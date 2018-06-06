Николай Томенко: с «Мистецьким Арсеналом» все перевернули с ног на голову

Господин Томенко, недавно Вы заявили, что ради создания “Мистецького Арсенала” обдирают региональные музеи. В Министерстве культуры сразу же ответили, что музейные коллекции отбираются для временного экспонирования. Так о чем в действительности шла речь в письмах Минкульта, которые получили все руководители государственных музеев? Сейчас до конца не понятно, что такое “Мистецький Арсенал”. И сегодня точно нет условий для хранения в нем музейных экспонатов.

Государственное предприятие, каковым является «Мистецький Арсенал», не имеет права согласно с украинским законодательством получать музейные экспонаты или коллекции из государственных музеев Украины без соответствующего решения Минкультуры и туризма по каждому конкретному экспонату. У меня есть обращение Минкульта к руководителям музеев, но оно не отвечает действующему законодательству. Для меня чрезвычайно важно защитить и подстраховать в правовом смысле директоров музеев, чтобы они не сели в тюрьму. Если сменится руководство министерства или сменится Президент и кто-то, например, скажет: “Друзья, у вас в Запорожье была инкрустированная гетманская сабля 17 века. Где она?” Они будут отвечать: “Мы передали ее государственному предприятию “Мистецький Арсенал”. А там руководство может еще 10 раз смениться и 10 раз оно будет обвинено в коррупции и разворовывании бюджетных средств, как это уже было несколько раз. И саблю ту мы не найдем. А виновным будет директор музея. Он не имеет права передавать даже на временное хранение экспонаты без решения Минкульта. Поэтому министерство должно вынести этот вопрос и заявить: мы забираем у музея X для “Мистецького Арсенала” саблю такую-то и берем на себя полную ответственность за это. Я подготовил соответствующее разъяснение для директоров государственных музеев с рекомендацией не передавать даже во временное сохранение свои коллекции до тех пор, пока не будет соответствующего решения Министерства, пока не будет понятно, где будут храниться экспонаты и, важнее всего, - пока не будет построен этот “Мистецький Арсенал”.

Президент неоднократно заявлял, что в августе 2009 года будет открыт “Арсенал”. И, очевидно, было принято решение открыть хотя бы один корпус и сделать одну выставку, под которую собираются эти экспонаты. Но сейчас все перевернуто с ног на голову! Министерство пошло путем: сначала соберем экспонаты, а затем уже будем достраивать.

А вообще, каков механизм создания национальных музеев: сначала стены - потом коллекции или наоборот? В действительности у нас очень давно не строились новые музеи. И строительство “Мистецького Арсенала” по определению было стратегически порочным. Возникла идея, его начали строить, и в процессе реализации этого проекта несколько раз меняли стратегию. На сегодня мне не понятно, каким будет результат: какие залы, что там будет экспонироваться и т.д. Специалисты должны были бы согласовать, как он будет выглядеть, но окончательной версии до сих пор нет. Ежемесячно все меняется. Потому правильно сначала утвердить стратегию и концепцию, потом построить, обеспечить все условия охраны и хранения, а тогда уже наполнять экспонатами. А сегодня нет концепции, нет построенного музея, нет условий для хранения.

Я хочу, чтобы мы шли правильным путем. Чтоб не два архитектора, Ющенко и два его помощника определили концепцию, а вся профессиональная среда.

Я надеюсь, что особенно в кризисных условиях это строительство не будет вестись исключительно на бюджетные средства, а будут привлечены и частные. Скажем, вот есть три зала для частных коллекций, и бизнесмены могут выставлять свои частные коллекции или иметь свои залы, если вкладывают в строительство определенную сумму. Ну нельзя только за государственные средства строить такие проекты!..

В этом году на “Мистецький Арсенал” в стабилизационном фонде госбюджета заложено 200 миллионов гривен. Но в Украине есть другие приоритеты. Я знаю, что правительство еще не согласовывало финансирование этих 200 миллионов.

А сколько на сегодня средств уже потрачено на “Мистецький Арсенал”?

Никто точно не знает, потому что много было частных средств. Я думаю, до границы миллиард гривен мы дошли. Но еще работы непочатый край.

Это украинская проблема больших строек. Я сейчас вспоминаю НСК “Олимпийский” или “Батурин” – до сих пор же нет окончательного проекта. Антигосударственность и антинародность такого подхода заключается в том, что сначала начинается строительство, а затем проектирование. Проект НСК “Олимпийский” будет утвержден в июле, а профинансировано уже много – около 700-800 миллионов. То же самое касается “Батурина” и нескольких других проектов. Их начинают строить на частные средства, мол, начнем работу, а затем что-то придумаем. Заканчивается тем, что государство берет на себя ответственность, не имея проекта.

Особенно этот прецедент меня пугает в том смысле, чтобы не произошло так, что мы за счет этого “Мистецького Арсенала” ликвидируем все остальные музеи. Существует мнение, что собрать самые ценные и самые древние экспонаты в одном месте - это лучше, чем они будут лежать в местных музеях, где нет ни соответствующих условий для хранения, ни надлежащей охраны. Потому и случаются такие похищения, как это было с картиной Караваджо в Одесском музее... Это точно не должен быть один киевский музей.

Я допускаю, что область как единица принятия решения может пойти на такое: она определит, что у них есть базовых 5 или 6 музейных комплексов, а суперценные экспонаты в сельских районных краеведческих музеях могут быть переданы на хранение или вообще на экспонирование и хранение, в соответствии с действующим законодательством, в те музеи, где есть надлежащая охрана. Такой подход и концепцию я поддерживаю. Но тут же собирают эти памятки не из мелких музеев, а из государственных – крупнейших региональных музеев - и таким образом разрушается музейная, культурологическая составляющая регионов.

Идею создания “Мистецького Арсенала” Ющенко обсуждал с Пинчуком, Суркисом, Боголюбовым. Но потом от их помощи отказался. Не думаете ли Вы, что все же лучше было бы отдать проект Пинчуку? Это можно было бы сделать. Но концепция Пинчука – приоритет современному искусству. Однако можно было бы найти выход. Если бы “Мистецький Арсенал” состоял из трех частей: традиционное искусство, история Украины и современное искусство. Место там для всех есть. Если Ющенко хочет, можно было бы начать с Триполья и завершить современным искусством. Это действительно было бы единственное место в мире, где показана история от самых давних времен до настоящего.

Я считаю ошибкой, что Пинчука вытеснили, и он сейчас арендует помещение, где сделал в действительности топовый музей. Если бы он был составляющей этого музея, дело с “Мистецьким Арсеналом” двигалось бы быстрее.

Разговаривала Анна Ященко