ЕС делает немного больше, чем просто надеется, что мисс Тимошенко не блефует

Опасения очередного прекращения снабжений российского газа по прежнему не дает покоя лидерам ЕС, несмторя на настойчивые заверения украинского премьер-министра Юлии Тимошенко, что ее страна имеет достаточные фонды для ежемесячных платежей России за газ. Это сделало возможным принятие Евросоюзом новых регуляторных норм, которые требуют, чтобы государства ЕС могли пережить 60 дней пикового запроса на газ, но следующим шагом очевидно будет трансграничная торговля через газопроводы.

Часто наблюдалось, что Евросоюз только тогда действует согласованно и эффективно, когда сталкивается с реальным общим противником. Медленно но уверенно появляются признаки того, что 27 государств-членов ЕС дают совместный ответ на постоянную нестабильность в украинско-российских газовых отношениях.

Начиная с кризиса в январе 2009 года, когда в результате последнего спора между Газпромом и Нафтогазом Европа потеряла 28% поставок газа посреди зимы, широко распространенные опасения повторного «представления» такого рода стали ежемесячной идеей-фикс. Причина в том, что контракт, подписанный Киевом и Москвой, чтобы покончить с кризисом, диктует, что Нафтогаз импортирует установленную квоту газа каждый месяц по твердой цене. Объем, законтрактованный Нафтогазом для приобретения, увеличивается ежемесячно (а вместе с ним и тарифы).

Однако с коллапсом промышленности в Украине (экономика в первом квартале 2009 года сократилась на более чем 20% сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году) и по всей Европе, стало вполне очевидно, что Нафтогаз законтрактовал слишком много газа по слишком высокой цене. Оплата за предыдущие поставки должна осуществляться в конце первой недели каждого месяца. В случае неуплаты Нафтогазом этих средств Газпром имеет право временно прекратить поставки, которые предназначаются для Украины (почти гарантированно вынуждая Украину откачивать экспортный газ, предназначенный для транзита в Европу, как в январе этого года). Украинские государственные финансы (в том числе и Нафтогаза) „поют романсы”. Хотя Международный Валютный Фонд недавно выделил очередной транш ссуды размером $3.3 млрд., страна так же напряженно борется, чтобы своевременно выполнять свои ежемесячные обязательства и зарезервировать достаточно газа на зиму.

Как поспешила подчеркнуть украинский премьер Юлия Тимошенко, Украина пристыдила циников и до сих пор осуществляет все платежи своевременно. Но негибкость контракта между Россией и Украиной и тяжесть рецессии означают, что в начале каждого месяца вопрос оплаты за энергоносители будет заставлять сидеть как на иголках.

Вот почему Европейская Комиссия вынесла на повестку дня новые правила регуляции энергетической безопасности. Основное предложение комиссии заключается в том, что государства-члены ЕС должны быть способными покрыть свои потребности в газе на протяжении 60 дней пикового спроса (то есть, на протяжении очень холодной зимы). Это направлено на достижение соответствия стандарту"N-1" (данный индикатор означает остановку основного объекта инфраструктуры газоснабжения или равноценного объекта, например, трубопровода, по которому идет импортируемый газ, или генерирующих мощностей - прим. перев.).

Подобное предложение было выдвинуто в 2006 году, но не получило достаточной поддержки от государств-членов ЕС. С того времени ряд кризисов в украинско-российских энергетических отношениях вынудили определенным образом сосредоточиться на этой проблеме, и законопроект скорее всего станет законом. К тому же, новые члены ЕС, например Болгария и Румыния, на 100% зависимы от газа России в отличие от западных партнеров, поэтому неотложность вопроса обострилась.

Содержание стратегического подземного запаса газа является настолько дорогим, что никакое правительство ЕС еще не ведет такой политики. Предложенная регуляция не требует, чтобы государства изменили этот курс (в отличие от нефтяного законодательства), но вместо этого предлагает несколько альтернативных путей достижения соответствия стандарту N-1. Они включают конструкцию терминалов повторной газификации сжиженного газа; изменения конструкции сетей, чтобы позволить газу вытекать в разные стороны; соглашения на покупку газа с другими государствами или коммерческими фирмами (которые действовали бы лишь на время кризиса); инструменты управления, ориентированные на спрос (например, контракты, которые обяжут промышленность переключить источник производства или временно остановить производство, сохраняя поставки).

Новые правила регуляции также предоставляют Еврокомиссии полномочия объявлять „енергетическую тревогу” по запросу одного из государств-членов, или в случае, когда ЕС теряет больше 10% своего ежедневного объема газового импорта от третьей стороны. Стоит отметить, что новое законодательство примет форму регуляции (специфическое законное требование) в противовес директиве (менее значительная цель).

Все это происходит после того, как министры ЕС в мае решили создать энергетический фонд в 4 миллиарда, который является частью более широкого финансового стимулирующего пакета, призванного нейтрализовать эффекты рецессии. Среди прочих проектов пакет включает 80 млн. для усовершенствования нынешней системы транспортировки газа ЕС, которое сделает возможным реверсивный поток. Это особенно рассудительный шаг, поскольку почти все трубы от бывших советских транспортируют газ в направлении „Восток-Запад”, но именно восточноевропейские государства „сели на мель” во время кризиса. Такое эффективное и простое усовершенствование европейской ГТС к тому же будет стоить относительно дешево.

Конечно, наиболее эффективный шаг, который мог бы осуществить ЕС, - это создание настоящего единого рынка транспортировки газа (и электричества). Тот факт, что это до сих пор не было достигнуто, стал особенно остро осознаваться во время январского кризиса.

Это добавляет значимости работе Агентства сотрудничества энергетических регуляторов (ACER), нового органа энергетической регуляции. На ACER возложена задача разработать единый регламент энергетических сетей, чтобы гарантировать, что торговля может осуществляться по газопроводам через государственные границы.То есть, где бы ни был куплен газ, в Испании, например, он может быть доставлен в Венгрию с небольшими усилиями.

Крайний срок для создания регламента сети - 2014 год. Это совпадает с крайним сроком Еврокомиссии, данным для достижения государствами стандарта N-1, равно как и с ожидаемой датой завершения строительства нескольких новых трубопроводов и терминалов повторной газификации. Медленно но верно ЕС дает ответ проблеме энергетической безопасности. Как бы то ни было, государства ЕС могут делать немного больше, чем просто надеяться, что мисс Тимошенко не блефует.

iStockAnalyst (США)