Нервозность на валютном рынке: что будет с гривней?

Сколько все же будет стоить доллар в Украине: 7 гривень, как обещает Нацбанк, или все 10, как пугают некоторые эксперты? Мнения специалистов Заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко: Гривня будет укрепляться

«Сейчас курс равновесия для Украины находится на уровне 7 грн./долл. Но дальше нужно думать: если гривня будет укрепляться до 6 грн./долл., а другие валюты по отношению к доллару останутся на прежних позициях, это отрицательно повлияет на конкурентоспособность нашей продукции», – считает Александр САВЧЕНКО.

А.САВЧЕНКО убежден, что, исходя из этого, до конца года курс гривня/доллар будет на уровне 7 грн./долл. По его прогнозам, в следующем году гривня может продолжить укрепляться.

Эксперт МЦПИ Александр Жолудь: к концу года доллар будет стоить 10 гривень

«Мы считаем, что во втором полугодии текущего года будет идти ослабление гривни. Сейчас прогноз нашего центра на конец года - это 10 грн./долл.», - такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

А.ЖОЛУДЬ сообщил, что в следующем году некоторое улучшение внешнеторгового баланса, а также принятие более сбалансированного государственного бюджета позволит в некоторой степени укрепить позиции гривни.

«Бюджет, а также ряд иных факторов дадут возможность провести некоторое укрепление гривни в следующем году до 9,5 грн./долл. на конец 2010 года», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко: Оснований для падения гривни я не вижу

По словам Сергея ТИГИПКО, показатели внешней торговли, а также отсутствие внешних долгов и наличие значительных резервов Нацбанка позволяют говорить о том, что гривня может быть стабильной. “Оснований для ее падения я не вижу”, – сказал С.ТИГИПКО.

Он выразил убеждение, что Национальный банк обязан удерживать курс гривни на текущем уровне, а в перспективе имеет даже условия для ее усиления.

Вместе с тем С.ТИГИПКО добавил, что если национальная валюта начнет девальвировать, так “это будет на чьей-то совести, это будут чьи-то злоупотребления”.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук: Тривильное колебание курса воспринимается не совсем адекватно

Эксперт считает, что валютный рынок функционирует в совершенно нормальной ситуации, которая характерна для любой экономической модели, переживающей кризис.

"Продажа Нацбанком валюты из валютных резервов для удовлетворения потребностей «Нафтогаза», отсрочка для банков с зарубежным капиталом выполнения требования о продаже валюты из их резервов, увеличение объема экспорта чугуна и стали, а так же рост валютной выручки от продажи продовольствия – именно это те факторы, которые так или иначе влияли и будут влиять на валютный рынок. Но, несмотря на всю их хаотичность, в целом они могут только незначительно укрепить или ослабить гривню", считает Александр ОХРИМЕНКО.

Экономист предполагает, что единственным фактором, который довлеет над нашим валютным рынком и может действительно существенно нарушить сложившееся равновесие, являются корпоративные долги наших компаний перед нерезидентами: "По оценочным данным, в этом году украинским банкам и корпорациям необходимо будет вернуть порядка 14 млрд. долларов, полученных ранее в виде займов, а также взамен ценных бумаг. Большая часть этого долга приходится на третий квартал текущего года. Но и тут следует внести ясность. Специфика бизнеса такова, что материнским компаниям более выгодно оформить кредит своей украинской «дочке», чем вливать деньги в капитал. Поэтому большая часть отмеченных средств возвращаться не будет, долг будет просто переоформлен на другой срок и на новых условиях. И при этом, по оценке экспертов, около 80% корпоративного долга украинских компаний перед нерезидентами составляют кредиты материнских структур. Относительно оставшейся части долга, то ситуация может разрешиться по обоюдному согласию сторон путем классической реструктуризации долга".

Массовый отток валюты в конце прошлого года и панику на рынке эксперт объясняет тем обстоятельством, что ведущие международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Украины до уровня спекулятивного и начали говорить о дефолте. "Но прошло полгода, и даже самые ярые пессимисты понимают, что международные рейтинговые агентства «ошиблись» и их прогнозы, как и большинство их прогнозов в целом, оказались «промахом», - констатирует ОХРИМЕНКО. - Да, объемы скупки «дешевого» наличного доллара растут. Это утверждают аналитики и об этом говорят оптовые операторы рынка наличной валюты. Но в этом нет ничего особенного. В условиях преобладания «теневой» экономики скупка наличной валюты - признак, что экономика начинает выходить из кризиса и спрос на денежные ресурсы растет. Наличный доллар всегда более активный и поэтому пока безналичный доллар медленными шагами движется к уровню 7,7 грн. за доллар, наличный доллар успевают купить дешевле (7,5 грн.) и продать дороже (7,7 грн.). В любом случае, спрэд между ценами на покупку и продажу наличной валюты свидетельствует, что, несмотря на возросший спрос, факторов для дальнейшего роста не наблюдается. Украинский валютный рынок очень долго жил в условиях стабильности и поэтому тривильное колебание курса воспринимается не совсем адекватно.

Экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов: Мы не разделяем опасений

А.БЛИНОВ связывает «нервозность» на валютном рынке с неясностью вокруг планов правительства по увеличению капитала «Нафтогаза» посредством эмиссии внутренних облигаций. «Многие украинские эксперты выразили озабоченность по поводу инфляционных и девальвационных последствий этого решения, однако мы не разделяем этих опасений», - сообщил экономист.