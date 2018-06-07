Президент глазами первоклассников

“А ты хотел бы стать Президентом?” – спрашиваю у первоклассника. – “Нет, лучше футболистом”. – “А я хочу быть гонщиком”... Только один не против: “У меня будет охрана, и я смогу везде выступать”...

Новый учебный год начался – сегодня Украина празднует День знаний.

7.40 утра, а к Бучанской общеобразовательной школы №4 Киевской области уже подтягиваются школьники. В этом году праздник для них необычный – на первый звонок к ученикам пожалует сам Президент.

На Киевской площади возле школы учителя, волнуясь, расставляют ровненькими рядами школьников, раздают им национальные флажки и сине-желтые воздушные шарики. У металлоискателей скопления празднично одетых учеников вперемешку с родителями.

“Бучанцы поддерживают внешнюю и внутреннюю политику украинского Президента Виктора Ющенко”, – заверяет большой плакат на площади.

Первоклассников приводят последними. Учителя дают им установки: “Хорошенько идем, пара за парой”.

– Смотри, сколько людей, – удивленно восклицает парень из 1-б. – Ющенко приедет.

– Да он уже приехал, – замечает его одноклассник.

Между детьми начинается дискуссия, приехал ли Президент и на какой машине.

– Он на лимузине приедет, сядет там, – говорит Алиса.

Минут 10 первоклассники стоят спокойно. Потом им становится скучно. Мальчишки, как водится, начинают дергать девушек за банты, потом дети нюхают букеты друг друга. Девочки танцуют под музыку, что раздается вокруг.

– Смотри, на крыше снайперы, – с радостным удивлением указывает на крышу кинотеатра своей соседке Алисе первоклассник Ярослав.

– А что они там делают?

– Они из бинокля на нас смотрят.

Малыши начинают “стрелять” в снайперов букетами из хризантем, роз и гвоздик.

– Бух-бух-бух, – радостно выкрикивает Алиса, целясь цветами в сторону снайперов.

Скука временно исчезает.

– А ты хотел бы стать Президентом? – спрашиваю у первоклассника Сергея.

– Нет, лучше быть футболистом, – уверенно отвечает парень.

– А я хочу быть гонщиком, – присоединяется к разговору его сосед.

А вот Кирилл не прочь стать руководителем государства.

– Почему, – спрашиваю у единственного желающего.

– У меня будет охрана, и я смогу везде выступать, – объясняет Кирилл.

9 утра. Дети опять скучают. Они уже успели помериться количеством карманов на костюмах. Девушки сравнили высоту каблуков на своих крошечных туфельках и посчитали мальчишек в галстуках или бабочках.

– Валентина Григорьевна, – когда он уже приедет? Нам поднадоело ожидать, – обращается ученик к учительнице.

– Сейчас он будет, – педагог успокаивает детей и опять выстраивает их в ровную колонну.

От малышей поступает предложение “позвонить Ющенко”.

Хотя праздничная линейка по случаю Дня знаний была запланирована на 9, детей предусмотрительно привели почти на час раньше. Поэтому не удивительно, что школьники просто устали от скуки.

Вдруг парень из того же 1-б начинает всхлипывать.

– Что произошло? – спрашиваю у него.

– Я хочу к маме, – говорит он и начинает плакать.

Зову учительницу. Валентина Григорьевна успокаивает ребенка.

...Наконец появляется Президент с министром образования Иваном Вакарчуком и главой Секретариата Верой Ульянченко. Несмотря на долгое ожидание, дети бурными аплодисментами и улыбками встречают гаранта.

Виктор Андреевич начинает выступление:

– Дорогие ученики, дорогие учителя! Посмотрите на эти маленькие создания, которые стоят на этой площадке. Они сегодня в жизни вступили на свою самую длинную дорогу. Они шагов в 30 стоят от своих мам, бабушек, пап... Одни из них вздыхают, другие надели огромные бантики, которые были и в мои времена, – где-то 50 лет назад, другие стоят растерянные, кто-то немного испуган... Так начинается для большинства самостоятельная дорога... Через несколько минут эти детки впервые в жизни переступят порог школы. Шаг за шагом они будут получать самое важное в жизни – знания... Из этой школы они выйдут гражданами Украины, патриотами страны, молодыми людьми, которые впервые будут иметь право избирать в этой стране, избирать не кого-то, а избирать собственную судьбу. И очень важно, чтобы усилиями родителей, учителей все поняли, что мы отвечаем за эту страну, мы избираем, какой будет ее судьба через год, через два, через десять и как важно быть ответственным, активным гражданином.

После вручения учителям ордеров на квартиры в новых домах в одном из микрорайонов Бучи Ющенко возглавляет колонну из первоклассников и ведет их на первый в жизни урок.

Перед входом к школе – фото на память с Президентом.

Дальше по графику Президента – открытие детсада “Капитошка”. Это тоже настоящее событие в жизни города Бучи, где демографическая ситуация с каждым годом улучшается. Только за прошлый год в городе родилось 360 детей. Потому потребность в дошкольных учебных заведениях здесь немалая. Сегодня новый современно оборудован “Капитошка” отворил свои двери для 140 юных воспитанников.

Речи Президента сегодня были на редкость лаконичны и не перегружены сложными речевыми оборотами и конструкциями. Чувствовалось, что Виктор Андреевич частично совместил в выступлениях роль Президента с ролью отца. А родительскому опыту Виктора Андреевича, воспитавшего и воспитывающего пятерых детей, наверно, можно доверять...

Анна Ященко