Казначейство хочет стать Азаровым

Государственное казначейство отгородилось от окружающего мира забором недоступности (на то существует специальное распоряжение правительства?), еще и решило выбить себе институционный статус повыше...

Легенда или нет, но, поговаривают, современная Государственная налоговая администрация обязана своим статусом «государства в государстве» визиту Кучмы в Узбекистан в середине 90-х. Налоговая служба при Каримове имела статус министерства, ведомственную милицию и докладывала непосредственно президенту, обходя Минфин. Возглавлять узбекскую ГНА было значительно престижнее, чем руководить Министерством финансов.

Указ Кучмы в 1996 году о создании ГНА хоть и не предоставил отечественным фискалам министерского статуса де-юре, однако де-факто под руководством Азарова налоговая сразу позиционировала себя как спецорган - полумилитаризированный, засекреченный, формально подчиненный Минфину, однако пульт управления которым в действительности находился в руках Президента.

Избирательная кампания Ющенко, среди других нереализованных обещаний, эксплуатировала и обязательство снизить ранг ГНА и Таможни, окончательно подчинив их Минфину и переформатировав их в технические органы взысканий платежей в бюджет - не более.

И хотя обещание выполнено с точностью до наоборот, при всех неурядицах ГНА и Гостаможкома один позитив нельзя не отметить - они стали менее политизированными и реже используются для атак на оппонентов.

В действительности, причина этого в том, что финансово-промышленные группы, которые контролируются оппонентами нынешней власти, обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет, и неизвестно, кто пострадает больше от объявления войны. На ежедневных совещаниях по ручному разделению средств госбюджета вообще нечего будет делить.

Меж тем мы оглянуться не успели, как за спинами ГНА и таможни, занятыми тем, как в последний день месяца вовлечь в бюджет 40 процентов месячного плана, появился силуэт другого учреждения. В отличие от своих фискальных родственников, это учреждение связывают с Минфином более тесные узы подчиненности. Речь идет о Госказначействе - образно говоря, некий вычислительно-расчетный центр бюджетов всех уровней.

Кабминовское постановление времен Еханурова №1231 от 21.12.2005, которым принято действующее на сегодня Положение о Государственном казначействе Украины, не оставляет сомнений относительно его местонахождения в системе правительственной вертикали:

«Государственное казначейство Украины... является правительственным органом государственного управления, которое действует в составе Минфина и ему подчиняется».

В его обязанности, среди прочего, входит учет всех поступлений; предоставление разрешения распорядителям бюджетных средств проводить ассигнования, предусмотренные бюджетом; регистрация обязательств, взятых этими распорядителями; реализация межбюджетных отношений; проведение долговых расчетов. Другими словами - оперативное управление публичными финансовыми ресурсами. В распоряжении Казначейства - кровеносная артерия государственной финансовой системы: единый казначейский счет (ЕКС), некий котел, куда сбрасываются средства государственного, местных бюджетов, а с недавних пор - и социальных фондов и даже некоторых госпредприятий. Хотя все эти средства распределены пунктирами отдельных субсчетов, при необходимости ковш государственного экскаватора может зачерпнуть оттуда все вместе, не разбираясь, где чье.

И конечно, отчетность - Казначейство «ведет бухгалтерский учет операций по выполнению государственного и местных бюджетов, составляет отчетность о выполнении государственного, местных и сводного бюджетов и подает отчетность органам законодательной и исполнительной власти в объеме и в сроки, определенные бюджетным законодательством». Именно отчетность, а точнее - ее отсутствие - и привлекла внимание общественности (в меньшей степени) и экспертной среды (в большей степени) к этому малозаметному органу, который уютно расположился на улице Бастионной напротив своего клиента, которому он ежемесячно через улицу перебрасывает спасательный круг очередной ссуды.

Зовут этого клиента Пенсионный фонд Украины, который едва ли не каждый день сообщает, что с выплатой пенсий в Украине нет никаких проблем, однако при этом молчит, какая часть этих пенсий финансируется за счет ссуд из ЕКС. Молчит и Казначейство: начиная с завершения провального первого квартала, когда остаток средств на ЕКС обнажился до неприличия, ведомство вообще обнародование любой оперативной информации о выполнении бюджета (извините, те пресс-релизы, которые время от времени выпускает Казначейство, информацией назвать сложно). Казначейство отгородилось от окружающего мира забором недоступности (говорят, на то существует специальное распоряжение правительства), еще и решило этому временному забору предоставить статус постоянного, выбив себе институционный статус повыше. Об этом в комментарии УНИАНсообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна Слюз. «В данное время Государственное казначейство имеет статус правительственного органа. Но в связи с тем, что функции Госказначейства за последний год расширились - мы стали работать не только с бюджетом, но и с субъектами ведения хозяйства, а также обслуживать систему электронных платежей Нацбанка, мы предлагаем повысить статус Госказначейства до уровня центрального органа», - сказала госпожа Слюз. По словам председателя Госказначейства, на следующем этапе реорганизации этого органа планируется расширить его функции. В то же время она не уточнила, о каких дополнительных функциях и полномочиях идет речь. Отметила лишь, что реорганизацию инициировало именно Государственное казначейство.

Во времена, когда официальная информация об экономической ситуации в государстве и выполнении бюджета добывается по большей части партизанскими методами, а премьер стала едва ли не единственным источником обнародования такой информации (в выгодном ей свете), попытки тайком реорганизовать ведомство, которое отвечает за предоставление такой информации - и обеспечение ее достоверности! - могут свидетельствовать о двойной игре. На выходе мы можем получить крепость, за наглухо закрытыми дверями которой творятся вещи, о которых не следует знать посторонним. Как именно и за счет чего выполняются бюджеты... Какие финансово-промышленные группы соглашаются перечислять средства в бюджет в последний день месяца - и, главное, на каких условиях... Есть ли в стране не выплаченная зарплата бюджетникам... Сколько уже заявок на использование средств из Стабилизационного Фонда и какие из них удовлетворяются в первую очередь... Какая роль ЕКС в том, что Нафтогаз «исправно» рассчитывается с Газпромом... И в конце концов, как именно был использован кредит МВФ в 1,4 млрд. долларов, поступивший на ЕКС в середине мая...

Поскольку ознакомление общественности с правительственными актами происходит, как правило, постфактум, просим считать это обращение к председателю Госказначейства Т.Слюз официальным запросом относительно предоставления проекту правительственного постановления, имеющего целью внести коррективы в вышеупомянутое Постановление КМ. №1232 от 21.12.2005 относительно изменения Положения о Госказначействе.

Тот факт, что этот проект был снят с рассмотрения на правительственном заседании на прошлой неделе в последнюю минуту, еще не значит, что он окончательно похоронен.

В конце концов, там могут оказаться и позитивные вещи, которые делают Казначейство более прозрачным, более подотчетным, более профессиональным. В таком случае, зачем их прятать от общественности и печатать в правительственной прессе через месяц после их принятия?

Станислав Голубенко