Как скандал с украинскими трупами-донорами связан с выборами Президента?

Немецкое издание «Der Spiegel» обвинило наше государство в незаконной торговле органами умерших украинцев. По информации журнала, компания Tutogen Medical GMBH из Баварии покупала в Украине органы, взятые из тел умерших, причем в некоторых случаях разъятиие покойных и последующая продажа органов осуществлялись без ведома и согласия родственников.

Издание ссылается на внутренние документы компании Tutogen, попавшие к журналистам. Из них следует, что в 2000-2001 годах в Украине для нужд фармацевтической компании были проведены вскрытия 1152 трупов. Из "внутреннего" прайс-листа известно, что в 2002 году за плечевую кость компания Tutogen платила поставщикам 42,90 евро, за бедро - также 42,90 евро, а за околосердечную сумку - от 13,30 до 16,40 евро, в зависимости от размера. Всего, по оценке немецких журналистов, прибыль от переработки одного тела достигала 250 тысяч долларов. Журналисты утверждают, что в Украине существует практика незаконного расчленения трупов и изъятия органов для компании Tutogen без согласия родственников. Экспорт нелегально взятых органов, как утверждает «Der Spiegel», происходит через украинское государственное предприятие “Биоимплант”, подчиненное Министерству здравоохранения Украины.

УНИАН обратился за комментариями к фигурантам скандала и экспертам:

Директор Государственного научно–производственного предприятия "Биоимплант" МОЗ Украины доктор медицинских наук Игорь Алещенко: МЕЖДУ НАМИ И КОМПАНИЕЙ TUTOGEN MEDICAL GMBH НИКАКИХ ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ Компания Tutogen Medical GMBH из Баварии – наш партнер, мы сотрудничаем и совместно изготовляем биоимплантаты. Мы распространяем их среди лечебных заведений Украины.

Без биоимплантатов невозможно оказание специализированной медико-хирургической помощи после тяжелых травм, после удаления опухолей, после других повреждений.

И еще в начале создания предприятия (2004 г. - Ред.) мы знали, что нам необходимо международное сотрудничество с ведущими производителями биоимплантатов в мире, поскольку опыта отечественных специалистов и мощностей для производства в Украине было недостаточно. Таких компаний в мире – единицы. Ни одна больница, ни один НИИ в нашей стране не в состоянии изготовить такого уровня продукт, который бы отвечал стандартам не только украинским, но и мировым, и что важнее всего – был бы полностью безопасен для больного, для лучшей перестройки в теле человека после проведенного оперативного вмешательства. Мы начали сотрудничество с немецкой компанией Tutogen - лучшим производителем биоимплантатов в мире.

Сложность переработки заключается в том, что нужно полностью удалить антигены, бактерии и вирусы, представляющие опасность, и оставить лишь биологическую мощь, для того, чтобы материал эффективно перестраивался в организме человека, без осложнений. Таких технологий, к величайшему сожалению, в Украине не существует.

Ткани берутся в Украине, потом подлежат первичной обработке – это очень сложный технологический процесс. От забора до 7-го этапа первичной обработки мы выполняем в украинских лабораториях, то есть в компанию Tutogen попадают анатомические материалы, прошедшие этапы первичной обработки. В Германии происходят этапы конечной обработки. Она сверхсложна и является интеллектуальной собственностью компании. Потом уже изготовленные биоимплантаты возвращаются в Украину, где распространяются по лечебным учреждениям. И подчеркиваю - между ГНПП “Биоимплант” и компанией Tutogen Medical GMBH из Баварии – существует равноценный обмен научно-практической информацией в области биоимплантологии, а никаких денежных отношений не существует.

Более того, нас постоянно инспектируют международные инспекции - приезжают представители Европейской ассоциации банков тканей и Американских ассоциаций банков тканей. Они проверяют все – начиная с согласия родственников (все до последней точки), заканчивая проверкой температурного режима помещения, где мы работаем, – проводим этапы первичной обработки, какие растворы используем, зарегистрированы ли они в Украине, есть ли лицензии на эти средства от Баварской медицинской палаты, а также от Федеральной палаты службы лекарственных средств США. Это, кстати, очень серьезная организация, которая в Штатах контролирует все, что касается производства лекарственных средств. Мы работаем с соблюдением требований международных организаций - а это очень высокий уровень. А подобные скандалы, не имеющие под собой никаких оснований, лишь подрывают имидж нашей страны.

Главный трансплантолог Украины, директор координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток профессор Александр Кухарчук: «DER SPIEGEL» ДАВНО «АТАКУЕТ» УКРАИНУ

Немецкие журналисты смешали все – и органы, и биоимпланты. Им все равно, лишь бы выдать «жареное». Ну, нельзя же из трупа изъять орган, который бы был пригоден для трансплантации. Органы забираются тогда, когда еще есть пульсация на сердце, когда уже диагностирована смерть мозга. А это состояние определяет специальная комиссия, в состав которой, кстати, врачи-трансплантологи не входят.

Утверждение немецкого издания, что украинское предприятие продает человеческие органы умерших немецкой компании Tutogen - это полная бессмыслица и обман. “Биоимплант” не осуществляет забор органов для трансплантации, а занимается именно изготовлением биоимплантов. Речь идет об анатомических материалах – перикарде, фасциях, диафизе костей.

По большому счету, думаю, что кто-то пытается подорвать имидж Украины. Кому это выгодно – не дело главного трансплантолога Минздрава Украины, но, думаю, перед президентскими выборами сталкиватся интересы разных стран. Кто-то хочет одного президента, кто-то другого, и начинается работа из дискредитации Украины и попытки поставить ее на колени.

Другая версия - вопрос конкуренции. В области трасплантологии наша страна уже давно не отстает, что же касается биоимплантов, то здесь мы находимся на ведущих мировых позициях. Потому, недаром такая атака направлена на биоимпланты. В мире есть две мощных компании, которая занимаются изготовлением биоимплантов, – немецкая (фигурант скандала) и американская. Не исключено, что идет перераспределение этого рынка на международном уровне, а Украина попадает под удар, как поставщик первично переработанных анатомических материалов для последующего изготовления биоимплантов немецкой компании.

Мы не будем молчать, когда на нас идет такое массированное давление. Мы не нарушаем никаких законов Украины и других нормативно-правовых актов. Нам угрожают проверками и комиссиями. Пожалуйста, приезжайте, проверяйте. На каждого донора-трупа, у которого были изъяты анатомические материалы, есть письменное согласие родственников и четкая сопроводительная документация. Все элементарно просто.

А «Der Spiegel» давно «атакует» Украину. Вспомним лишь 2002 год и статью с нападками на наши научные разработки по работе со стволовыми клетками. Отчего это вдруг? А потому, что Украина стала лидером в этой отрасли. Метод криоконсервации, который разработал академик Грищенко, распространился по всему миру. Это кому-то не понравилось – так давайте нападем! И это издание нападает. Создается впечатление, что либо в журнале работает группа неонацистов, которые ненавидят Украину, или это статьи на заказ, проплаченные, чтобы попортить имидж Украины.

Украинские достижения в области трансплантологии вызывают зависть у специалистов соседних стран, где царит нескрываемое, скептическое отношение к Украине. Шовинизм некоторых зарубежных коллег заметен на международных медицинских конференциях – что вы там в своей Украине можете? А мы можем - и лучше их. У нас работает Закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека». Такого закона нет ни в Беларуси, ни в России. Наш закон позволяет также пересадку стволовых клеток. И мы уже сейчас проводим такие клинические испытания и спасаем людям жизни.

Кому нужны биоимпланты? Например, у человека произошел элементарный оскольчатый перелом руки или ноги. Хирург-травматолог удаляет недееспособные осколки кости и образуется пустота. Чем ее заполнить? Можно установить аппарат Елизарова, когда на каждую его спицу надевают кусочек кости-осколка, но это не всегда можно сделать. Да и ходить с таким аппаратом нужно несколько месяцев (от этого вероятны осложнения – остеомиелит, нагноение и т.п.). Вместо этого сложного процесса можно применить биоимплант, травматолог подбирает такой соответствующего размера и заполняет пустое место. Он через определенное время перестраивается в собственную костную ткань больного.

Ежегодно только в Киеве спасаются десятки новорожденных с вродженным пороком брюшной стенки, когда применение других синтетических материалов приводит к летальным случаям.

В Украине свыше 110 лечебных заведений, НИИ и других медицинских учреждений с успехом используют биоимпланты, изготовленные из фрагментов донорских тканей для лечения больных. Использование биоимплантов необходимо в ортопедии как у детей так и у взрослых, детской хирургии и хирургии младенцев, абдоминальной хирургии взрослых, офтальмохирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии.

В детской травматологии биоимпланты применяются для замещения дефектов после удаления опухолей костей конечностей.

Для того чтобы изъять анатомические материалы у умершего, необходимо письменное согласие родственников. В Законе Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека» полностью изложены все этапы этой работы, начиная с письменного согласия родственников умершего.

Как же происходит взятие тканей у умершего? В Украине есть специальные социальные работники - в Киеве и многих других городах, - работа которых направлена на психологическую поддержку в тяжелую минуту людей, потерявших родного человека, а также, когда социальный работник получает информацию о смерти, то встречается с родными и объясняет им для чего необходим этот анатомический материал, в каких объемах он будет взят, и где будет применяться. В том случае, когда родственники соглашаются, заполняется согласие на взятие анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов, утвержденная приказом Минздрава Украины и Министерства юстиции. Основное условие в том, что труп не может быть обезображен.

Обычно берут фрагменты костей, кожи, перикард. Это не органы, а ткани, которые изымают для изготовления биоимплантов. Родственникам ничего за это не платят – это запрещено законом. Доноров, у которых берут анатомические материалы в Украине всего 300-500 в год, нужно по меньшей мере - 1500.

Наталия Максименко