Очередной транш кредита от МВФ светит Украине лишь в сентябре?

Одним прекрасным (а, может, и не очень) октябрьским прошлогодним днем Украина стала весьма ощутимо зависеть от организации с названием из трех букв – МВФ. Речь идет о дне, когда Международный Валютный Фонд согласился предоставить, а Украина – взять кредит на 16 миллиардов долларов. С первым траншем кредита в Украину, напомним, поступили 4 миллиарда, потом были тяжелые изнурительные переговоры о втором транше, и, наконец, в его рамках получено еще 2,8 миллиардов долларов. Причем половина из них поступила в бюджет. Одно из двух – или Фонд стал неортодоксальным (ведь он дает, как правило, средства лишь центробанку в поддержку платежного баланса), или украинскому бюджету уже в мае грозила скоропостижная кончина от острой денежной недостаточности.

В целом правительство и Президент последние месяцы настойчиво заверяют, что эти средства нужны не для банального проедания и латания дыр, а для выживания экономики во время мирового кризиса, а также для после кризисного старта. Анализ того, насколько это отвечает истине, выведем за границы наших заметок, констатируем лишь, что Украине действительно нужны эти средства и чем дальше, тем более ощутимо. Сначала из них закрыли газовые долги перед Россией, когда уже Нафтогаз стал главной макроэкономической проблемой для Украины, эмвээфовские доллары стали спасением для него. Конечно, опосредствовано кредит МВФ высвободил другие деньги, которые пошли на реанимацию народного хозяйства. Теперь эти средства нужны, чтобы окончательно не рухнул весь бюджет страны.

Теперь на очереди – третий транш, и нужен он как воздух, как хлеб, как зрелища, как прелюдия к выборам и как много чего прочего. Но с этим будут, как понятно, проблемы. По крайней мере, не меньше, чем со вторым траншем. Об этом, в частности, свидетельствует письмо заместителя исполнительного директора МВФ от группы стран Юрия Якуши вице-премьер-министру Украины Григорию Немыре.

В нем автор письма указывает, что во время телефонного разговора между Премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и Директором европейского департамента МВФ Мареком Белкой украинскую сторону информировали, что следующая миссия МВФ в Киев для проведения второго пересмотра программы стенд-бай будет, вероятно, задержана на неделю, или на две.

Чем это плохо для Украины в нашей ситуации, очевидно. Как пишет чиновник в своем письме, “по оценкам МВФ, определенная задержка миссии уменьшит шансы на то, что миссия не сможет завершить пересмотр программы во время своей работы в Киеве”.

Дальше он объясняет, отчего это может произойти: “Проблемными считают увеличение политической неопределенности в последнее время, промедление с необходимыми для пересмотра программы изменениями законодательства, а также неготовность правительства к дополнительным мерам для снижения дефицита бюджета, как прямого так и непрямого (дефицит НАК Нафтогаз Украины). Ухудшение макроэкономического прогноза для Украины на 2009 год, по мнению миссии, свидетельствует о высокой вероятности худших поступлений и большего дефицита, чем предусматривалось в программе”.

Еще дальше Юрий Якуша сообщает, что “МВФ также настаивает на том, что финансовый план НАКа уже не выглядит реалистичным, из-за чего нашей стороне опять предлагают рассмотреть целесообразность увеличения внутренних цен на газ для непромышленных потребителей”.

И, наконец, еще один важный месидж из Вашингтона Юрия Якуши: “ Также нашу сторону информировали, что МВФ вроде бы подготовил ответ российскому руководству, в котором возражает против прямой целевой привязки возможного в будущем предоставления Россией дополнительных финансовых ресурсов для МВФ к помощи отдельным соседним странам, поскольку другие существующие кредитные соглашения МВФ (Япония, ЕС, Норвегия, Канада, и тому подобное) такого целевого и регионального использования средств не предусматривают”.

Другими словами, если и существуют какие-то тайные договоренности Тимошенко с Россией, о которых столько твердили спикеры Секретариата Президента, то теперь Россия получит и от МВФ весточку: не делайте этого, уважаемые. Да и украинскому правительству еще один недвусмысленный знак: рассчитывайте лишь на нас, а на других – только после того, как договоритесь с нами.

Если же выразить это все в конкретных временных расчетах, Юрий Якуша, прогнозирует, что “согласно со стандартными сроками подготовки документов в МВФ, задержка миссии в Киев на 7-9 дней (то есть, с 16 до 22-24 июня) оставляет техническую возможность получения нами средств (в том числе для бюджета) еще в июле, тогда как задержка миссии на срок в 10-15 дней увеличивает шансы того, что средства могут быть получены лишь в августе”.

Вот такая вот петрушка. Для полноты картины, вашингтонский чиновник напоминает киевским чиновникам, что “с 8 по 23 августа Совет Директоров МВФ по графику должен быть на ежегодных каникулах. Потому задержка миссии более чем на 15 дней может привести к тому, что получение нами следующего транша станет технически возможным лишь в начале сентября”.

Следовательно, правительству, волей-неволей, нужно ускоряться. И оно ускоряется. Например, с чего бы это, скажите, в медиа попало письмо НКРЭ, в котором комиссия предусмотрительно – за полгода! – информирует Минтопэнерго, что регулятор согласен будет пересмотреть тарифы на газ для населения и даже повысить закупочную цену для газа внутренней добычи? Когда это было, чтобы в Украине правительственные структуры о своих намерениях сообщали за полгода, если даже Конституцию писали тайком и хотели проголосовать за нее в тот же день, едва ее зарегистрируют в парламенте. Следовательно, расценить это письмо НКРЭ иначе, как послание к МВФ – приезжайте поскорее!!! – не выходит.

Поэтому можно спрогнозировать, что будут и другие месиджи. Иначе всяческие распорядители-чиновники МВФ отбудут нежиться на пляжах, а мы останемся без таких необходимых средств один на один с нашим раздолбанным бюджетом, инвалидом-Нафтогазом и многими другими проблемами. И, даже на Россию, на которую многие привыкли рассчитывать, надеяться будет бессмысленно. Так как из Вашингтона, как мы помним, московских властей предержащих предупредили: денег Украине не давать!

Александр Калиниченко