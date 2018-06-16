Готовы ли музеи поделиться сокровищами с «Мистецьким арсеналом»?

С недавних пор детище Виктора Ющенко “Мистецький арсенал” стало притчей во языцех. Организация первой выставки “Древо Украины”, которая должна была бы открыться ко Дню Независимости, вызвала резвую дискуссию не только в кругах профессиональных музейщиков и на полосах газет, но и среди украинского политикума.

“С целью обеспечения надлежащего уровня реализации проекта прошу вашего согласия принять участие в этом проекте. Для этого вам надлежит до 25.04.2009 прислать дирекции ГП “Мистецький арсенал” (Генеральный директор Дидковский Игорь Николаевич) списки отобранных экспонатов с их атрибуцией и фотографиями”, - шла речь в письме министра культуры Василия Вовкуна руководителям украинских музеев по случаю организации выставки.

Вице-спикер ВР Николай Томенко заявил, что Минкультуры начало «кампанию по передаче музейных предметов и музейных коллекций из заведений культуры Украины в «Мистецький арсенал» и призвал директоров музеев не отдавать свои экспонаты, пока не будут урегулированы все юридические вопросы и собственно не будет построен сам Арсенал. Томенко отметил, что на практике выглядит таким образом, что в музеи приезжают советники и помощники министра культуры, которые выбирают самые ценные экспонаты и, указывая на «генеральную линию Президента и министра», требуют передать их для будущей коллекции «Мистецького арсенала». В ответ Микультуры заявило, что музейные предметы из фондов действующих украинских музеев отбираются для “Мистецького арсенала” лишь для временного экспонирования на выставке "Древо Украины" и о передаче на постоянной основе речь не идет.

- Среди моих коллег музейщиков есть такая позиция: лучше никуда не двигаться, чем чем-то рисковать. Это и повлекло конфликт, который сейчас активно обсуждается на страницах газет, радио и телевидении, - заявила на пресс-конференции в УНИАН директор Музея украинского народного декоративного искусства Адриана Вялец. - Никто никого не грабит. Я, как музейщик с 40-летним стажем, никогда бы не пошла на то, чтобы были нарушены права музея. Это добровольная перспектива, которая должна объединить музещников. Что греха таить, музейные помещения не отвечают нормам хранения и экспонирования.

Музей украинского народного декоративного искусства - в числе тех, кто заявил о своем желании не только принимать участие в выставке “Древо Украины” - одном из первых проектов “Мистецького арсенала”, но и подписал соглашение относительно постоянного размещения в будущем “украинском Лувре”, где ему будет выделено 5,5 тысяч квадратных метров. Свое согласие разместиться в Арсенале также выразили Дирекция художественных выставок Украины, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр и Институт археологии НАНУ. Последний планирует там построить археологический музей Украины. Желание руководителей вышеупомянутых музеев поселиться в “Мистецьком арсенале” полностью понятно - это возможность получить большее количество экспозиционных и выставочных площадей, которого очень не хватает этим институтам, чтобы представить на обозрение свое достояние.

- Это в любом случае не значит, что “Мистецький арсенал” должен поглотить те музейные или научные заведения, которые заявили о своем желании разместиться в этом комплексе. Они сохраняют свой юридический статус независимых самостоятельных институций, - заверила заместитель генерального директора по музейной работе ГП «Мистецький арсенал» Таисия Сидорчук.

Заместитель генерального директора Национального музея истории Украины Иван Явтушенко тоже всячески поддерживает создание “Мистецького арсенала”, мол, условия хранения в музейных фондах не идеальны, поэтому ценные экспонаты погибают, не успев увидеть мир. “Не всякий турист поедет в Измаил или на хутор Грушки. Увидит в Арсенале, его что-то заинтересует, и он поедет в регион”, - считает Явтушенко.

- У нас модно протестовать. Все считают деньги, сколько это может стоить. Но оно оправдается. Это удача - каждому музею принимать в этом участие, - уверен член рабочей группы по созданию музейной части “Мистецького арсенала”, народный художник Украины Анатолий Гайдамака. - Мы видим только сопротивление небольшой группы людей, я бы их назвал “мракобесами”.

Музейщики радуются, что «Мистецький арсенал» оказался в государственной собственности.

- В 2005 году эта территория (где расположен МА - авт.) находилась в руках одного из украинских олигархов, который хотел там сделать что-то вроде того, что он сделал возле Бессарабки, где выставляются позорные экспозиции и всевозможные провокативные вещи, которые не имеют никакого отношения к культуре вообще, - категорически заявляет директор Историко-археологического музея трипольской культуры “Древняя Аратта-Украина” Александр Полищук.

Однако каким бы ни было отношение украинцев к современному искусству, чтобы попасть в музей знаменитого олигарха, ежедневно выстраиваются очереди. А идея «Мистецького арсенала» уже 5 лет лишь висит в воздухе.

Выставка “Древо Украины”, по словам музейщиков, могла бы стать первой ласточкой на пути к созданию крупнейшего украинского музейного комплекса. Однако когда это произойдет - еще вилами по воде писано. Сидорчук жалуется, что с 1 января «Мистецький арсенал» не получил от государства ни копейки, поэтому дата открытия выставки - вопрос открытый. Она также отметила, что на сегодня желание принять участие в выставке выразили 30 научных и музейных заведений, среди них: Институт археологии НАН Украины, которому выделяется почти 1/3 всей выставочной площади “Древа Украины”, Национальный музей истории Украины, Национальный музей Тараса Шевченко, Национальный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный заповедник “Хортица” и другие... УНИАН в свою очередь решил позвонить по телефону некоторым руководителям ведущих украинских музеев в разных регионах Украины и поинтересоваться, чем они готовы пожертвовать ради "Мистецького арсенала", отдадут ли они свои экспонаты на выставку “Древо Украины” и как собственно оценивают “разнарядку” от Минкультуры?

Директор Винницкого краеведческого музея Екатерина Высоцкая:

В списке для экспонирования на выставке мы подали 10 предметов трипольской культуры и семь икон, после соответствующего письма от Минкультуры.

Я видела “Мистецький арсенал”. Я, конечно, поражена помещением и действительно хотела бы, чтобы этот музей был. Но, по моему мнению музейщика, есть свои принципы передачи экспонатов. У нас есть инструкция на передачу экспонатов музеям. И мы имеем гарантии от музеев, как от коллег. “Мистецький арсенал” - это не музей, это госпредприятие. Мы еще не передавали экспонаты, и я не видела условий их хранения. Поэтому мне не очень хотелось бы их отдавать. На эту выставку предлагаются лучшие наши экспонаты, которые сейчас находятся в экспозициях. Я бы не хотела обнажать нашу экспозицию. Еще вопрос - сколько будет длиться эта выставка. Как вариант - на короткий срок дать можно. А вот отдать на постоянное экспонирование - я думаю, 99,9% музейщиков будут против.

Директор Ривненского краеведческого музея Александр Булыга:

Как по мне, идея с организацией выставки - прекрасная. Но необходимо, чтобы были согласованы все вопросы о передаче, транспортировке и возвращении этих экспонатов музеям. Всех руководителей ведущих музеев собирали в Киеве. И больше всего директора боятся того, что эти вещи могут потом не вернуться в их музеи. Если эти вопросы будут на 100% решены как нужно, по закону, то такая выставка необходима, тем более ее планируют ко Дню Независимости. Мы подали свои предложения относительно выставки, но не те, что в экспозициях. Не знаю, насколько они устроят организаторов.

Директор Черкасского краеведческого музея Алла Кушнир:

Существуют прецеденты, когда экспонаты берутся в центральные музеи, а затем не возвращаются в провинциальные. Поэтому, конечно, мы боимся отдавать что-то из своей коллекции. Очень неоднозначное отношение. В какой-то мере хочется принять участие в выставке: и престижно, и нужно показать свой регион. А кто может это сделать лучше, чем областной краеведческий музей? А с другой стороны - страшно отдавать экспонаты. Думаю, мы будем принимать участие в выставке, но это не будет что-то лучшее и ценнейшее из нашей коллекции. В разнарядке речь идет о временном экспонировании. Если на постоянное - я откажусь. Я не имею права как директор отдавать кому-то что-то. Это может быть только по приказу Минкультуры.

Директор Волынского краеведческого музея Анатолий Силюк:

Мы поддерживаем идею создания такой выставки. Престижно сделать такую выставку, тем более ко Дню Независимости, в таком помещении. Это прекрасный проект, который имеет право на жизнь. Относительно передачи экспонатов на постоянное хранение - если там создается постоянно действующая часть об истории Волыни, то мы можем пересмотреть свои фонды и, возможно, из обменного фонда передать туда какие-то экспонаты из истории 20 века. Относительно раритетов, которые составляют гордость музейной коллекции, то, безусловно, мы будем рассматривать этот вопрос относительно каждого в отдельности. Это зависит от многих факторов и в первую очередь - принципа неделимости коллекции. Мы готовы поделиться тем, что хранится в запасниках.

Директор Днепропетровского исторического музея им. Д. Яворницкого Надежда Капустина:

Если речь идет о выставке, то есть о временном экспонировании, то в этом есть рациональное зерно. А если речь идет о том, чтоб собрать из музеев предметы для постоянной экспозиции, то, безусловно, это не совсем правильный путь. Я попросила, чтобы мне передали концепцию “Древа Украины”, последнюю утвержденную и договор. Когда у меня на руках будут данные документы, мне будет о чем говорить. В принципе, мы готовы к участию, только нужно знать правовые моменты. А еще меня интересует длительность этого временного экспонирования. Если это год, то у нас есть знаковые экспонаты, без которых музей не может обойтись, значит это будут не основные экспозиционные материалы, а вещи, которые временно не экспонируются.

Директор Харьковского исторического музея Владимир Цыгулев:

Ни один уважающий себя музей Украины никогда не отдаст лучшие экспонаты. Никогда. Не бывает так. Мы уже 70-летней историю научены - сейчас ничего вернуть не можем из Петербурга и Москвы. Сегодня изредка слышно об одиночных фактах возвращения экспонатов, а сколько забирали у нас - даже не знаем. Строить нужно, на западе музеев на порядок больше. Но у нас всегда так: если делаем, то за счет чего-то. Мне это ужасно не нравится. Если что-то нужно будет предоставить, если будут вынуждать, то будем что-то думать. Я сам никогда ничего не решаю. У нас есть для этого совет и комиссия.

Директор Хмельницкого краеведческого музея Елена Брицкая:

Сама идея неплохая. Но наш музей не сможет принять в этом участие из-за своей специфики - собрание формировалось в основном в 60-70 годы, когда была коммунистическая идеология и собирали - мандаты, комсомольские билеты, партбилеты, одежду ударников производства и сельского хозяйства. Это не те предметы, которые можно было бы передавать в Арсенал, чтобы это было интересно и уникально. Музейщики не хотят отдавать свои экспонаты, потому что не определен статус “Мистецького арсенала”. У нас определенные инструкции, которые утверждены Минкультуры, по которым мы работаем, поэтому нет никаких препятствий, чтобы один музей передавал другому свою коллекцию на временное экспонирование. И мы это практикуем. Я понимаю коллег, они будто отдают экспонаты в частные руки. Это учреждение сегодня действует по такому уставу, а завтра новый руководитель этот устав изменяет... и тогда выходит какая-то неопределенность с этими предметами, которые передаются.

Директор Полтавского краеведческого музея Екатерина Фесик:

Мы еще окончательно не приняли решения, будем ли принимать участие в выставке или нет. Но создали рабочую группу. Это коллегиальное решение, а не лично мое, директора. У меня есть свое виденье, но я им делиться не буду. Я же работаю от имени коллектива, поэтому у нас будет коллективное решение этого вопроса. Вы же сами понимаете, какая сейчас ситуация...

Директор Тернопольского краеведческого музея Степан Костюк:

“Мистецький арсенал” будет уменьшать потенциал регионов, потому что забираются оригинальные материалы, которые в регионах дают свой вес, а в том Арсенале они будут собраны только в одном центре и регионы останутся без оригинальных экспонатов».

Следовательно, даже те музейщики, которые официально заявили о своем желании к участию в “Древе Украины”, до сих пор боятся отдавать экспонаты. Впрочем, если вопрос организации выставки будет решаться столько, сколько и, собственно, создание Арсенала, то у руководителей музеев есть много времени на размышления, а у Минкультуры - на урегулирование соответствующей законодательной базы.

Анна Ященко