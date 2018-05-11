Сергей Жадан: зашел в Интернет, а там до хренища меня...

Сергей Жадан - поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат издательства “Смолоскип” и Международного литературного конкурса “Гранослов”. Премия Бу-Ба-Бу за лучшее стихотворение 1998 года. В 2001-2007 годах его книги признавались лучшими книгами года. Последняя изданная книга - "Лили Мален" - сборник новых и избранных стихов. Сейчас писатель работает над новым романом, который должен появиться в следующем году (фрагмент можно прочитать в журнале "Афиша").

Сергей Жадан давно стал объектом восхощения и любви со стороны одних, и зависти и даже ненависти - со стороны других. Одни называют его лучшим поэтом современной украинской литературы, другие периодически поливают очередной порцией грязи. Как реагирует на эти проявления "народного признания" писатель, а также о его отношении к политике, цензуре, мы спросили самого Сергея Жадана.

Непростое у меня задание: за последний месяц встретила где-то 5 интервью с тобой..

Я тоже что-то недавно зашел в Интернет, и там до хренища меня. Наверное, надо отпуск взять.

Поэтому я себе записала вопросы, которые не стоит ставить. Не буду тебя спрашивать ни о романе, над которым работаешь, ни о новой книге, ни о туре с Андруховичем. Вот о спектакле расспрошу. По информации "источника", готовится спектакль по твоему тексту...

Только что отдал текст режиссеру.

Это будет что-то совсем новое?

Нет. Это должен быть "Владелец лучшего клуба для геев" из "Гимна демократической молодежи". Юрий Одинокий, собственно, обратился еще весной с идеей спектакля. Мы с ним долго решали, как бы это все сделать, решили в этот рассказ добавить персонажей, взять несколько дополнительных линий... Посмотрим, что из этого получится. Где-то следующей весной он хочет это поставить. Правда, есть пока одна не решенная проблема: что делать с ненормативной лексикой. Все таки национальный театр имени Франко... Есть несколько вариантов, но пока универсального решения не выдумали.

В одном из интервью ты сказал, что большая беда в том, что украинская проза будто зависла в посттоталитарном, постсоветском дискурсе, но твои тексты тоже пропитаны этим духом - вот открываешь “Анархию в Украине” и просто чувствуешь запах своего советского детства...

Так она ведь написана четыре года тому назад.

То есть твой новый роман будет уже вне этого?

Мне кажется, что будет что-то другое, по крайней мере мне этого хочется... Я же меняюсь, мне кажется, то, что я пишу, тоже меняется. Потому что не очень разумно и производительно - держаться одних и тех же тем.

А не боишься разочарования со стороны читателей?

Вот разочарования я уж точно не боюсь, потому что я уже к этому привык. Привык, что читатели не успевают за тем, как я пишу и меняюсь. Впервые я с этим столкнулся после “Депеш Мод”. Это была первая книга, которую прочитало большое количество людей, больше, чем предыдущие. И вот следующую – “Анархию” – многие не поняли, потому что думали, что это продолжение, что дальше будут идти Депеш Мод 2, 3 и т.д. Потом вышел “Гимн демократической молодежи”, который, как по мне, уже совершенно другй, и снова его не все поняли. Для меня очень важно, чтобы каждая следующая моя книга не повторяла предыдущую. Хоть многие этого не понимают, потому что это в человеческой природе - держаться за то, что тебе нравится, не особенно требуя чего-то нового...

Ты четыре года преподавал в университете (С 2000 по 2004 год Сергей Жадан работал на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского государственного педагогического университета ). Почему бросил?

Ну, я неуверенно там себя чувствовал.. Не мое это совсем, я закрытый человек, а каждый раз открываться перед студентами... как-то тяжело было. Я привык, если что-то делаешь, то делать это искренне, открыто, а студенты этим пользовались: не ходили на лекции, не учили, или приходили с моими книжками, просили автографы, приходили на творческие вечера, а потом начинали спекулировать...

А поставить двойку, например?

Это вот особенно тяжело было, серьезно, у меня рука не поднималась, и я понимал, что это не педагогически, что я делаю медвежью услугу... Просто есть люди, которые созданы для преподавательской деятельности. Для меня важен сковородиновский принцип "сродного труда" – нужно делать то, к чему лежит душа и сердце, и не занимать чужое место в этой жизни.

Сковорода натолкнул на мысль... Все-таки большинство людей его знают по фразе “світ ловив мене, але не спіймав”, как ты думаешь, тебя запомнят грядущие поколения по какой-то фразе?

Да мне как-то сложно представить, что будет с нашими грядущими поколениями, и что они будут запоминать. Бог его знает, как-то об этом не особенно думаю. Вполне возможно. Представляешь, через сто лет будут памятники мне стоять (ага, на которых будет написано “Я повернуся ще, суки” :) - Т.Д), а может наоборот, нигде ничего не будет, и только какие-то сумасшедшие исследователи литературы в диссертациях будут писать “и в частности писатель такой-то...”

А если заглянуть в не настолько далекое будущее... Знаю, что ты – заядлый футбольный болельщик. Страна, как говорят, живет предчувствием Евро-2012, а чего ты ожидаешь от чемпионата?

Да ничего. Боюсь, что у нашей страны как всегда завышены плавки (смеется), то есть планки ожидания. Думаю, будет обычное Евро, такое как, скажем, в Австрии - Швейцарии.

Ну а ощущение праздника?

Праздник ведь должен быть на поле, а современные футбольные чемпионаты уже давно не приносят какого-то большого удовольствия. Но я думаю, что все будет хорошо.

А что в футболе главнее: результат или игра? Вот, например, забил “Металлист” из офсайда гол, а его засчитали, и все так втихомолку радуются...

Когда играет твоя команда, то, понятное дело, главное результат, а когда ты просто наблюдаешь, то конечно хочется красивой игры. Ну, иногда случаются волшебные совпадения, когда твоя команда показывает хорошую игру и при этом демонстрирует какой-то результат, вот за это футбол и любят. Знаешь, я вот последний матч Динамо смотрел, когда вышел Шевченко, а я всегда был фанатом Шевченко, я его очень любил, для меня это был такой будто образец украинца, какими должны быть украинцы.

Сына Джорданом называть?

Нет, имеется в виду работящие, старательные, целеустремленные и успешные.

Которые не знают украинского языка... (добавляю я ложку дегтя)

Зато он английский и итальянский знает.

Так что там о последнем матче...

Мне ужасно не нравится то, что, когда Шевченко был популярным, был на своем пике, им все восхищались, просто пели дифирамбы, а когда у него началась черная полоса, все вдруг быстро и легко от него отвернулись, начали его заплевывать и обливать помоями, а мне как-то обидно было, потому что это нечестно. Человек действительно много сделал для Украины, для футбола... И вот он вернулся, мне страшно хотелось, чтобы он забил этот гол, и он таки забил. Справедливость восторжествовала.

Что-то мы отдалились от "красной нити" разговора, как любят выражаться наши писатели, то есть литературы. На твой взгляд, нужна ли ей цензура?

Нет, украинской литературе не нужна цензура, ей нужна ответственность. Это то, чего нет, и чего не хватает. Когда люди, получив свободу, начинают х**чить налево и направо, не отвечая за собственные действия. Причем на разных уровнях, от написания стихов и до написания каких-то заявлений публичных, проведения акций и т.д.

Ты – не очень публичный человек. Тебя не встретишь под какими-то воззваниями, петициями, открытыми письмами...

Да, я уже забыл, когда в последний раз это делал. По-моему это какая-то советская традиция подписывать письма..

А как же тогда бороться?

Если хочешь с чем-то бороться, ну так сам борись... Когда ты сам отвечаешь за свои слова. А все эти подписания писем - это советский подход, неэффективный и давно дискредитированный.

Ты далек от политики?...

Сейчас - абсолютно. Насколько меня это задевало в начале двухтысячных (Украина без Кучмы, например), когда действительно казалось, что нужно подписывать какие-то письма, нужно что-то делать, спасать Украину... А жизнь научила, что Украина сама прекрасно справляется без этой вот кучки интеллектуалов, которые себя считают, как говорил Ильич, мозгом нации, а, в действительности, они - не мозг, а дерьмо. Поэтому я думаю, что все эти попытки украинской интеллигенции делать вид, что она на что-то влияет - смешны в этом обществе. Я не влияю. Я как раз очень скромно отношусь к мере своей влиятельности и популярности в этой стране. У меня просто большая вера в украинский народ, его здоровый ум. Не думаю, что Украине в ближайшее время угрожает какой-то коллапс...

Просто большинство населения не читает литературу, даже Интернетом не пользуется, поэтому мало что знает о существовании интеллектуалов. Проще всего - это закрыть глаза, делать вид, что есть какие-то евроатлантические перспективы, или наоборот - перспективы раскола, можно считать себя пупом нации, выстраивать какие-то концепции. В действительности же народу насрать на эту кучку "интеллектуалов", которые живут сами по себе, и которые “страшно далеки от народа”. Народ живет своей жизнью, и за этой жизнью чрезвычайно интересно наблюдать, и как-то все это фиксировать в литературе, чтобы оставить потомкам. Это же, по-моему, как раз и есть какое-то такое задание писателя, если уже говорить о каком-то задании или цели.

Полностью интервью с Сергеем Жаданом можно прочитать на странице УНИАН-Культура.

Беседовала Валентина Романенко

Все фото - Татьяны Давиденко