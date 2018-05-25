Генерал СБУ Рокитский: разговоры, что Пукача нашли давно, - любительские сказочки

Начальник управления СБУ в Закарпатской области, генерал-майор Владимир Рокитский шесть лет тому назад представлял СБУ в группе Генеральной прокуратуры, которая занималась расследованием убийства Гонгадзе. Тогда, убежден офицер, просто не хватило политической воли для завершения дела.

УНИАН обратился к генерал-майору с просьбой прокомментировать задержание Пукача и развитие событий после него.

Владимир Георгиевич, Вы разделяете очень популярную в настоящее время версию, что Пукач - это просто «козырь» накануне выборов?

Как по мне - это совпадение. Просто так случилось, что Пукача сегодня задержали, а выборы где-то там завтра-послезавтра. Я даже не знаю, кто теперь занимался расследованием убийства Гонгадзе, но я благодарен тем людям и руководителям, которые осуществили задержание Пукача. Потому что они подняли в глазах людей имидж правоохранительных органов.

То, что пишут, что Пукача где-то держали - не верится. Но есть же свидетели, что он там жил, есть показания людей, очевидцев. Я не верю в то, что спецслужбы привезли его туда и отпустили - мол, ты себе погуляй, а мы потом придем, когда нам удобно, да и задержим тебя. Это нереально. Спецслужбы могли где-то там рядом быть, могли следить, выполнять спецоперации под прикрытием. В конечном итоге, специалисты должны были удостовериться, что это тот самый человек, которого ищут. Может, даже сделать фото и показать экспертам или даже тем осужденным, которые были его подчиненными и хорошо его знают. А подстава к выборам - это смешно. Другое дело, что на этом сейчас делают много пиара. Ясное дело, Президент должен получать полную информацию, это понятно. Но как проходит следствие, какие показания дает Пукач, нужно просто иметь выдержку и дождаться завершения следствия. Тем более, что закон требует неразглашения уголовного дела на стадии расследования. И политическую оценку давать сегодня факту задержания Пукача - это, как по мне, неприемлемо. Да, он исполнитель тяжкого преступления, но это не посягательство на конституционный строй Украины или на территориальную целостность, где мы можем говорить о политическом заказе; это тяжкое преступление, и его нужно расследовать, довести до суда, а уже потом давать комментарии и оценки.

А как Вы с точки зрения профессионала прокомментируете сам момент задержания Алексея Пукача, потому что видео с места события выглядело как-то неубедительно и было похоже на какую-то постановку...

Знаете, розыск человека, тем более такого, который совершил тяжкое преступление, - это очень непростое дело. Тем более, и Пукач - далеко непростой человек, он профессионал своего дела. Когда еще я лично занимался расследованием дела Гонгадзе, у нас была информация, что Пукач может перевоплощаться, может изменять внешность, документы и тому подобное. Нужно учитывать, что этот человек возглавлял Главное управление криминального розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины, прошел все этапы работы, от самого низкого до высшей ступени, поэтому прекрасно знает все нюансы работы, все методы, средства, способы. Я еще раз повторюсь - этот человек чрезвычайно умен и мог играть в прятки не один год.

Поэтому когда рассказывают какие-то такие вещи, что Пукача можно было найти давно, или даже нашли давно и прятали, но правоохранительные структуры должным образом над этим не работали, - это любительские сказочки.

Есть версия, что задержали Пукача, вычислив по мобилке. Насколько это может отвечать действительности?

Нет, вычислить человека по одному только мобильному телефону практически невозможно. Вообще, технические меры, которые предпринимаются согласно действующему законодательству, дают определенные результаты и возможность предъявить обвинение лишь в том случае, когда они получены законно. И в то же время я утверждаю, что никогда не было результатов, когда работала лишь одна техника. Это ошибка, и обычно исключительно молодых сотрудников, которые хотят что-то кому-то доказать. Но если применялись только технические возможности при расследовании того или другого преступления, почти никогда такие дела не имели законного завершения. А законное завершение - это следствие, суд, приговор суда. Поэтому все результативные дела - это такие дела, когда задействован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, причем еще раз отмечаю - полный комплекс. И особенно по такому специалисту как Пукач.

Как-то в одном из интервью Вы говорили, что дело Гонгадзе можно было завершить уже давно, если бы была на то политическая воля. Что Вы имели в виду?

Я имел в виду, что политическая воля могла сыграть ключевую роль именно тогда, когда впервые задерживали Пукача в октябре 2003 года по обвинению в уничтожении документов, которые свидетельствовали о слежке за Гонгадзе в мае-июле 2000-го.

К сожалению, в то время, когда мы впервые задерживали генерала, мы не имели доказательств, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве журналиста.

Знаете, с начала расследования дела было очень много проблем. В те времена люди ужасно боялись давать любые показания, они могли рассказывать друг другу подробности, нюансы дела, но не предоставлять эти данные официально. Нашей группе приходилось собирать информацию по крупицах. Кто-то где-то знал, как осуществлялась слежка за журналистом, кто-то слышал, какие установочные мероприятия проводились. И в принципе, информация поступала. Однако на все это большим негативом наложился тот факт, что на момент начала следствия по делу убийства журналиста в МВД начали уничтожать документальные материалы, то есть те задания, по которым проводились мероприятия по слежке и тому подобное. Чувствовался очень большое сопротивление! В конечном итоге, когда мы задержали генерала Пукача - а это было физическое задержание, группой руководили Юрий Столярчук, Роман Шубин, следователь генпрокуратуры Грищенко, - нужно было сразу всю доказательную базу класть на бумагу, чтобы иметь на руках материалы, с которыми можно бы пойти в суд. Тогда мы могли и задержали генерала за совершение служебного преступления - уничтожение документов.

Если бы его тогда не выпустили, может, и клубок распутали бы еще шесть лет тому назад?

Тогда это был первый этап работы по сложному делу, мы были очень довольны, что смогли задержать Пукача. В конечном итоге, добавляло позитива то, что люди увидели (банальная фраза, но уместная) - есть в этом мире да и в нашем государстве какая-то справедливость.

Правда после задержания Пукача включилось огромное давление на следствие, и генерала выпустили под подписку о невыезде. После этого у всех нас возникло ощущение недоверия к власти. Все понимали, что есть лица, которые занимают высокие должности и могут одним словом решить любые по сложности вопросы. Доверие подкосило еще и то, что наших людей начали отзывать из командировок, увольняли, переводили с должности на должность - все, чтобы отстранить от расследования дела. Это все также делалось не просто так. И не только в спецслужбе, даже в милиции. Поэтому под политической волей я имел в виду то, что если бы руководство государства дало определенные гранты в то время Генеральной прокуратуре и ограничило давление на эту структуру - то, конечно, можно было бы еще тогда расставить довольно много точек над «і» в этом деле и может даже довести его до логического конца.

Думаете, теперь доведут? Или и теперь включится политическая воля?

Думаю, что доведут.

Однако скажу еще такое. Еще во времена, когда создавалась Служба безопасности Украины речь шла о том, что в ней должны работать люди, которые не входят ни в какие политические партии. То есть, такой специальный орган должен быть вне политики и работать исключительно в правовом поле. Есть законы Украины, есть уголовный, уголовно-процессуальный кодекс - мы должны работать исключительно по их букве. И более того, как по мне, то любая политическая оценка или вмешательство политики в дела никогда не приносило пользы. Я слушал выступление Генпрокурора и полностью с ним согласен: недопустимым является предание огласке любой информации относительно показаний, которые предоставил после задержания Пукач. Потому что если постоянно комментировать каждый шаг следователей или каждое слово задержанного, то будем не заниматься делом, а искать врагов в своем лагере. Потому что так оно сейчас и интерпретируется: «.Боже, какие нехорошие правоохранительные органы, они годами у себя «под носом» не могли увидеть и задержать Пукача, давайте искать виновных среди них». Я бы сказал: подождите, давайте сначала закончим это дело, пусть сначала докажут, что он сделал, кто заказывал, кто и как говорил, кто ему способствовал или помогал скрываться, и только тогда, когда мы проследим каждый шаг генерала, тогда будем выдавать информацию, комментировать ее, давать оценку. И тогда уже пусть решают в прокуратуре и в суде целесообразно ли проведение расследования относительно выполнения служебных обязанностей тех или иных должностных лиц.

Беседовала Наталия Петервари