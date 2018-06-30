Мифы о массовом снижении цен: Янукович сказал – надо, Костусев ответил – есть!

В последнее время украинские СМИ всё чаще радуют граждан известиями о беспрецедентном снижении цен на основные продукты питания и проезд в общественном транспорте. Эта информация в первую очередь исходит от Антимонопольного комитета Украины, и, прежде всего – из уст его главы Алексея Костусева. А всё началось с того, что Виктор Янукович поручил Министерству экономики рассмотреть возможность снижения цен на потребительские товары «в связи со снижением цен на нефтепродукты». Вскоре после этого был подписан документ, согласно которому отраслевые объединения АПК должны снизить оптово-отпускные цены на основные виды продовольственных товаров в пределах 2–10%. После этого подсуетился АМКУ, разославший по региональным отделениям 1169 писем с рекомендацией субъектами хозяйствования пересмотреть торговую надбавку на молочную продукцию, хлеб, муку, сахар, птицу, мясо и масло.

Партия регионов сказала «Надо!» (напомним, что главный антимонополист Украины – одно из первых лиц в ПР), предприниматели ответили: «Есть!»

И вскоре, как в добрые советские времена, на верх пошли рапорты с мест. Руководство «Фуршета» заявило, что мясные и колбасные изделия «полегчали» на 2–13%, «Метро Кэш энд Кери Украина» удешевило продукты питания на 7–19%. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях супермаркеты понизили цену хлебобулочных изделий, мясной и молочной продукции в среднем на 6,3 и 2,5%. Компанией «Бекон» в Киевской области была снижена цена свинины с 13,20 до 12 грн., в Закарпатской области мясо подешевело на 8–10%. Агрофирма «Березанская птицефабрика» удешевила яйца на 20%. В Киеве и области на 20% подешевела курятина и яйца и пр. Это так отчитывался перед СМИ Алексей Костусев, речи которого напоминали тексты рекламных роликов.

Кроме того, по заявлениям главы АМКУ, в Кривом Роге 494 частных перевозчиков снизили стоимость проезда на 10–25 коп. на 59 городских маршрутках. В Запорожье 7 автоперевозчиков удешевили проезд с 1,5 до 1,25 гривен. АМКУ триумфально заговорил о «повсеместном массовом снижении цен на продукты питания и пассажирские перевозки». Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что эти заявления, мягко говоря, чересчур уж радужные.

Вот как прокомментировал их директор Фонда макроэкономических исследований «Трансформация» Юрий Муравицкий:

«Список-то субъектов хозяйствования, снизивших цены (впрочем, незначительно) вышел достаточно длинным, но из него мы так и не знаем, что происходит с ценами в Крыму, Полтавской, Кировоградской, Черновецкой, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской областях и других регионах. Но известно, что Донецкой, Луганской и Одесской областями АМКУ выразил недовольство и даже пригрозил штрафами предприятиям, которые не собираются менять цены. Хотя в той же в Одессе цены меняли: после рекомендаций комитета буханка ржаного хлеба подорожала там на 20 копеек.

Что касается громкого снижения тарифов в запорожских маршрутках на 25 копеек, то вряд ли следует этому особо радоваться, учитывая, что в июне частные автоперевозчики города повысили их стоимость на 50 копеек. В Киеве же, где более всего маршруток, цены на проезд остались прежними, и, видимо, будут увеличиваться. А относительно снижения цен на мясо птицы скажу, что это обычное положение для рынка: в октябре-ноябре спрос на курятину падает, и ее цена может снизиться на 20%».

Действительно, мы посетили Житний рынок столицы, где продавщица отдела, торгующего мясом птицы Галина, поведала нам следующее:

«Да, в последнее время цены на курицу снизились у меня примерно на гривню. Но такое происходит каждый раз в это время года. В прошлом году они упали даже на полторы гривни. Цены на яйца снизились на пятьдесят копеек. Как и в прошлом году. Ничего, к Новому году будут стоить как раньше», – оптимистично заверяет Галина.

Николай Горбачев, Вице-президент Украинской зерновой Ассоциации, коммерческий директор ООО «Суффле Украина», сообщил следующее:

«В последнее время отмечается только повышение цены хлеб. И так будет дальше. Однако это не зависит от цен на бензин, который в структуре производства хлеба занимает всего 5–7% затрат, в то время как электроэнергия и газ от 20% до 30%. За последние три года отпускная цена за тонну пшеницы снизилась с 1300 до 800 гривен. Однако хлеб только подорожал, поскольку людям, занятым в производстве хлебобулочных изделий, стали платить «белую» зарплату, причем выше той, что была раньше. А вообще хлеб – продукт политический. Когда политикам надо отчитаться о снижении темпов инфляции, они хотят понизить стоимость потребительской корзины, где весомую часть занимает хлеб. В то время как отчеты о снижении на него цены не соответствуют истине. Он будет только дорожать, и правительство не сможет остановить этот процесс».

Юлия Контрик, редактор сайта «Сахар Украины»:

«Действительно, в последнее время отмечается определенное снижение цен на сахар. Но это связано не с распространением АМКУ своих рекомендаций, а с высоким урожаем сахарной свеклы. Отмечу, что такого высокого урожая не было десять лет – с 1996 года. В результате производство сахара увеличилось до двух миллионов тонн, что на 400–500 тонн выше, чем в предыдущие годы. Оптовые отпускные цены составили 2860–2870 гривен за тонну. В то время как еще в апреле они были 4250».

Что касается «снижения цен» на продукты питания в Киеве, то мы его наблюдали лично. На Оболони (ул. Героев Днепра) в супермаркете «Велика Кишеня» за последний месяц в среднем литр молока длительного хранения «подешевел» примерно с 4,50 до 4,70 гривни. Обычное «Яготинское» молоко было 2,94, стало 3,45 грн. Еще пару недель назад четыреста пятьдесят граммов творога «Президент» стоили 7,80 грн., но на пачке дописали слово «Новый» («новый Президент»?), и теперь творог стал стоить 8,80. Больше ничего в этом твороге не изменилось: и в старом, и в «Новом» те же девять процентов жирности.

«Если снижение цен, связанное с сезонными колебаниями и высоким урожаем, правительство ставит себе в заслугу, то, наверное, следует вспомнить незабываемое: «Ушла зима, настало лето. Спасибо партии за это!», – заключает Юрий Муравицкий.

Антон Зикора