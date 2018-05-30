Ресторан в центре Киева: а на требовательных клиентов мы просто выливаем кофе...

Главному в ресторане “Портер паб” в центре столицы “не понравилось” мое поведение и он со зла выплеснул мне на спину недопитый кофе... Я попробовала защитить свои права как потребителя...

Журналисты УНИАН, как все живые люди, случается, бывают в ресторанах, кафе или других местах, которые в советские времена назывались “заведениями общественного питания”. И имеют дело, конечно, с теми же проблемами, что и другие посетители. У них при этом есть лишь одно преимущество: могут рассказать о пережитом-перенесенном многим людям. Но поскольку это касается тех же людей, речь идет уже не о частных вещах. По крайней мере, об извечной проблеме взаимоотношений клиента и тех, кто его обслуживает.

На прошлых выходных со мной случился, я бы сказала, беспрецедентный случай.

“Что, девушка, вам супчик не понравился?”

Зашла в кафе «Портер паб», что по улице Ивана Мазепы, 3, перекусить. Как-то там бывала, ела бульон с домашней лапшой, понравился, хотела попробовать еще раз. Его и заказала. Официантка показала в меню, переспросила, тот ли именно бульон, который я хочу...

Через полчаса мне вынесли блюдо по виду вроде бы то же, как в прошлый раз. Я спешила, поэтому сразу попросила счет. Но когда стала есть, увидела – что-то совсем не то... Лапша не такая, что-то сомнительное плавает в мутной жидкости...

– Прошу прощения, но это же не бульон с домашней лапшой, который я заказывала, – сделала я замечание официантке.

– Ну да, не с домашней, – весело сказала она, – ну, какой уж есть.

– Извините, я его не буду есть, потому что ждала именно тот, который указан в меню. Но поскольку это не то, верните мне мои деньги.

– Подождите, сейчас позову...

Я так и не услышала, кого она должна позвать. Жду еще минут двадцать, когда неспешно выплывает дородный юнец, похлебывая кофе.

– “Что, девушка, вам супчик не понравился?” – иронично спрашивает, нависнув надо мной...

– Не то чтобы понравился или не понравился. Он просто не такой, который я заказывала. Я даже рассчиталась заранее, сижу здесь почти час... Верните мне, пожалуйста, деньги...

- Нет, мы вам деньги вернут не можем, потому, что уже произошел расчет... Да, не тот супчик получился – в меню надо бы исправить... Но возвращать ничего не будем.

Откровенно говоря, я растерялась от такой “любезности”. Не знала, что делать, как и всякий раз, когда наталкиваешься на неожиданное хамство или агрессию. Устраивать “шкандаль”? Звать на помощь? Требовать “книгу жалоб и предложений” и описывать весь “теплый” прием? Чем это поможет?

За суп я уже заплатила, поэтому от отчаяния и растерянности смогла лишь перевернуть тарелку с супом, положила ее на стол и пошла к выходу. Откровенно признаюсь, никогда не пытаюсь отвечать на хамство, но в то мгновение, когда от бессилия слезы наворачивались на глаза, ничего лучшего для демонстрации своего протеста сделать не смогла.

Но на этом мой “обед” в “Портере”, оказывается, не закончился. Успела только отойти полшага от столика, как юнец – как потом оказалось, управляющий заведением по имени Дмитрий – просто выплеснул свой недопитый кофе мне на спину. Я была в белой куртке и штанах и только почувствовала, как по спине растекается жидкость.

Мой “собеседник” гордо развернулся и исчез на кухне.

Конечно, я не мужчина, который бы сразу нашел, как ответить на такое хамство...

Можете представить мое состояние. Я была просто шокирована. Первое, что мне пришло в голову, сесть в такси и поехать домой. Я еще стояла, рассматривая свою одежду, к реальности меня вернула одна из посетительниц...

– Девушка, никуда не уходите, это нельзя так оставлять! Я свидетелем буду. Звоните в органы защиты прав потребителей, владельцам ресторана, в милицию...

И я не пошла сразу домой.

Ну некрасиво вышло, извините... Телефоны владельцев «Портер паба» мне там, конечно, отказались дать. А управляющий вызывающе заявил, что ему «неприятно со мной общаться». Правда, он в конечном итоге, увидев, что я этого так не оставлю, очевидно, испугался последствий и куда-то исчез...

Около часа я пыталась дозвониться по разным «горячим линиям» органов защиты прав потребителей: (044) 4257767, 2540565, 4172309, 2285471. Тщетно. Телефоны не отвечают.

В конечном итоге через знакомых я таки дозвонилась владелице сети “Портер паб”, которая назвалась Мариной. Сказала, что владеет сетью вместе со своим мужем. Рассказала, как давно она борется со своим мужем за то, чтобы этого работника уволили. Марина, правда, извинилась, предложила вернуть деньги – 31 гривню – пойти в другое ее кафе неподалеку, чтобы мою одежду там почистили. Сказала, что управляющий сейчас подойдет и обязательно извинится, только подождите...

Ждала минут двадцать... Управляющий появился, долго мялся, наконец спросил:

– Вы мне что-то хотели сказать?

– Да нет, это вроде бы вы что-то должны были сказать...

– Ну да, некрасиво вышло, извините. Но вы сами…

Я видела, как тяжело было ему признать себя виновным... Он делал это вынужденно и явно под воздействием разговора со своей хозяйкой. Что-то мямлил и о моей вине...

В поисках утраченной справедливости

В киевской компании EventBrand, которая занимается оценкой ресторанов, я поинтересовалась, что в таких случаях делают за рубежом. Руководитель проекта “100 лучших ресторанов Украины” Игорь Криволапов сказал, что таких ситуаций в Европе не бывает. Если кто-то в заведении питания вам неприветливо ответил и вы пожаловались владельцу заведения, тот тут же, в вашем присутствии увольняет такого работника.

Попробовала выяснить, существует ли вообще в нашей стране реальный институт защиты прав потребителя... Потратила целый день, обзванивая разные союзы, организации, учреждения. Обратилась в так называемое Управление защиты прав потребителей в городе Киеве (ул. Сагайдачного, 29-а). Поборники моих интересов даже отказались принять заявление, потому что у меня “нет расчетного чека”. А где бы он у меня взялся, если мне его не дали? Однако сказали, что я могу отправить по почте жалобу и тогда, возможно, они включат «Портер паб» в проверку.

Обратилась также в районное управление Печерского ГУ МВД Украины в городе Киеве. Там заявление приняли. Следствие ведет Юрий Тарасюк.

Написала жалобу на имя замглавы КГГА, курирующего торговлю и общественное питание, Игоря Шовкуна. Последний пообещал переправить мое обращение в Главное управление по вопросам торговли и быта, которым заведует Василий Щербенко.

Еще мое заявление приняли в Госпотребстандарте Украины.

Эксперты юридической и патентной фирмы «Грищенко и Партнеры» сказали, что алгоритм моих действий правилен, однако, к сожалению, как правило, жалобы в административные органы малоэффективны.

Поскольку это начальный этап всего дела, они посоветовали пока документировать каждое мое обращение в государственные органы, а также все отписки. Это в дальнейшем станет моей доказательной базой в суде, то есть, что у меня были попытки не доводить дело до суда, а уладить его с помощью соответствующих органов. Также юристы советуют документально подтверждать все попытки контактов с руководством ресторана.

Скорее всего, допускают юристы, все органы, куда я обратилась, могут просто мне отписаться, мол, это не их юрисдикция. Если дело дойдет до суда, говорят в фирме «Грищенко и партнеры», мне придется нелегко, потому что у меня нет расчетного чека. Но шансы, говорят, все же есть.

Теперь жду ответа от всех органов. Очень хочется верить, что из этого что-то получится. Если получится, можно будет сказать: делайте, как я.