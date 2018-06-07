Винзавод «Таврия»: история кровавой ночи

Когда я поднялся на 4-ый этаж Новокаховской горбольницы, меня попытался остановить молодой человек в форме сержанта милиции: вопросом «Вы к кому?»…

Не только у нас в Украине, но наверно уже во все мире знают о рейдерском захвате ОАО “АПФ “Таврия”. Многие знают это ОАО как винзавод «Таврия», находящийся в г. Новая Каховка. Основной продукт данного производства – это одноименный популярный коньяк.

6 сентября 2009 года ко мне на мобильный телефон позвонил руководитель Бюро журналистских расследований «Каховского плацдарма» Сергей Цигипа, который сообщил, что во время захвата винзавода был избит фотокорреспондент УНИАН Виталий Данильченко. Кроме того, потерпевшие «рейдеры», находящиеся в Новокаховской горбольнице, также просят правовой защиты. В данном регионе я периодически оказываю правовую помощь – там, где другие не желают вступать в конфликты с возможными отрицательными последствиями.

Нет смысла излагать то, что происходило до попытки захвата винзавода, имевшей место в ночь с 3 на 4 сентября, так как практически менее чем за сутки в херсонском еженедельнике «Вгору» была опубликована статья Андрея Светлова «Генералы коньячных подвалов». Где автор подробно изложил проблемы возникшие между руководством завода и владельцем 68% акций ОАО «АПФ «Таврия» (того же винзавода). Вот выдержки из данной статьи:

«Информация о “попытке рейдерского захвата” одного из крупнейших производителей коньяка в Украине – ОАО АПФ “Таврия” (г. Н.Каховка Херсонской обл.) прошла по всем СМИ. И практически каждая газета, радио, телеканал так или иначе отстаивали позицию одной из конфликтующих сторон: либо – Валерия Шамотия, днепропетровского бизнесмена, владельца 68% акций “Таврии”, президента и совладельца корпорации “Логос”, либо – Александра Сидоренко, нынешнего директора фирмы “Таврия”…

Даже беглый анализ двух противоположных точек зрения на одно и то же событие даёт основание предполагать, что “хозяин” – владелец контрольного пакета акций Валерий Шамотий и главный “миноритарий” – Александр Сидоренко – что-то не поделили. Или – не доделили. И оба недоговаривают – что именно…

И еще много-много “почему?” возникает в связи с этим конфликтом. Представители “Логоса” утверждают, что продажи у “Таврии” упали, а себестоимость продукции удивительным образом возросла. Они обнаружили, что закупать сырье у смежников, а то и у конкурентов оказалось выгоднее, чем у структурных подразделений самой “Таврии”, а потому решили назначить нового операционного директора, не являющегося акционером. А в ответ Сидоренко заблокировал производство и приостановил отгрузку продукции. И отстранил от исполнения обязанностей финдиректора, замдиректора по производству, замдиректора по режиму и охране.

И потому руководство “Логоса” говорит о рейдерском захвате предприятия действующим директором.

А тем временем с каждым днём противостояния в Новой Каховке всё больше негативной информации с брендом “Таврия” выплёскивается на всю Украину посредством телевидения, Интернета, газет. Подобная ситуация – это азы промышленного шпионажа и диверсионной работы, отработанные на «капиталистическом западе» еще в прошлом веке. А с помощью подобных технологий (спровоцировать ссору партнеров, затем раздуть скандал в СМИ, сбить ритм производства, заблокировать процессы, “опустить” брэнд, а значит, и продажи, и цену на акции) легко устраняются с рынка наиболее мощные конкуренты. И кто даст гарантию, что подобный сценарий не отрабатывается в Новой Каховке?»

На следующий день после выхода данной статьи практически все СМИ Украины, и даже некоторые российские, сообщают о рейдерском захвате ОАО “АПФ “Таврия”. При этом первоначально говорится о 3 или 5 погибших. На самом деле погибших нет, есть трое раненых, находящихся в реанимации Новокаховской горбольницы, двое из которых в тяжелом состоянии, и около 15 человек, находящихся на лечении в палатах той же больницы. Все они со стороны так называемых рейдеров. Также в СМИ прошло сообщение об изъятии у нападавших на винзавод ножей и заточек. Изучив фото, сделанные потерпевшим фотокорреспондентом УНИАН Виталием Данильченко, могу с большой уверенностью утверждать, что оружием нападения так называемых рейдеров были металлические фонарики, напоминающие «милицейские дубинки». Такие «фонарики» – серьезная вещь в умелых руках, но ни один эксперт-криминалист не признает его оружием либо спецсредством. Т.е. к ношению они не запрещены. Это говорит о правильной юридической подготовке имевшей место попытки захвата винзавода.

Кроме того, приезжие «захватчики» имели серьезную защитную экипировку, возможно, поэтому, среди них не так много пострадавших, как могло быть. Также можно предположить, изучив те же фото, «защитники завода» использовали для защиты завода кирпичи и обломки бетонных конструкций. А, судя по ранениям, которые причинены нападавшей стороне, в них летели не только кирпичи и обломки бетона – в них еще и стреляли из охотничьего оружия (или обрезов), патроны которого были заряжены картечью.

Нет смысла в этой статье оценивать действия «нападавших» или «защитников» – пусть этим занимается доблестная милиция. Мне хочется назвать другие факты.

Когда я поднялся на 4-ый этаж Новокаховской горбольницы, меня попытался остановить молодой человек в форме сержанта милиции: вопросом «Вы к кому?» Ответил я вопросом на вопрос: «А вы кто и кого охраняете, здесь разве лечатся задержанные или взятые под стражу?» Последовал ответ «Нет!», и я пошел дальше в палаты к «рейдерам», находящимся на лечении. В реанимацию я не пытался даже попасть, т.к. не желал тревожить тех, кому вообще плохо. А остальные мне рассказали, что первую и восьмую палаты 4-го этажа горбольницы милиция использует в качестве изолятора временного содержания. При этом ни один из «рейдеров», находящихся в этих палатах, официально не задержан или не взят под стражу. С их слов, у них изъяли паспорта и мобильные телефоны и предупредили, чтобы они не покидали территорию горбольницы. Кого от кого стережет сержант милиции на выходе с этажа на лестницу, мне сказать трудно, но я больше согласен с версией ребят – «рейдеров», которые сообщили мне, что их охраняет милиция «неофициально», как задержанных.

Из всех парней в палате только один не побоялся дать некоторые подробности происшедшего. Парень назвался Клесем Александром Григорьевичем, жителем Ровно, ему 26 лет. Он сообщил мне, что со слов медработника, делавшего ему рентген, в его правом коленном суставе и мягких тканях бедра левой ноги находится по одной картечине. Операцию ему не делают, объясняя это тем, что задача медработников больнице сделать так, чтобы никто не умер, а не лечить их. Его слова подтверждены временем: в ночь на пятницу их задержали, а в воскресенье в обеденное время он еще не прооперирован.

Министр внутренних дел Луценко заявил, что ситуация по «Таврии» у него под контролем. Так, значит, у него под контролем и то, что из медучреждения милиция сделала изолятор временного содержания?! У меня как у бывшего «мента» вопрос к бывшему для меня министру. Многие СМИ в своих публикациях предупредили о реальности такой атаки на винзавод «Таврия», и «милицейская разведка», о которой часто упоминает Луценко, также должна была знать о движении двух автобусов с захватчиками по маршруту Киев – Новая Каховка. Где же ваша «профилактика» и «предупреждение» совершения преступлений и правонарушений?

Также хочется задать вопрос генпрокурору Медведько (а также и Луценко): привлечен ли кто-либо из организаторов рейдерских захватов на территории Украины к уголовной ответственности? То, что паны дерутся, а у холопов чубы трещат, – для всех очевидно. Принимая во внимание размер сумм, выплачиваемых ОАО “АПФ “Таврия” в госбюджет, можно предположить, что винзавод является основным «спонсором» как местной милиции, так и прокуратуры. В связи с чем правоохранителям придется смотреть на действия «защитников» винзавода через «призму» выделяемого им бензина или коньячного «топлива»…

Возможно, доказательством вышесказанного является факт нанесения телесных повреждений фотокорреспонденту УНИАН Виталию Данильченко и умышленное уничтожение его фотокамеры. Виталий с семьей проживает в квартире 4-этажного дома, в непосредственной близости от винзавода «Таврия». В ту ночь (когда предпринималась попытки захвата ОАО) он услышал выстрелы и взрывы, взял фотокамеру и направился в «гущу событий». Он отснял большой материал. Но противоправные действия в отношении него произошли именно тогда, когда он снимал раненных «рейдеров», покидавших «поле боя». Этих парней преследовал работник винзавода, наверно посчитавший, что им «мало досталось». На снимках Виталия – это немолодой мужчина, в камуфляжных брюках. Увидев Виталия с камерой, он и еще один местный житель набросились на фотокорреспондента УНИАН и нанесли ему ряд телесных повреждений, используя при этом резиновую дубинку. Виталию рассекли кожу на голове, сломали палец на ноге и причинили множество телесных повреждений в виде ссадин и кровоподтеков. Мои знакомые журналисты говорят о преступлении в отношении Виталия, квалифицируя его, как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, где санкции статьи – от штрафа до ограничения свободы. В то же время, как я вижу, данные деяния «защитников» винзавода – это явные хулиганские действия, совершенные с применением предмета, приспособленного и заранее заготовленного для причинения телесных повреждений, за что срок лишения (не ограничения) свободы колеблется от трех до семи лет! В соответствии с квалификацией Уголовного Кодекса Украины, такое преступление является тяжким.

Отсюда вопрос к областной прокуратуре и областному управлению милиции: задержаны ли лица, совершившие вышеуказанные деяния в отношении корреспондента УНИАН? Данный вопрос касается и Юрия Витальевича, который «держит» ситуацию «под личным контролем». Но я боюсь, что так называемых защитников ОАО «Таврия», основного спонсора правоохранителей, вряд ли кто накажет.

Прошу расценивать написанное выше не как попытку отбеливания нападавших, о которых уже сказали все, что можно, а как описание действий «защиты» и действий правоохранителей.

Также необходимо указать, что после моих звонков дежурному управления внутренней безопасности в 6 сентября 2009 года, 16.00 (в МВД Украины, г. Киев), дежурному областной госадминистрации и оперативному дежурному МВД Украины около 20.00 была снята «милицейская» охрана на 4-м этаже Новокаховской горбольницы. Возможно, это произошло не из-за моих звонков, просто уже «договорились наверху», «решили все вопросы»…