Очередной транш кредита от МВФ светит Украине лишь в сентябре?
Третий транш нужен как воздух, как хлеб, как зрелища, как прелюдия к выборам... Но с ним будут проблемы. Заместитель исполнительного директора МВФ написал письмо Немыре...
Одним прекрасным (а, может, и не очень) октябрьским прошлогодним днем Украина стала весьма ощутимо зависеть от организации с названием из трех букв – МВФ. Речь идет о дне, когда Международный Валютный Фонд согласился предоставить, а Украина – взять кредит на 16 миллиардов долларов. С первым траншем кредита в Украину, напомним, поступили 4 миллиарда, потом были тяжелые изнурительные переговоры о втором транше, и, наконец, в его рамках получено еще 2,8 миллиардов долларов. Причем половина из них поступила в бюджет. Одно из двух – или Фонд стал неортодоксальным (ведь он дает, как правило, средства лишь центробанку в поддержку платежного баланса), или украинскому бюджету уже в мае грозила скоропостижная кончина от острой денежной недостаточности.
|Юлия Тимошенко и глава миссии МВФ в Украине Джейла Пазарбазиолу
Теперь на очереди – третий транш, и нужен он как воздух, как хлеб, как зрелища, как прелюдия к выборам и как много чего прочего. Но с этим будут, как понятно, проблемы. По крайней мере, не меньше, чем со вторым траншем. Об этом, в частности, свидетельствует письмо заместителя исполнительного директора МВФ от группы стран Юрия Якуши вице-премьер-министру Украины Григорию Немыре.
В нем автор письма указывает, что во время телефонного разговора между Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и Директором европейского департамента МВФ Мареком Белкой украинскую сторону информировали, что следующая миссия МВФ в Киев для проведения второго пересмотра программы стенд-бай будет, вероятно, задержана на неделю, или на две.
Чем это плохо для Украины в нашей ситуации, очевидно. Как пишет чиновник в своем письме, “по оценкам МВФ, определенная задержка миссии уменьшит шансы на то, что миссия не сможет завершить пересмотр программы во время своей работы в Киеве”.
Дальше он объясняет, отчего это может произойти: “Проблемными считают увеличение политической неопределенности в последнее время, промедление с необходимыми для пересмотра программы изменениями законодательства, а также неготовность правительства к дополнительным мерам для снижения дефицита бюджета, как прямого так и непрямого (дефицит НАК Нафтогаз Украины). Ухудшение макроэкономического прогноза для Украины на 2009 год, по мнению миссии, свидетельствует о высокой вероятности худших поступлений и большего дефицита, чем предусматривалось в программе”.
Еще дальше Юрий Якуша сообщает, что “МВФ также настаивает на том, что финансовый план НАКа уже не выглядит реалистичным, из-за чего нашей стороне опять предлагают рассмотреть целесообразность увеличения внутренних цен на газ для непромышленных потребителей”.
И, наконец, еще один важный месидж из Вашингтона Юрия Якуши: “ Также нашу сторону информировали, что МВФ вроде бы подготовил ответ российскому руководству, в котором возражает против прямой целевой привязки возможного в будущем предоставления Россией дополнительных финансовых ресурсов для МВФ к помощи отдельным соседним странам, поскольку другие существующие кредитные соглашения МВФ (Япония, ЕС, Норвегия, Канада, и тому подобное) такого целевого и регионального использования средств не предусматривают”.
Другими словами, если и существуют какие-то тайные договоренности Тимошенко с Россией, о которых столько твердили спикеры Секретариата Президента, то теперь Россия получит и от МВФ весточку: не делайте этого, уважаемые. Да и украинскому правительству еще один недвусмысленный знак: рассчитывайте лишь на нас, а на других – только после того, как договоритесь с нами.
Если же выразить это все в конкретных временных расчетах, Юрий Якуша, прогнозирует, что “согласно со стандартными сроками подготовки документов в МВФ, задержка миссии в Киев на 7-9 дней (то есть, с 16 до 22-24 июня) оставляет техническую возможность получения нами средств (в том числе для бюджета) еще в июле, тогда как задержка миссии на срок в 10-15 дней увеличивает шансы того, что средства могут быть получены лишь в августе”.
Вот такая вот петрушка. Для полноты картины, вашингтонский чиновник напоминает киевским чиновникам, что “с 8 по 23 августа Совет Директоров МВФ по графику должен быть на ежегодных каникулах. Потому задержка миссии более чем на 15 дней может привести к тому, что получение нами следующего транша станет технически возможным лишь в начале сентября”.
Следовательно, правительству, волей-неволей, нужно ускоряться. И оно ускоряется. Например, с чего бы это, скажите, в медиа попало письмо НКРЭ, в котором комиссия предусмотрительно – за полгода! – информирует Минтопэнерго, что регулятор согласен будет пересмотреть тарифы на газ для населения и даже повысить закупочную цену для газа внутренней добычи? Когда это было, чтобы в Украине правительственные структуры о своих намерениях сообщали за полгода, если даже Конституцию писали тайком и хотели проголосовать за нее в тот же день, едва ее зарегистрируют в парламенте. Следовательно, расценить это письмо НКРЭ иначе, как послание к МВФ – приезжайте поскорее!!! – не выходит.
Поэтому можно спрогнозировать, что будут и другие месиджи. Иначе всяческие распорядители-чиновники МВФ отбудут нежиться на пляжах, а мы останемся без таких необходимых средств один на один с нашим раздолбанным бюджетом, инвалидом-Нафтогазом и многими другими проблемами. И, даже на Россию, на которую многие привыкли рассчитывать, надеяться будет бессмысленно. Так как из Вашингтона, как мы помним, московских властей предержащих предупредили: денег Украине не давать!
Александр Калиниченко