НКРЭ таки повысила цены: анатомия одной лжи

Речь об этике и моральных принципах наших чиновников, их партийной заангажированности, умении выдавать белое за черное, и отсутствии каких-либо опасений за свою репутацию... До сих пор казалось, украинское чиновничество уже ничем не может нас удивить не может. То, что в Германии называется педантичностью или бюрократизмом, у нас трансформировалось в напыщенность и пренебрежительное отношение. То, что во Франции считается выучкой, в Украине подменено кумовством и партийным окрасом. Если американский чиновник, как улитка, прячется во фразу «Ноу коммент», наш считает правомерным солгать не мигнув.

Повышение цен на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики было секретом Полишинеляс тех пор, как 10 июля был распространен пресс-релиз по итогам работы миссии МВФ в Украине. Среди прочего, заявление констатирует, что «украинская власть взяла на себя, кроме других корректирующих фискальных мероприятий, «обязательство осуществлять ежеквартальное повышение тарифов на газ». Учитывая важность следующего транша для Украины (точнее – для бюджета, о котором заботится правительство), можно было не сомневаться, что цены на газ будут повышены.

Через несколько дней СМИ распространили информацию, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики уже такое решение приняла – на своем заседании 9 июля. Вскоре после этого в прессу просочились копии соответствующих постановлений с номерами 811 и 812 – за подписью председателя НКРЭ Кальченко. Кальченко и начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир Семенець, как пишет «Комерсант–украина», попросили журналиста “прислать по факсу копии постановлений, выразив сомнения в их достоверности, после чего перестали отвечать на звонки”.

Апофеоз чиновнического зазеркалья достиг пика 23 июля, когда журналисты продемонстрировали официальным лицам НКРЭ копии постановлений №№811 но 812 от 9 июля. В ответ, устами своих официальных представителей, НКРЭ фактически опровергла информацию о принятии постановлений относительно повышения цен на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики. Об этом заявил журналистам начальник отдела связей с общественностью и международной координации НКРЭ Иван Слободянюк.

«Таких документов комиссия не принимала», – сказал он, ознакомившись с копиями постановлений комиссии от 9 июля с.г. №№811 и 812, которые ему предоставили журналисты.

В то же время начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир Семенець, в отличие от своего категоричного коллеги отказался прокомментировать информацию о принятии комиссией этих постановлений.

Четверговые выпуски теленовостей в прайм-тайм не могли не обойти вниманием решительность чиновников НКРЭ, которые прекратили циркуляцию слухов.

А когда в пятницу в парламенте самый информированный коммунист Адам Мартынюк популярно объяснил, что 27 июля состоится очередное заседание Международного валютного фонда, на котором будет приниматься решение о предоставлении Украине очередного транша, окрепло ощущение: – решения осталось ждать недолго. По крайней мере в газовом вопросе.

И в самом деле, это случилось под вечер в пятницу 24 июля, когда НКРЭ в 17.00 разместил на своем сайте сообщение, а фактически опровержение того, что его же чиновники пытались втемяшить накануне журналистам:

“Принято решение относительно повышения цен на природный газ для населения и для предприятий, которые производят теплоэнергию для населения Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины принято решение относительно повышения: – с 1 сентября 2009 года на 20% розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения; – с 1 октября 2009 года на 20% предельных уровней цен на природный газ для субъектов ведения хозяйства, которые производят тепловую энергию, которая используется для производства и предоставления населению услуг по отоплению и горячему водоснабжению”. Обратите внимание, что нет ни ссылки на дату заседания комиссии, ни номеров ее решения. В электронных архивах сайта еще можно отыскать перечень решений, которые были приняты именно 9 июля – конечно, ни одного упоминания о том, что члены комиссии приняли в тот день решение о пересмотре цен на газ там не найти. В цивилизованном государстве это по крайней мере дает толчок для определенных правовых процедур. Как знать, возможно, уже завтра эту страницу нельзя будет открыть по техническим причинам, так что мы предусмотрительно сделали ее скриншот.

Речь идет не о финансовом состоянии Нафтогаза (полубанкрот), или возможности населения оплачивать новые счета за газ (дискуссионная), и не о вероятности того, что местные советы не перенесут новые тарифы для теплоэнерго на стоимость горячей воды и отопления (минимальная) и не о транше МВФ (медвежья услуга Украине).

Речь в действительности об этике и моральных принципах наших чиновников, их партийной заангажированности, умении выдавать белое за черное и отсутствии каких бы то ни было опасений за свою репутацию. Заботиться о ней, рискуя потерять доверие своих боссов и свою клеточку в партийно-клановой матрице – себе же дороже. Куда делись все те, кто пытался что-то кому-то доказать? Губернаторы, которые обжаловали президентские указы о снятии с должностей? Или министры финансов, которые гордо шли в отставку?

Поэтому чиновники безнаказанно вводят нас в заблуждение, вызывающе отрицая бесспорное существование документа и принятого решения. Их уже не останавливает даже осознание того, что документы, наличие которых они не признают, неминуемо будут обнародованы.

Опубликованные, в этом конкретном случае – под давлением внешних обстоятельств. Что уже говорить о тех решениях, которые комфортно прячутся за грифом ДСП, – для служебного пользования?

Да пусть их, чиновников – исполнителей чужой воли. Куда интереснее наблюдать за тем, как будет объяснять повышение тарифов на газ правительство и за полуфабрикатами месиджей, что подготовили по этому вопросу политтехнологи. Премьер, как известно, неоднократно подчеркивала, что «не видит необходимости в пересмотре тарифов на газ для этих категорий потребителей в условиях финансово-экономического кризиса».

Заготовки не заставили себя долго ждать – в повышении цен на газ, оказывается, виноват Президент и только он, - это он дал соответствующие поручения НКРЕ и главе правительства, которые теперь вынуждены это выполнять.

Некоторое время от сообщения НКРЭ, вынужденной разрываться между требованием Президента повысить тарифы и нежеланием главы правительства этого делать, веяло какой-то спешкой и незавершенностью. Ведь на внеочередной сессии Верховной Рады Партия регионов устами Ефремова процитировала неопубликованное еще письмо в адрес МВФ о намерениях украинской власти, в котором, вроде как «с 1 января 2010 года правительство обязуется увеличивать поквартально плату для населения также на 20 процентов».

В изначальном сообщении НКРЭ об этом ни гу-гу. Однако уже ближе к вечеру появилась еще одна строка:

“С 1 января 2010 года ежеквартально осуществлять их повышение (цен на газ) на 20 % с целью постепенной конвергенции до цены на импортированный природный газ”. При этом из памяти не идут апрельские события, когда госпожа Тимошенко возмутилась «своевольным» решениям НКРЕ о повышении с 1.04.09 тарифов на электроэнергию для домохозяйств, которые имели неосторожность потреблять ее свыше 400 КВт в месяц. Уже 2 апреля она «обратилась к НКРЭ с предложением отменить это решение о повышении тарифов».

НКРЭ тогда, конечно, немедленно прислушалась к премьеру.

Будет ли премьер обращаться к НКРЭ в этот раз?

Станислав Голубенко