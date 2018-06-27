Европейская столица: немытая, небритая…

«Кто экономит на чистоте,

Тот или вор, или свинья…»

Из к/ф «Обыкновенное чудо»

Киевэнерго обрадовала население столицы: потребители в зоне обслуживания ТЭЦ-6 сегодня наконец-то получат горячую воду. Энергогенерирующая компания сообщила , что в 18.20 19 августа Киивтрансгаз выделил лимит газа на производство тепловой энергии, и котлы на ТЭЦ-6 вчера начали включать.

Однако, утверждают в компании, если выделенного «Газом Украины» газа достаточно для возобновления горячего водоснабжения, то для возобновления генерации электроэнергии его не хватает. Таким образом, электроснабжение столицы по-прежнему остается под угрозой.

(Сейчас в столице работает только один 100-магаватний блок на ТЭЦ-5. В то же время 6 энергоблоков Киевэнерго должны давать Киеву 1200 Мвт.) В компании утверждают, что информация пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" о выделении Киевэнерго достаточных объемов газа не соответствует действительности. Также как о том, что ТЭЦ-6 заявку на газ не подавала, поскольку работает на мазуте. Мазут, утверждают в Киевэнерго (резервное топливо для ТЭЦ), закончился 05.08.2009, во время предыдущих ограничений газа Киеву.

Стираем границу между столицей и провинцией Столица этим летом в полной мере прочувствовала на себе, каково живется регионам. Газовые и долговые «разборки»поставили «баловней судьбы» - киевлян в один ряд с глубинкой, которая порой годами не видит горячей воды. Можно было бы радоваться торжеству «социальной справедливости», пускай даже и в такой извращенной форме, если бы не одно «но»… Очень хочется помыться и во Львове, и в Донецке, и в Киеве, и в Харькове, и в Тернополе А особенно обидно, когда из последних сил пытаешься не накапливать долги за коммунальные услуги и тащишь последние честно заработанные в кассу… И тут в голову приходит только одно – до каких пор мы будем надеяться, что без нас должны во всем разобраться. Может пора брать «быка за рога»?..

А теперь по сути. 17 августа «Киевгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, что привело к остановке последнего работающего энергоблока станции. Без горячей воды остались Оболонский, Деснянский, а также часть Днепровского и Подольского районов Киева. (2753 жилых дома, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ…) 18 августа в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водонагревательный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго». Греть воду в кастрюлях вынудили еще и обитателей жилмассивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки. (3169 домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ…)

В придачу ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии, что утверждают в «Киевэнерго», привело к значительному снижению надежности энергоснабжения столицы и Киевской области.

Камень преткновения – долги

…причем не впервой. И, стоит отметить, на сей раз «Киевэнерго» сделала замечательный ответный ход: предложила «Газу Украины» провести взаимозачет долга в 288 млн. грн. Ведь постановление Кабмина (№193 от 5 марта), предусматривает субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах. А эта сумма составляет 48% общего долга компании перед газопоставщиком – «Киевэнерго» должна за газ 596 млн. грн. Так вот пускай теперь Кабмин будет должен не Киевэнерго, а… Интересно, согласятся ли в «Газе Украины»?

По словам председателя правления Киевэнерго Эдуарда Соколовского, это еще не все. Потребители должны компании около 2 млрд. грн., из которых долг Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы в тарифах - 1,2 млрд. грн.

Подобная ситуация возникала и раньше. Зимой и опять таки из-за долговых споров половина столицы сидела не только без горячей воды, но и без тепла. Тогда компания «подсела» на мазут. Но сейчас предупреждает, что нынешний отопительный сезон пройти будет сложнее из-за цены топлива. Она должна составлять не более 2300 грн. за тонну, а предлагают – по 3200 грн. (в злополучном феврале она составляла 2380 грн.).

Правда, у потребителей есть претензии и к самой «Киевэнерго». В начале лета проводились плановые испытания сетей, но по окончании «тренинга» труб компания включать горячую воду не торопилась...

Политические разборки, или отработка схемы выбивания долгов?

Нардеп-регионал Александр Попов считает, что в «водной проблеме» Киева виновата премьер Юлия Тимошенко. «Как бывший член правительства, я могу утверждать, что без санкции премьер-министра отключения (газа Киеву – ред.) не произошло бы», – утверждает политик.

По его мнению, сложившееся положение дел вызвано тем, что правительство в прошлом году подняло цены на энергоресурсы на 33%. «Автоматически это означает, что примерно на 30% повышаются тарифы. Это еще не реакция на инфляцию и на рост цен на энергоносители в городе Киеве в 2009 году. Эти тарифы – это реакция на прошлый год», - добавил он.

Также регионал выдвинул и политическую версию киевских проблем: предвыборная технология премьер-министра. Негласно дается команда об отключении, после чего следуя логике политического спектакля, Юлия Владимировна должна «помариновать» немного киевлян, обвинить руководство города, что оно не справляется со своими обязанностями, а затем «премьер-министр героическими усилиями возвращает коммунальные услуги».

Кстати, 18 августа вечером Тимошенко обязала Нафтогаз срочно возобновить поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а Киевскую горгосадминистрацию - в трехдневный срок изыскать пути погашения долгов перед „Киевэнерго”. НАК тут же выполнила требование…

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк предложил несколько иную версию. Если точнее, то обратил внимание на другой «пласт реальности». Политик напомнил, что 14 августа горячую воду отключили в 53 домах столицы. И считает, что на киевлянах обкатывают радикальный сценарий по «выбиванию» долгов, сильно напоминающий методы инквизиции - из-за нескольких должников власти готовы лишить оплаченных услуг тысячи жильцов многоэтажек.

По мнению лидера «Нового Киева», методы, при помощи которых чиновники начинают «выбивать» деньги у населения за коммунальные услуги, будут совершенствоваться, и ужесточаться по мере того, как будут повышаться тарифы. «Я не удивлюсь, если завтра увижу поднимающегося по лестнице на 9-й этаж пенсионера, потому что чиновники отключили лифт из-за долгов его соседа. Или в подъезде отключат освещение и прекратят вывозить мусор», - говорит З.Шкиряк.

Городу срочно требуются сутяги

Выходит – плати, не плати, а услуг все равно лишишься? Разумеется, реакция подавляющего большинства будет: так зачем платить? Но Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует идти другим путем - обращаться в суд.

Как отметила замминистра по вопросам ЖКХ Елена Гаврилюк, министерство подготовило изменения в действующие правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода и типовой договор на предоставление услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода. Этими документами предлагается упрощенная система для оформления претензий, составления актов ненадлежащего качества услуг и создание более понятных и доступных условий для защиты потребителями ЖКУ своих прав. Гаврилюк уточнила, что эти документы планируется вынести на утверждение правительства на следующей неделе.

Замминистра считает, что ситуация с горячей водой в Киеве не характерна для большинства городов страны. Мол, там тарифы на ЖКУ являются более-менее экономически обоснованными, а в столице ситуация с тарифами остается непонятной. Правда, любой украинец на это может возразить, что совершенно необязательно иметь оспариваемые Кабмином тарифы и мэра Черновецкого для того, чтобы стать заложником ситуации, в одночасье оставшись без воды, лифта или вывоза мусора.

Руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр Тодийчук предлагает киевлянам организовываться и коллективно обращаться в юридические инстанции: «Такой беспредел - хочу включу, хочу выключу... нет времени определить, кто платит или не платит в том или ином районе, городе. Мы должны чиновников от этого отучить», - сказал он. Только вот, насколько реально добиться решения в свою пользу? Скажем, пресс-секретарь Ассоциации теплотехнических компаний Украины Дмитрий Русин считает, что перспективы таких исков незначительны. По его мнению, если количество отключенных от горячей воды домов в столице будет расти, это может спровоцировать массовые акции протеста.

А пока, приходится констатировать, что большая кастрюля, тазик и кружка уверенно обосновались в повседневном обиходе украинцев, о чем Европе, разумеется, лучше не рассказывать…