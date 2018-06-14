Председателем Европарламента стал друг Украины

Ежи Бузек уже много лет занимается проблемами энергетической безопасности. Он считает, что Киев и Брюссель должны уделять особое внимание строительству газо- и нефтепроводов в обход России... Именно так радостно высказалась вчера Юлия Тимошенко, на полуслове оборвав свою ура-пафосну речь на 10-м съезде партии „Батьківщина”. И имела все основания назвать новоизбранного главу Европейского парламента Ежи Бузека „другом Украины”. Этот известный политик и на посту премьер-министра Польши, и будучи депутатом высшего представительского органа объединенной Европы, последовательно поддерживал демократические реформы в Украине и европейскую интеграцию нашего государства.

Немецкого политика от партии ХДС Ганса-Герта Петтеринга сменил на посту председателя Европарламента первый за всю историю этого органа представитель постсоциалистического сегмента ЕС. Этот выбор европарламентариев стал ожидаемым. Даже основной конкурент Бузека в Европейской народной партии, поддерживаемый Сильвио Берлускони итальянский парламентарий Мауро Маури снял свою кандидатуру, признав важность избрания главы законодательной власти ЕС от страны, «вышедшая из-за железного занавеса».

Предварительно две крупнейшие фракции Европарламента – ЕНП и социалисты – достигли соглашения о разделе пятилетнего срока председательства пополам: чтобы в первые два с половиной года Европарламент возглавлял представитель ЕНП, а вторая половина срока досталась кандидату от социалистов. Интересно, что поддержка кандидатуры Бузека – чуть ли не единственный пункт, на котором сошлись премьер Польши Дональд Туск (в чью партию „Гражданская платформа” недавно вступил ранее беспартийный Ежи) и президент Лех Качинский, находящиеся между собой в такой конфронтации, что припоминаются Ющенко и Тимошенко.

Но было бы несправедливо считать Ежи Бузека просто „фишкой”, объектом политического компромисса. Этот политик снискал репутацию сильной и яркой личности. Он проявил не только стойкие либеральные и демократические убеждения, но и умение их защищать и последовательно реализовать. Мирный профессор химии стал в свое время одним из пламенных трибунов знаменитой „Солидарности”, правозащитником, лидером мирной антитоталитарной революции в Польше.

В 1997–2001 году Бузек возглавлял правительство Польши – и это рекордный срок для польских премьеров. Вместе с вице-премьером Ежи Бальцеровичем он стал идеологом и движилем радикальных экономических реформ, которые после тяжелого короткого шока принесли польской экономике оздоровление и подъем. Этим опытом он пытался поделиться с Украиной. В интервью газете „День” в 1999 году он говорил: „Если мы начинаем перестройку системы, которая была плоха, мы должны быть готовы, что на время ситуация ухудшится. Это можно сравнить с ремонтом дома. Мы как-то жили в старом, не очень удобном доме. Во время ремонта очень плохо. Но через несколько месяцев мы получаем очень красивый, функциональный дом и чувствуем себя в нем намного лучше, чем раньше... Власть должна думать о будущем в перспективе...”

К сожалению, в Украине так и не появились свои Бузеки и Бальцеровичи. Поэтому и поныне видим вместо продуманных экономических реформ медленную и бессистемную экономическую шизофрению.

В свое время Ежи Бузек высоко оценивал деятельность Виктора Ющенко на посту премьер-министра. Вскоре после отставки последнего на традиционном международном экономическом форуме "Криница-2002" он сказал в своем выступлении: "Хочу напомнить всем, что в Украине был один год экономического роста. И этому росту Украина обязана правительству Ющенко".

Бузек стал первым поляком, который выступил с трибуны революционного Майдана 24 ноября 2004 года. „Я верю, что у вас все получится, как получилось у нас во времена "Солидарности", – сказал демонстрантам руководитель делегации Европарламента.

Именно Ежи Бузек представил 2 декабря 2004 года в Киеве четыре условия урегулирования кризиса, предложенные Европарламентом: 1) решить кризис без применения силы; 2) сохранить территориальную целостность Украины; 3) повторить второй тур выборов, но без фальсификаций и без возможности голосовать по открепительным талонам; 4) обеспечить обоим кандидатам равный доступ к СМИ. Фактически они легли в основу договоренностей, которые позволили выйти из очень опасного кризиса без кровопролития.

Еще в сентябре 2001 года тогдашний премьер Польши Бузек выразил уверенность, что Евросоюз в вопросе глобализации и расширения своих границ не может не учитывать наличия „такой мощной страны, как Украина”. Выступая на экономическом форуме "Криница-2001", Бузек выразил надежду, что Украина в ближайшее время "приблизится к возможности вступления в ЕС".

Трудно переоценить роль Ежи Бузека в успешном голосовании Европарламента два года назад в Страсбурге при рекомендации Совету ЕС и Еврокомиссии относительно мандата на переговоры о новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС. "Важно, что в настоящем документе есть положение, которое говорит о том, что наш новый формат отношений должен выйти за рамки Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, действующего сейчас, и обозначить амбициозные реформы повестки дня Украины, которые должны привести наши переговоры к соглашению об ассоциации и дать Украине европейскую перспективу и возможность членства в ЕС. Это заявлено очень четко", – отметил тогда Бузек.

В то же время как прагматик Ежи Бузек предостерегает Украину от эйфории: да, Европа должна дать сигнал о членстве в ЕС, но о конкретных сроках вести речь рано. Он напомнил, что Польша заявку подала в 1994 году, а членом ЕС стала лишь в 2004-м. Но теперь, когда Бузек возглавил Европарламент, Украина с удвоенным вниманием будет ждать этот сигнал. В частности, Тимошенко заявила, что соглашение об ассоциации с ЕС должно быть подписано в конце текущего или в начале следующего года.

Для Украины очень важно, что Ежи Бузек уже много лет занимается проблемами энергетической безопасности и диверсификации источников энергоносителей. Стратегическая цель для него – преодолеть газовую зависимость от России. В конце своего премьерства он подписал соглашения о поставках в Польшу норвежского газа, но они были фактически аннулированы его преемником, левоцентристом Лешеком Миллером.

В 2006 году, после первой „газовой войны” России против Украины, Бузек стал одним из авторов открытого письма европейских политиков, в котором Россию обвиняли в использовании «энергетики как орудия влияния на соседние страны, ориентирующиеся на запад». И в дальнейшем во всех газовых спорах, где принимала участие Москва, Бузек отмечал необходимость занять более жесткую позицию по обеспечению независимости от российской энергетики и курировал многие проекты в этой сфере в Польше. Кроме того, новоизбранного председателя Европарламента называют одним из авторов проекта «Восточное партнерство».

В марте 2006 года на открытых дебатах в Брюсселе при участии тогдашнего министра экономики Украины Арсения Яценюка Ежи Бузек сказал красноречивую фразу: „Интеграция Украины в Европейский союз имеет определяющее значение для укрепления энергетической безопасности на континенте”. Он подчеркнул, что Киев и Брюссель должны уделять особое внимание вопросу рационализации использования энергоресурсов и строительству газо- и нефтепроводов в обход России.

А все идет того, что Украине ой как понадобится поддержка европейских структур в будущих газовых войнах со стороны России...

Николай Писарчук