Чем обернется рекапитализация банков

Ю.В. обладает талантом находить нужных людей в среде других политических сил, правда, за их поддержку рассчитывается не из собственного кармана... Нацбанк стал вести себя “правильно”...

Хорошо известно, что во время войны и кризисов страдают миллионы людей. В то же время некоторые неплохо зарабатывают на этом. Сегодняшние украинские реалии – яркое тому подтверждение.

“Правильное” поведение Нацбанка

Все, наверное, помнят как неплохо, похоже, заработали некоторые руководители Нацбанка и банкиры во время курсовой паники осенью прошлого года. Одни по очень подозрительной процедуре и на весьма непрозрачных условиях предоставляли рефинансирование, другие эти средства тут же конвертировали в иностранную валюту, зарабатывая сотни миллионов долларов. Причем играли они, судя по всему, с одной руки, потому что намеренно стимулировали панику на валютном рынке и повышали курс иностранной валюты к гривне, очевидно, зная, в какой момент и на каком уровне Нацбанк остановит этот процесс.

Госпожа Тимошенко довольно спокойно длительное время «не видела» этого, но как только НБУ захотел унять аппетиты ее правительства и отказался печатать деньги на покрытие бюджетного дефицита, немедленно выступила с сокрушительной критикой. Но Нацбанк «исправился», и его печатные станки стали работать на полную мощность, удовлетворяя потребности правительства. Так, если по состоянию на 3 ноября прошлого года общая сумма облигаций внутреннего государственного займа, эмитированных правительством, составляла каких-то 8223,38 млн. грн., из них в портфеле НБУ было всего на сумму 29,11 млн., то сегодня в обращении ценных бумаг правительства – на сумму 51337,44 млн., из которых у Нацбанка – 30114,14 млн. грн. То есть НБУ менее чем за 9 месяцев умудрился в чистом виде увеличить свой портфель правительственных ценных бумаг больше чем в тысячу раз. Сейчас некоторые из особо рьяных сторонников правительства твердят, что не оправдались прогнозы о росте задолженности по зарплате бюджетникам и пенсий, и в этом личная заслуга госпожи Тимошенко. Но в этом случае уместно напомнить им о безумном росте в этом году внутренних и внешних обязательств правительства и госпредприятий – их принуждали к привлечению кредитов, чтобы потом направить в госбюджет дополнительные средства. Также им бы не помешало задуматься, чего это будет стоить в будущем всем гражданам страны. Потому что кроме того, что печатание необеспеченных бумажек неминуемо приводит к обиранию прежде наименее защищенных слоев населения путем инфляции и обесценивания национальной валюты, все эти обязательства придется когда-то погашать, хотя это уже будет после президентских выборов, а тогда – уже хоть потоп...

Однако «правильное» поведение руководства Нацбанка касалось не только политики печатания денег для правительства, но и существенного изменения направлений рефинансирования. По данным, обнародованным в СМИ, огромные суммы рефинансирования получили банки, владельцы которых напрямую связаны с БЮТ или Партией регионов и в поддержку которых не без оснований рассчитывает премьер-министр. Вообще следует отметить, что она обладает незаурядным талантом находить нужных людей в среде других политических сил, правда, за их гласную или негласную поддержку рассчитывается с ними не из собственного кармана, а за государственный счет.

Рекапитализация о двух концах Яркий пример этого – ситуация с рекапитализацией Укргазбанка. Этот банк, принадлежащий видному члену ПР Василию Горбалю, не только получил 1,2 миллиардов рефинансирования и 2,6 миллиардов краткосрочного стабилизационного кредита, – за счет государственных средств увеличен его уставный капитал на 3,1 млрд. грн. То есть частные акционеры при таком варианте рекапитализации не теряют ни копейки собственных средств. А в будущем даже смогут выкупить акции банка, принадлежащие государству, – на достаточно выгодных для себя условиях. Правда, они теряют контроль за банком. Но и это довольно условно, потому что банк переходит под контроль правительства, а госпожа Тимошенко на этом этапе с пониманием относится к интересам тех членов ПР, кто явно или неявно поддерживает ее.

Проведя в таком виде рекапитализацию этого банка, ни правительство, ни НБУ не предоставили общественности информацию – сколько же он сейчас стоит. Не сообщили они и о том, сколько выведено из него денег, и какой объем безнадежных кредитов и других активов, ничего сейчас не стоящих, на балансе этого банка и не окажется ли, что после их списания, собственный капитал на деле является отрицательным.

Единственным позитивом можно считать лишь то, что физические лица – владельцы депозитов банка – уже не потеряют свои сбережения. Хотя, в действительности, убытки от непрозрачной, непрофессиональной, а возможно, и не очень законной деятельности ее акционеров и менеджеров будут покрыты за счет налогоплательщиков, то есть каждого из нас.

А вот владельцы Укрпромбанка оказались не настолько нужны госпоже Тимошенко, поэтому он идет на банкротство. И физическим лицам – владельцам депозитов на общую сумму 7,297 млрд. грн. – следует готовиться к тому, что они, если и получат свои средства, то лишь частично (в пределах 150 тыс. грн.), за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, к тому же через неопределенное время.

Идея перевести обязательства всех вкладчиков этого банка в Ощадбанк с одновременной передачей ему от правительства ОВГЗ на соответствующую сумму вряд ли будет реализована. Хоть это, возможно, и досадно читать вкладчикам этого банка, но такая схема не сможет быть использована.

Потому что, во-первых, в бюджете просто не предусмотрены средства на такие цели. И хотя, как показывает опыт, соблюдение норм бюджетного законодательства никогда не относилось к добродетелям нынешнего правительства, но очевидно, что для этого просто нет денег, а МВФ не согласится на увеличение дефицита госбюджета. А пока Юля Владимировна вынуждена прислушиваться к позиции этого международного финансового института. Кроме того, если за счет средств правительства покрывать все обязательства перед вкладчиками этого банка, то такое же понятное желание возникнет и у пострадавших в результате банкротства других банков, что вообще будет иметь непредсказуемые последствия для экономики страны.

Во-вторых, попытка реализовать схему покрытия обязательств перед вкладчиками Укрпромбанка за счет бюджетных средств будет означать не что иное как эмиссию Нацбанком этих самых 7,297 млрд. грн. В условиях, когда его печатные станки и так работают на полную мощность, эти дополнительные 7 с лишним миллиарда могут стать тем камнем, который вызовет лавину гиперинфляции и падения курса национальной валюты. Хотя и без того ситуация для Нацбанка выглядит не очень простой. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сейчас чуть больше 4 миллиарда гривен, и без кредита Нацбанка он не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками обанкротившихся банков. А выплата этих средств вкладчикам неизбежно будет давить на потребительский рынок и провоцировать рост спроса на иностранную валюту.

В ситуации из Укрпромбанком показательна также слабость и коррумпированность всех государственных институтов. С одной стороны, известно кто контролировал этот банк и кто несет ответственность за мошенничество, связанное с выводом из него средств. Кроме того, без всяких проблем суды принимают решение о выводе из-под залога имущества на сотни миллионов или даже миллиардов гривен, обеспечивавшего выполнение обязательств должниками этого банка. При этом мы ничего не слышим о возбуждении уголовных дел против владельцев и менеджеров банка, а также нет жесткой публичной позиции всех ветвей власти относительно попыток вывода активов из него.

Трагедия для сотен тысяч и даже миллионов физических лиц, которые потеряют свои сбережения, оборачивается возможностью дополнительного обогащения небольшой кучки “избранных”. И перефразируя известное выражение, можно с уверенностью сказать: кому кризис, а кому мать родная.

Борис Кушнирук