конечно, скучают. Когда прошлым летом мы приезжали, им очень понравилось быть с семьей, с дедушкой и бабушкой, увидеть красоту Украины. У Соломии уже появились планы исследовать историю Украины и лоббировать правительство, чтобы сохранить исторические достопримечательности Украины. Мы все скучаем, но мы не сожгли наши мосты. Придет время для нас вернуться.

Анна Ященко