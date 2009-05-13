Минкультуры отрицает, что грабит музеи ради “Мистецького арсеналу”

Министерство культуры и туризма подчеркивает, что музейные предметы из фондов действующих украинских музеев отбираются в “Мистецький арсенал” только для временного экспонирования на выставке «Древо Украины» и о передаче на постоянной основе речь не идет.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минкультуры по поводу распространенной заместителем Верховной Рады Николаем ТОМЕНКО информации об «ограбления музеев в интересах недостроенного Мистецького арсенала».

По словам авторов заявления, Государственное управление делами, к сфере которого принадлежит ГП «Культурно-художественный и музейный комплекс Мистецький арсенал», обратилось в Минкультуры с просьбой предоставить организационно-методическое содействие в организации всеукраинской выставки «Древо Украины».

В адрес ведущих музейных учреждений были направлены письма за подписью министра, в котором изложена просьба о предоставлении информации относительно тех экспонатов, которыми музей хочет быть представленным в экспозиции временной выставки «Древо Украины», отметили в Минкультуры, подчеркнув, что о передаче музейных предметов из фондов действующих украинских музеев в “Мистецький арсенал” на постоянной основе речь не идет.

Также в Минкультуры отметили, что рабочая группа, которая готовит выставку, создана приказом генерального директора ГП «Мистецький арсенал» и действует при нем. Советники и помощники министра и другие представители Минкультуры не входят в состав рабочей группы и не принимают участия в отборе экспонатов, говорится в заявлении.

При этом в Минкультуры заверили, что данный процесс держат на постоянном контроле, прорабатывают вместе с Государственным управлением делами вопросы обеспечения надлежащих условий охраны и хранения музейных предметов, которые будут переданы для временного экспонирования на выставке «Древо Украины».

Министр культуры Василий ВОВКУН подчеркнул, что «все действия по организации выставки «Древо Украины» в “Мистецьком арсенале” проходят в законодательном поле, и министерство не допустит распыления коллекции музеев Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, М.ТОМЕНКО заявил, что каждый руководитель известных украинских музеев получил письмо от министра культуры В.ВОВКУНА, в котором речь идет о том, что они должны направить списки отобранных экспонатов с их атрибуцией и фотографиями для передачи в «Мистецький арсенал», и что такое действие осуществит «прорыв в развитии отечественного культурно-художественного и музейного дела, будет служить консолидации политических и общественных сил Украины, улучшению международного имиджа государства».

Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что на практике это выглядит таким образом, что в музеи приезжают советники и помощники министра культуры, которые выбирают самые ценные экспонаты и, указывая на «генеральную линию Президента и министра», требуют передать их в будущую коллекцию «Мистецького арсенала».