Третий транш МВФ: медвежья услуга Украине

Решение совета Директоров МВФ о выделении Украине третьего транша в размере 3,3 млрд долларов назвать новостью сложно. Голосование было обречено на позитив, особенно после того, как на внеочередном заседании Верховной Рады 24 июля 2009 года парламент, в том числе голосами Партии регионов (кроме Азарова и Акимовой, зато с Януковичем и Клюевым), убрала с дороги последнее препятствие - приняла проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков (№4630) - в третьем чтении и в целом.

Одним из главных законов экономической теории является постулат (the law of diminishing marginal utility), что предельная полезность товара или услуги имеет необратимую тенденцию к уменьшению. Скажем, для человека, который страдает от жажды, значимость и ценность первого стакана воды значительно выше следующих. Похоже, данный закон в полной мере можно применить к кредитным взаимоотношениям Украины и Фонда.

Вспомним - таким стаканом воды было для Украины первое решение Совета Директоров от 5 ноября прошлого года о начале программы в режиме стенд-бай. Хотя украинская власть и отрицала тогда приход кризиса в Украину, для инвесторов формализация отношений между Киевом и МВФ по крайней мере сигнализировала, что макроэкономическая ситуация в Украине будет подвергнута независимому мониторингу, а золотовалютные резервы НБУ, поддержанные инъекцией МВФ, не сойдут на нет - а с ними инвестиции и украинские ценные бумаги в руках нерезидентов.

Даже одна программа Украины с МВФ на то время не удержала нерезидентов (и резидентов тоже) от массового вывода капитала. Долгое время, по крайней мере до этой весны, у западных инвестиционных компаний были две рекомендации относительно обращения с активами происхождением с Украины: а) sell short and b) underweight.

В переводе с инвестиционного сленга - а) скорей распродавайте их бумаги, как суверенные так и корпоративные и б) снижайте удельный вес украинского бонда в своем портфеле.

Утешением является разве то, что без программы с МВФ было бы еще сложнее.

Между первым и вторым траншем, напомним, воцарилась длинная и неудобная пауза. В декабре правительство, как гром с ясного неба, ошарашило МВФ тем, что вмонтировало в последнюю минуту в бюджет категорический приказ НБУ безапелляционно и молча выкупать все казначейские облигации, наштампованные правительством. Поэтому на время предоставления второго транша - май с.г. - его предельная стоимость снова повысилась, поскольку на то время остатки на казначейских счетах достигли едва ли не исторического минимума. Если бы не транш МВФ, и не неортодоксальное решение направить его половину (эквивалент 1,4 млрд долларов) на финансирование дефицита бюджета, кто знает, рапортовало бы правительство о бесперебойной выплате пенсий и зарплат бюджетникам или нет.

Однако это уже история, страницы которой пролистаны. Решение Совета директоров от 28 июля о выделении Украине очередного транша в 3.3 млрд долларов и направление его целиком и полностью в бюджет - а не в золотовалютные резервы НБУ - свидетельствует: как институт, МВФ изменился в корне и до неузнаваемости. Своим решением о выделении Украине третьего транша он оказывает ей, скорее всего, медвежью услугу. Предельная полезность помощи МВФ начинает приобретать отрицательное значение, поощряя правительство к продолжению политики легкого флирта с международными финансовыми организациями. И вот почему:

Первое: кризис - не время для реформ?

Тезис о том, что кризис нельзя потратить впустую и что он является уникальным плацдармом для проведения реформ, которые обречены не состояться при более комфортных условиях, - не для Украины. По крайней мере, МВФ не сопровождает свои транши требованиями относительно проведения действенных структурных реформ, а если и вспоминает о них - то для галочки, особенно не настаивая на их выполнении. Такого снисходительного МВФ украинские правительства еще не видели, и предшественникам - от Азарова до Яценюка - лишь в пору вспоминать, сколько их крови в свое время попил Фонд. Средства МФВ - а на сегодня по программе отобрано 10,9 млрд долларов из начально предусмотренных ею 16,4 млрд - стали огнетушителем, который лишь пригасил пожар, который разгорится на полную силу снова. Бюджетная система (оставим в стороне политический манифест одной политической силы, замаскированный под новую редакцию Бюджетного Кодекса) остается нереформированной, изувеченной льготами, непродуктивными расходами и полным отсутствием ответственности (кто, скажите, всерьез воспринимает разоблачение коллегии Счетной Палаты, даже если они и сигнализируют о предметных злоупотреблениях).

Если Латвия проходит через чистилище программы МВФ, сокращая, среди прочего, пенсии и зарплаты бюджетникам, то Украине МВФ выписало снотворное - проснется, сердешная, уже по ту сторону кризиса. Упаси господи, мы не агитируем за то, чтобы Украине предложили латвийский курс лечения. Однако возникает вопрос - почему относительно одного МВФ применяет принуждение к реформам, в то время как к другим относится почти по-матерински?..

Второе - благословение закрытости.

Такой засекреченной, закрытой и замаскированной система бюджетной отчетности в Украине, какая воцарилась с начала апреля, после издания Кабмином соответствующего распоряжения (ясное дело, тоже конфиденциального), еще не было. Жесткая административная система, выстроенная Кучмой, кажется стеклянным оазисом прозрачности в сравнении со стеной сверхсекретности, возведенной правительством Тимошенко. Который, конечно же, при этом руководствовался самыми благородными побуждениями: меньше знаешь, лучше спишь. А с лаем прикормленных оппозицией аналитиков караван не считается. В Украине о ходе выполнения бюджета уже можно узнать только из уст премьера, которая сообщит, насколько процентов перевыполнен план поступлений в Пенсионный Фонд. Было бы интересно посмотреть на тот план, и особенно на его вариант, датированный январем с.г, - поскольку с тех пор он был неоднократно пересмотрен на предмет обеспечения «перевыполнения». В Украине, скажем, из открытых источников нельзя ознакомиться с (а) казначейскими отчетами о выполнении бюджета, (б) балансом единого казначейского счета (который на днях пополнится эмвээфовским траншем), (в) отчетами о выполнении смет Пенсионного и других социальных фондов, (г) реестрами правительственных гарантий, выданных под кредиты юридических лиц, - не проходит недели, чтоб этих гарантий не прибавилось. Даже баланс Стабилизационного фонда, который провозглашен правительством спасением от экономических бед, немногие видели собственными глазами, кроме членов Кабмина.

Обеспечение фискальной прозрачности и подотчетности стран-членов Фонда - одна из определяющих задач Фонда(кроме, собственно, предоставления кредитов). Странно, почему МВФ в упор не замечает создания Министерства экономической правды в Украине

Третье - отсутствие контроля за (не) выполненными мерами.

Ознакомление с предыдущими письмами о намерениях, подписанными украинскими высокопоставленными должностными лицами, и принципами, на которых выдавались предыдущие транши, усиливает ощущение, что все делается для галочки. По крайней мере, не выпадало ни разу видеть анализ того, каковы же экономические и бюджетные последствия экономических решений.

Дополнительный пенсионный взнос упрощенчества? Сколько эспедешников его оплатили? Сколько дополнительных поступлений получил Пенсионный Фонд? Ау!

Казначейские облигации для населения? Где они?

13-процентный дополнительный импортный сбор, который справляется и до сих пор, - разве это не прямое нарушение условий МВФ, который не приветствует, мягко говоря, ограничений на условия свободной торговли?

Четвертое, и главное - на самом ли деле «Фонд при правительстве Тимошенко»?

(цитируя «Эксперт»)

Существовали времена, когда МВФ, при первом приближении выборов, самоустранялся и отходил в тень, чтоб не подвергаться подозрениям в заангажированности. На сегодня, хотя выборы еще официально не стартовали, очевидным является то, что первый избирательный фонд уже создан - это собственно говоря бюджет Украины, который наполняется деньгами МВФ. При этом никакой отчетности, как тратились эти средства, нет. На сегодня, после третьего транша, уже нет ни малейшего сомнения, что бюджет-2009 будет выполнен. Средствами МВФ, из которых и будут платиться пенсии, зарплаты бюджетникам и электоральной надежде Ю.В - шахтерам.

А как же повышение тарифов на газ, заметит кто-то, - ведь это болезненное решение таки было принято по настоянию МВФ?

Готовы поспорить и вернуться к этой статье в декабре в 2009 году, когда правительство отменит решение НКРЭ о 20-процентном ежеквартальном повышении цен на газ в 2010 году. Тем самым образом, как он отменил решение о повышении цен на электроэнергию в начале апреля с.г.

Ведь наивный и услужливый МВФ на то время уже будет отработанным материалом.

Скрипучей ступенькой на пути к следующей властной высоте.

Александр Калиниченко