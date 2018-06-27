Спасет ли гривню “Бог из машины”?

Августовское падение гривни на валютном рынке становится все более тревожным. Аналитики уже инвентаризировали едва ли не все факторы, что способствуют обесцениванию национальной единицы, – от безудержного цунами гособлигаций, которые лишь с похмелья можно назвать «ценными бумагами», до признаков паники среди населения. И ничего хорошего для перспектив гривни их выводы не обещают, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

В Багдаде все спокойно...

Премьер убеждена, что «экономических оснований для обесценивания гривни нет, есть спланированная спекуляция». По ее словам, «то, что происходит сегодня в Национальном банке, - а собственно, национальная валюта ослабевает - это не объясняется никакими экономическими и кризисными основаниями”. “Я считаю, что просто на горе страны продолжают зарабатывать десятки миллиардов гривен”, говорит глава правительства.

Макроэкономист в душе - Президент также не видит фундаментальных факторов в прогрессирующем обесценивании гривни, кроме одного – галопирующего дефицита бюджета. Действительно, 13-миллиардный дефицит, задекларированный Минфином по итогам выполнения бюджета за полгода, имеет с реальностью не больше общего, чем заверение в том, что полтора миллиарда долларов инвестиций, привлеченных Украиной во втором полугодии, «являются активным притоком инвестиций». Особенно, если учесть, что инвестиций в 2009 году Украина на самом деле получила на 60% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Но эта информация “почему-то” не распространяется...

Мину под гривню заложат в пятницу Между тем неуклонно приближается день Х для украинской гривни - внеочередная сессия ВР, которую БЮТ назначил на эту пятницу. Неминуемое преодоление президентского вето имеет все шансы стать еще одним камнем на шее гривни, ведь принуждение НБУ к финансированию Евро-2012 – это миллиарды ничем не обеспеченных денег, которые выльются на валютный рынок. И еще большой вопрос, доберутся ли они до тех объектов, для строительства которых эти миллиарды, эмитируют. Польские газеты непременно выйдут с заголовками вроде «Монетный двор украинского Центробанка финансирует Евро-2012».

В придачу БЮТ с Регионами хотят изменить Закон о НБУ, перечеркнув действующее требование направлять 25 процентов доходов Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Что и говорить, дальновидный ход самоубийцы, особенно в условиях, когда в финансовой системе появляются признаки второй волны оттока депозитов в гривне.

А чтобы мало не показалось, еще одна законодательная новация двух крупнейших парламентских фракций - обязать центробанк ЕЖЕКВАРТАЛЬНО перечислять в бюджет позитивную разницу между своими доходами и расходами. Наверное забыли, что Нацбанк и без того поневоле превращается в дядюшку Скруджа. И это – одна из причин (не считая бюджетного дефицита и необходимости платить внешние долги), почему гривня сваливается в пике.

Почему Нацбанк становится тем самым дядюшкой? Объем интервенций НБУ в поддержку гривни минимизирован. Чувствуется, что регулятор скован в своих действиях. Последний транш МВФ (3,3 млрд грн) был, как известно, полностью направлен на финансирование дефицита бюджета, в т.ч. и на выплату внешних ссуд.

Впереди – платежи за газ

Нафтогаз, пользуясь тем, что августовская цена на газ сравнительно низкая, что есть силы закачивает газ в хранилища – 7 сентября счет, выставленный Газпромом, будет не по-летнему большим. В конце сентября маячит неопределенность с судьбой еврооблигаций того же Нафтогаза, дилетантские разговоры о реструктуризации которых ударили рынок, едва он вроде начал поворачиваться лицом к украинским активам, под дых. А есть еще наследство Азарова, который в свое время по известным лишь ему и узкому кругу посвященных причинам наодалживался в швейцарских франках (не говоря уже о японских иенах), – и все это необходимо вернуть в эквиваленте 774 млн. долларов в том-таки сентябре.

Поэтому НБУ бережет резервы, объем которых (за вычетом заимствованных резервов) на конец сентября не должен быть меньше 16 с половиной миллиардов гривен в соответствии с программой МВФ. Просить МВФ уменьшить этот показатель после изнурительной предыдущей миссии и тяжелых переговоров – не приходится. Потому, кажется, НБУ и обращается максимально осторожно с интервенциями, сохраняя неприкосновенный запас золотовалютных резервов.

В то же время заверения руководителей Нацбанка, что все макроекоеномические принципы - на стороне крепкой гривни, все больше напоминают пророчество американского экономиста Ирвинга Фишера, что «цены на акции достигли высоких постоянных отметок». Через несколько дней после этой известной фразы грянул биржевый коллапс 1929 года...

“Манны небесной” никто не ожидал?

И вот после того, как даже транш МВФ не стал аспирином для лихорадки гривни, начало казаться, что спасти ее может, как у древних греков, лишь deus эх machina – бог из машины, который в последний момент появлялся на сцене и решал то, что не поддавалось развязке.

Сложно в это поверить, однако чудо произошло – на днях МВФ объявил о размещении дополнительной эмиссии своей валюты – специальных прав заимствования (СПЗ) – на сумму, эквивалентную USD 250 млрд. Учитывая квоту Украины в уставном фонде МВФ, Украина получает двумя траншами - 28 августа и 9 сентября – 1,309 млрд СПЗ, что эквивалентно около 2 млрд долларов.

Согласно институционных принципов МВФ, эти средства принадлежат странам-членам Фонда и только формально является их обязательствами – то есть это - не та ссуда, которую нужно возвращать. Непонятно только почему новость о дополнительном размещении валютных ресурсов среди членов Фонда, в т.ч. и в Украине, стала неожиданностью. Конечно, решение о пополнении уставного фонда МВФ, принятое этой весной на лондонском саммите, и с тех пор несколько подзабылось...

Но как бы там ни было, это произошло очень своевременно для гривни, которая уже потеряла было надежду на защиту НБУ. И теперь есть надежда, что последний, пополнив резервы – без преувеличения - манной небесной, будет действовать решительнее.

Но укрепит ли это гривню? Похоже на то, что реально можно лишь сделать ее девальвацию более умеренной. Большего для гривни, похоже, нечего ожидать даже от deus эх machina.

Станислав Голубенко