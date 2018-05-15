Шахтеры Донбасса возмущаются: Кабмин финансирует промышленность России

В Киеве опять раздается стук шахтерских касок. Около тысячи горняков из Донбаса пикетирует Кабмин и Верховную Раду с требованием возобновить прием угля, который добывается их шахтами. – Смотри, это Кабинет министров. Здесь Юлька сидит, – объясняет пожилой горняк своему молодому коллеге, подходя к зданию правительства.

Здесь уже их ожидают сотни других шахтеров. Как водится, все с небольшими пакетами в руках, где, вероятно, хранится предусмотрительно припасенный из дома «тормозок», и касками, которыми они почти синхронно барабанят по кабминовскому парапету.

– Наш уголь не реализуется, его полно, склады забиты, а государство не берет, – жалуется участник пикета, работник шахты “Ждановская”.

– А почему?

– Электростанции забиты, потому что купили уголь в России и Польше. А свой не хотят брать. Понятное дело, что тот дешевле. Но они вкладывают деньги в угольную промышленность Польши и России. А мы страдаем. Шахта рентабельна. Хорошее будущее.

– Наша шахта может добывать 70–80 тысяч тонн в месяц. А теперь мы добываем 20 тысяч, – подключается к разговору еще один горняк. – Людей в бесплатные отпуска отправили. Уголь никому не нужен. На шахте уже террикон угля, представляете? 150 тысяч лежит, если не больше.

– Как думаете, кто виноват в сложившейся ситуации?

– Виновата Тимошенко. Она премьер-министр, она уголь закупила за границей.

Кроме работников шахты “Ждановская”, в пикете принимают участие еще два арендных угледобывающих предприятия: ОП «Шахтоуправление имени В.И.Чапаева» и ООО «Шахта «Рассвет». Требование у всех одно – чтобы «Уголь Украины» выполнил свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и возобновил прием угля, который добывается шахтами, не подчиненными Министерству угольной промышленности.

Как сообщил председатель ЦК профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов, ежемесячно выплачивая налоги, каждая из этих шахт обеспечивает пополнение бюджета на сумму от 750 до 900 тыс. грн. По его словам, в то же время дискриминационная политика «Угля Украины» относительно шахт негосударственной формы собственности может повлечь их закрытие и фактически оставить без работы свыше 4,5 тысяч шахтеров.

– Только чтобы выплатить заработную плату, рассчитаться с коммунальными долгами, за аренду и провести налоговые платежи и обязательные отчисления, ежемесячно нужно реализовывать 60 тысяч тонн добытого угля. Например, сегодня ГП «Уголь Украины» принимает от Шахтоуправления имени В.И.Чапаева по действующей квоте только 2,5 тыс. тонн продукции. В результате денег от реализации угля хватает лишь на оплату употребленной электроэнергии за месяц, – сказал Турманов.

11.00 утра, а к митингующим до сих пор не вышло ни одно должностное лицо. Постепенно небольшими группками шахтеры начинают перемещаться в Мариинский парк. Там происходит раздача пайков. Пластиковые ланч-боксы с гречкой, сарделькой, яйцом, помидором, кусок хлеба и маленькая упаковка сока – это сегодняшний обед горняков. Некоторые утоляют жажду пивом на разлив, которое продается в летних кафе.

Ребята, дорогие, кто поел, давайте двигаться к Кабмину, – звучит из рупора живенький такой голос.

Происходит медленная ротация шахтеров.

К одному из столиков в летнем кафе, где как раз обедают горняки, подходят цыганчата. Поживиться им не удалось. Шахтеры сами пришли выбивать “честно заработанные” деньги. Но вижу, как мужчины отдают свои еще не распакованные соки, и цыганчата, вполне довольные, бегут дальше.

– Зарплату платят частями. Бывает и 25%, и 50%. Вот мы только за март получили, – жалуется горняк Андрей с шахты “Ждановская”.

– За апрель до сих пор не получили. А за май, говорят, и не ждите, – рассказывает Виктор Александрович из Шахтоуправления имени Чапаева. – Мы хотим одного – чтобы у нас забрали уголь и заплатили за него. Все. И дальше продолжать работать.

Шахтеры жалуются на безразличие власти. Говорят, приехали в шесть утра, уже полдня простояли и ни один политик к ним не вышел.

– Хоть бы министр угольной промышленности вышел, поговорил с народом, – возмущается Виктор Александрович. – Хотя, как по мне, ему уже пора на пенсию.

Донецкие горняки заверяют, что это не однодневная акция и обещают стоять до последнего.

– И завтра мы будем, и послезавтра, пока не решится наш вопрос. Когда мы уедем, после нас приедут следующие. Мы сидим без зарплаты. Понимаете?

Но украинским официальным лицам сейчас не до шахтеров. Последние несколько недель и в парламенте, и в правительстве, и в Секретариате Президента активно муссируется вопрос создания широкой коалиции. Я решила поинтересоваться у представителей угольной промышленности, как они отнеслись бы к такому союзу и видят ли они в нем путь к решению своих проблем.

– Это может быть только временно...Оно бы, может, что-то и дало, если бы они работали на благо страны. А так пойдет привычная дележка портфелей.

– Если в Партии регионов солидные мужики – посмотрите на Азарова, Ефремова, Януковича, то в БЮТ и “Нашей Украине” – молодые лица. Я понимаю, что они может и перспективные, но все они там кумовья, сваты и братья...

– Пусть бы они объединились, отбросили свои амбиции и работали на благо народа.

– Если широкая коалиция будет, то может хоть какие-то сдвиги будут. Без Партии регионов они все равно никуда не пойдут. Нужно или объединяться, или будет продолжаться такой же бардак в стране, как сейчас.

...Возвращаясь с митинга в редакцию, случайно услышала фразу из телефонного разговора молодого горняка:

– Да у меня все нормально. Только сказали, что на самом деле все это напрасно...

Анна Ященко