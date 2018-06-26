Олег Скрипка: нужно понимать разницу между работами Приймаченко и картиной «C кошечками»

Снова лето. Снова на Певческом поле собираются музыканты со всего мира, которые играют в Киеве настоящее Этно. Там можно просто слушать музыку, а можно научиться вышивать, а можно взять урок у гончаров или отдельный workshop у украинских кузнецов. Это праздник вкуса, как для людей, у которых есть вкус… и шанс развить его, если понимаете, что со вкусом у вас не сложилось. Это фестиваль «Країна Мрій» Олега Скрипки. Каким он будет в этот раз? Об этом мы спросили организатора и основателя этого фестиваля.

Господин Скрипка, в этом году «Країна Мрій» проходит под лозунгом «Країна Мрій – чиста країна». Что означает этот лозунг?

Таким образом мы, в первую очередь, привлекаем внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды.

Первую презентацию «Країни Мрій», мы приурочили ко дню Земли. В партнерстве с Глобальным Договором ООН, мы присоедеинились к социальной инициативе защиты окружающей среды и провели первую «Зеленую Толоку».

Но для нас экологическая составляющая этой инициативы имеет две плоскости - внутреннюю и внешнюю.

Мы часто жалуемся на качество жизни, на проблемы окружающей среды, что везде грязно. Но редко заботимся о своей собственной экологии - экологии своей души.

Как и природа, человек нуждается в очищении.

Убежден, что все великие вещи начинаются с простых шагов. Если мы начнем с себя, очистим себя от внутренней грязи, мы начнем более бережно относиться к природе. То же и наоборот - убирая природу, мы сможем приблизиться к ней, лучше понять и осознать необходимость своего внутреннего очищения. Как сказано в Библии: «Что сверху, то и снизу. Что внутри, то и снаружи».

Когда все будет чисто, прозрачно, ясно, тогда все наши проблемы решатся сами собой.

Мы рады, что наша «зеленая» инициатива была широко поддержана, как СМИ, так и общественностью.

Предугадывая традиционный вопрос «Что будет у вас нового на фестивале?», отвечу, что из украинских артистов у нас будет коллектив «Мэд Хэдс», который впервые представит украинскую фольклорную программу под названием «Україн`ska».

«Країна Мрій» - это этнофестиваль. Поддерживая основную музыкальную тематику - фольк, мы приглашаем постоянных известных артистов, которые представляют фольклорные программы.

Также в этом году серьезный акцент решили сделать на аутентичных коллективах, потому что именно они могут представить «чистый» фольклор.

Сегодня очень трудно найти действительно аутентичный коллектив - с каждым годом их становится все меньше и меньше. И мы должны теперь отыскать эти изумруды, чтобы наши дети тоже смогли услышать аутентичное пение.

К величайшему сожалению, страна изменяется, модернизируется и музыкальная традиция сел исчезает.

Также у нас будет интересная программа на детских полянах. Специальное событие на детской поляне - «Урок от звезд». Мы приглашаем известных людей, которые будут читать детям сказки, будут петь вместе песни, будут играть в игры. Изюминкой детской поляны станет «Эко-урок» для детей. В роли учителей выступят Фома (группа Мандры), Маричка Бурмака, Евгений Нищук, Иван Андрусяк, Леся Воронина и др.

Не забудем и о родителях! В музее Гончара будет проводиться мастер-класс для родителей по пению колыбельных песен. Известно, что эта украинская традиция имеет не только успокаивающее, но и защитное влияние на ребенка. Если ребенку правильно петь колыбельные, тогда ребенок растет здоровым, добрым, позитивным и сильным. Вот мы и будем учить родителей правильно петь традиционные колыбельные.

Хорошей изюминкой будет выступление народного кобзаря Игоря Рачка, который вообще еще никогда не выезжал из своего села. Его с уверенностью можно назвать аутентичным кобзарем.

Есть и еще одна новость, для кого-то, может и неутешительная. Каждый год я лично принимал участие в «Країні Мрій» в качестве исполнителя - или с ВВ, или с сольными выступлениями. В этом году меня не будет на «Країні Мрій». ВВ пригласили на крупнейший этнофестиваль в России в городе Казань. Нужно поддержать дружественных татар - спеть им украинских песен. Это во-первых. Во-вторых, мы будем играть на одной сцене из «Ману Чао». Для меня это особенно важно, ведь я обязательно воспользуюсь случаем, чтобы пригласить этого исполнителя с мировым именем на «Країну Мрій» - 2010.

Хотя мы знакомы еще с моего «французского» творческого периода, уже несколько лет не могу привести его на «Країну Мрій». Чесно говоря, у него есть некоторые суеверия относительно стран постсоветского пространства. Я хочу его убедить в том, что Украину нужно и стоит посетить.

В этом году «Країна Мрій» будет проходить только один день. Это из-за нехватки финансирования?

По этой причине, в том числе. Учитывая, что мы делаем фестиваль собственными силами и только при поддержке спонсоров, а не за государственный счет.

В этом году у «Країни Мрій» один спонсор - традиционно, компания Кока-Кола в Украине.

Много выступаете с концертами, даете интервью, организуете фестивали, кроме того, нужно уделить время семье. Откуда черпаете энергию?

Из розетки. (Смеется. - Авт.).

Здесь можно вернуться к внутренней чистоте, гармонии. Как говорят духовные наставники, источник энергии - внутри человека и он не ограничен. Единственное, что необходимо - прочистить каналы по которых эта энергия циркулирует. Вот и все.

Когда у тебя есть виденье, понимание каких-то вещей, то энергия запросто появляется.

Думаю, у нас проблема не в нехватке этой энергии, а в ее блокировании.

Еще в детстве, когда у нас появляются первые комплексы, мы замыкаемся в себе, блокируем свою энергию. Думаю, если бы люди были откровеннее, прежде всего, перед самими собой, у них бы меньше было комплексов. Начиная с музыки, гастрономии, культуры, своего статуса, взаимоотношений с людьми, женщинами и так далее.

Вам недавно исполнилось 45 лет. Изменилось ли что-то с возрастом в Вашем творчестве? Есть ли что-то такое, что хотелось делать раньше, а теперь не хочется?

Я делаю все то же, что делал раньше, только качественнее, потому что есть опыт. А опыт дает профессиональность, понимание.

Однако самое главное - люди с возрастом могут руководить своими эмоциями и той же энергией.

Приведу пример: у молодого артиста энергия может просто зашкаливать, и ее тяжело направить в правильное русло. Организовать себя так, чтобы твоя энергия давала творческие плоды, результаты, аккумулировалась.

Сейчас я понимаю куда и как нужно направить свою энергию, чтобы получить конкретные результаты. А когда ты начинаешь получать результат, то, соответственно, получаешь и удовольствие от своей работы.

Чувствуете ли Вы, что стареете?

Я ничего нового не скажу, только то, что пишет литература. Любой человек, начиная с 19-ти лет говорит: «Вот я постарел» и так далее. Старение - один из человеческих комплексов. Меня это не тревожит.

Как планируете в этом году отдыхать?

Как все люди, на море. Буду пытаться совместить работу с отдыхом. Например, могу поехать с выступлениями в Италию, Черногорию, Крым, на Днестр.

Недавно Слава Вакарчук сказал, что, к сожалению, ВВ нас сегодня мало радует новыми песнями так, как, например, в начале 90-х...

Сегодня информационное пространство настолько перенасыщено, что не все знают, что ВВ выпустили четыре новые песни.

На самом деле мы много выпускаем песен.

Есть определенная специфика постоянного артиста. Очень тяжело достучаться до публики с новыми песнями. У всех в голове и на устах лишь «Танцы» и «Весна».

Молодому артисту намного проще выдать новый материал на-гора, чем артисту уже известному, потому что он подлежит подсознательному невосприятию.

Нужно, чтобы наши новые песни: «Ален Делон», «Ладо», «Відпустка» постарели и тогда публика их будет воспринимать.

Например, наш альбом «Файно». Пока песни из него не «постарели», публика их не воспринимала. Это как вино.

Некоторым ваш клип на песню «Ладо» кажется примитивным. Это так задумано?

Мы сейчас с вами находимся в музее Ивана Гончара. Все, что вы здесь видите - это есть народный наив. Есть такой стиль в искусстве. Музыкальная, текстовая и визуальная составляющая «Ладо» - это наив.

Кстати, в клипе «Ладо» мы использовали картины из этого музея.

«ВВ» также творили в стиле «примитив». Например, песня «Танцы» - это стиль примитив.

Начинали мы вообще с музыкального кубизма.

Песню «Танцы» многие люди называют жлобской...

Как я уже говорил, раньше ВВ работало в стиле кубизм и примитив.

Все очень просто. Нужно понять разницу между картиной Приймаченко и картиной, которая выставляется на Андреевском спуске «С кошечками». Когда человек видит эту разницу, значит он понимает разницу между «жлобством» и искусством «примитив» и «кубизм». Если человек не понимает этой песни, значит, он не является ее аудиторией.

Кстати, в 80-х годах кубизм был популярен в немецкой рок-музыке. Музыка в стиле панк - это тоже кубизм, примитив.

Маяковский начинал также с примитива - движения Дадаистов.

Для того, чтобы давать адекватные оценки, а не субъективные суждения, нужно разбираться в вопросе.

Не обязательно на обед всегда есть французские круассаны, можно съесть хлеб грубого помола, и насладиться его вкусом.

В каком стиле работаете сегодня?

Неолирика, неоромантизм.

Современные люди утратили нежное чувство, нежную поэзию любви. Сегодня в эстрадной песне мы чаще услышим: «Я тебя не люблю», чем «Я тебя люблю».

Вот согласитесь, что в настоящее время это какая-то мода страдания, негатив. Почти никто не воспевает обворожительность женщины, те божественные вещи, которые в ней есть.

Если точнее, то сегодняшний стиль ВВ - необарокко.

Мы вышли из того примитива, стёба, нам захотелось чего-то чистого. Возможно, в этом есть тоже наив, потому что любая любовь наивна - в нашем объекте любви мы не видим отрицательных черт.

Признаюсь, что работать в новом стиле намного тяжелее.

Вы романтик?

Да, законченный романтик.

Вы часто влюбляетесь?

Как говорил Конфуций, я влюблен по жизни.

Беседовала Оксана Климончук