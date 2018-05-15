Макаров-1: город, скрытый в полесской чаще (фоторепортаж)

“Каждый вечер нас строят и приказывают раздеться по пояс, – рассказывает военнослужащий Николай, только что принявший присягу. – Проверяют на наличие телесных повреждений...”

Не трудитесь искать это загадочный город на карте, ведь Макарова-1 до сих пор нет на ни одной гражданской карте – через семнадцать лет после распада Советского Союза. Маленький военный городок хорошо спрятан в густых лесах Житомирской области, найти дорогу туда довольно непросто. На первый взгляд, создается впечатление, что время остановилось здесь и город безлюден.

Мое путешествие начинается в поселке Тетерев. Отсюда в Макаров-1 приблизительно раз в час ездит старый, расшатанный автобус. А за 50 гривен туда можно добраться на такси.

В город пропускают далеко не всех желающих. На КПП к машине выходит женщина в военной форме… Таксист громко комментирует:

– Поставили на контрольно-пропускной женщин, жди беды...

Женщина спрашивает о цели визита, просит показать документы. (Я здесь не как журналист, а посетитель знакомого солдата). Минут через пять тяжелые ворота отворяются, машину пропускают в город. Ехать до казарм еще километра три. Водитель рассказывает, что еще несколько лет назад так просто не пускали, но потом контроль ослабили...

Наконец подъезжаем к пустой автобусной остановке – зеленой будке в окружении двух памятников – красного цвета с надписью “Победе жить вечно” и сине-желтого со словами “Слава воину-победителю”. Вокруг ни души... Чуть дальше виднеются панельные хрущевки. Дороги выложены бетонными плитами – без асфальта. Как объяснили мне позже, это делалось для того, чтобы могли проехать танки и тяжелая артиллерия. В воздухе зависла тишина, становится немного жутко. Наверное, машина времени все-таки существует.

Макаров-1 построили ровно сорок лет назад как секретный военный городок по распоряжению Брежнева. Всего таких объектов в Украине было четыре, рассказывает местная жительница Елена Сергеевна, с которой я разговорилась возле одного из домов. Она живет в Макарове уже сорок лет – ее муж раньше служил здесь офицером.

– На территории городка были две воинских части – одна занималась противоракетной обороной и обслуживанием ядерного оружия, во второй размещались украинские космонавты, – говорит Елена Сергеевна. – На службу в Макаров-1 направляли молодых офицеров, с ними приезжали жены и дети, многие из них живут здесь до сих пор. Посторонним попасть в Макаров-1 было очень тяжело – нужно было за месяц до поездки подавать заявки. Жизнь в такой изоляции больше напоминала заключение. Город подчинялся лишь Москве, детям в макаровской школе выдавали московские аттестаты.

Сегодня в Макарове-1 мало что изменилось. Продолжают функционировать обе военных части. Правда, ядерное оружие, как известно, вывезли. Теперь деятельность одной части засекречена – в ней якобы контролируют сейсмическую активность. Вторая часть занимается хранением и распределением ракет и боеприпасов. На ее территории отбывают срочную службу солдаты. Каждые полгода прибывает пополнение. Я как раз прибыла на принятие воинской присяги новопризванными. Принимают присягу как срочники, так и контрактники – все в один день.

Весенний призыв в этом году небольшой – около 30 человек. Говорят, что больше и не нужно. После присяги молодых солдат в первый раз отпустили в город, но предупредили, что выходить за КПП и нарушать форму одежды нельзя.

– Каждый вечер нас выстраивают и приказывают раздеться по пояс, – рассказывает военнослужащий Николай, только что принявший присягу. – Проверяют на наличие телесных повреждений.

Солдаты, судя по их словам, более-менее довольны службой. Говорят, служить несложно, а военная часть хорошая, поэтому год пролетает быстро.

– Солдат усиленно кормят, поскольку город находится в четвертой зоне Чернобыля, хотя радиации здесь нет, – рассказал офицер. – Дедовщины нет. Служат как ребята, так и девушки, правда, лишь на контракте.

Кстати, на КПП возле казарм только женщины, все родом из Макарова-1. Город маленький, население около трех тысяч человек, поэтому работы в городке особой нет. Работают преимущественно или в военных частях, или на местном бетонном заводе, или ездят в другие населенные пункты.

На сегодня Макаров-1 не имеет статуса города, собственного самоуправления, подчиняется Министерству обороны Украины. За полтора гектара лесных угодий, на которых расположен город, до сих пор спорят Киевская и Житомирская области, поскольку Макаро-1 находится на стыке областей.

Для приезжих город выглядит как курорт. Всюду лес, прямо на улице цветут ландыши. Всюду идеальная чистота...

День в Макаре-1 промелькнул очень быстро. Солдаты говорят, что так у них пролетает служба, а местные жители – всяжизнь.