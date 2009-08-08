Военные уверяют, что боеприпасы в Лозовой угрозы не несут

Боеприпасы, которые остались на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенном вблизи г. Лозовая Харьковской области, уже не несут потенциальной угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник логистики Сухопутных войск - заместитель командующего СВ ВСУ полковник Юрий ТОЛОЧНЫЙ во время посещения арсеналов на Слобожанщине.

«Остались только стрелковые боеприпасы. Снарядов больших калибров нет совсем», - сообщил он.

По словам Ю.ТОЛОЧНОГО, с начала ликвидации последствий пожара очищено 6 тыс. 650 га территории, повторно очищена от взрывоопасных предметов 3-километровая зона от внешнего периметра технической территории арсенала. Извлечено всего 50 тыс. 681 взрывоопасных предметов. Со складов вывезено 1 тыс. 106 тонн боеприпасов, которые еще подлежат дальнейшему использованию, осталось вывезти 2 тыс. 130 тонн.

Для обеспечения их вывоза из невредимых хранилищ на технической территории арсенала зачищен железнодорожный путь длиной 117 м, а также 4 тыс. 370 м дорог и 15 тыс. 481 кв. м площадок.

Справка УНИАН. Военный склад №61 был сформирован 13 мая 1938 года. С 1 августа 1960 г. переименован в артиллерийский арсенал. С 22 мая 2006 г. он входит в состав войск Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ. Арсенал расположен на северо-восточной окраине г. Лозовая Харьковской области. Площадь земельного участка – 488,4 га. Техническая территория арсенала – 247 га.

27 августа 2008 года на арсенале произошел пожар, который привел к взрывам снарядов. Пришлось частично эвакуировать жителей военного городка, а также жителей Лозовой. На момент ЧП на складе хранилось почти 95 тыс. тонн боеприпасов, из которых 60% взорвалось.

Потребность в финансировании мероприятий по повышению живучести и взрывопожаробезопасности объектов ЮжОК составляет почти 10 млн. грн. На текущий год на эти цели предусмотрено 995 тыс. грн., а реально профинансировано около 187 тыс. грн.