Макаров-1: город, скрытый в полесской чаще (фоторепортаж)

Макаров-1: город, скрытый в полесской чаще (фоторепортаж)

20:00, 29 мая 2009
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“Каждый вечер нас строят и приказывают раздеться по пояс, – рассказывает военнослужащий Николай, только что принявший присягу. – Проверяют на наличие телесных повреждений...”

“Каждый вечер нас строят и приказывают раздеться по пояс, – рассказывает военнослужащий Николай, только что принявший присягу. – Проверяют на наличие телесных повреждений...”

Не трудитесь искать это загадочный город на карте, ведь Макарова-1 до сих пор нет на ни одной гражданской карте – через семнадцать лет после распада Советского Союза. Маленький военный городок хорошо спрятан в густых лесах Житомирской области, найти дорогу туда довольно непросто. На первый взгляд, создается впечатление, что время остановилось здесь и город безлюден.

Мое путешествие начинается в поселке Тетерев. Отсюда в Макаров-1 приблизительно раз в час ездит старый, расшатанный автобус. А за 50 гривен туда можно добраться на такси. 

В город пропускают далеко не всех желающих. На КПП к машине выходит женщина в военной форме… Таксист громко комментирует:

– Поставили на контрольно-пропускной женщин, жди беды...

КПП на одной из двух военных частей Макарова-1

Женщина спрашивает о цели визита, просит показать документы. (Я здесь не как журналист, а посетитель знакомого солдата). Минут через пять тяжелые ворота отворяются, машину пропускают в город. Ехать до казарм еще километра три. Водитель рассказывает, что еще несколько лет назад так просто не пускали, но потом контроль ослабили...

Монумент ”Перемозі жити вічно” (”Победе жить вечно”)

Монумент ”Слава воину победителю”

Наконец подъезжаем к пустой автобусной остановке – зеленой будке в окружении двух памятников – красного цвета с надписью “Победе жить вечно” и сине-желтого со словами “Слава воину-победителю”. Вокруг ни души... Чуть дальше виднеются панельные хрущевки. Дороги выложены бетонными плитами – без асфальта. Как объяснили мне позже, это делалось для того, чтобы могли проехать танки и тяжелая артиллерия. В воздухе зависла тишина, становится немного жутко. Наверное, машина времени все-таки существует.

Жительница Макарова-1
Макаров-1 построили ровно сорок лет назад как секретный военный городок по распоряжению Брежнева. Всего таких объектов в Украине было четыре, рассказывает местная жительница Елена Сергеевна, с которой я разговорилась возле одного из домов. Она живет в Макарове уже сорок лет – ее муж раньше служил здесь офицером.

– На территории городка были две воинских части – одна занималась противоракетной обороной и обслуживанием ядерного оружия, во второй размещались украинские космонавты, – говорит Елена Сергеевна. – На службу в Макаров-1 направляли молодых офицеров, с ними приезжали жены и дети, многие из них живут здесь до сих пор. Посторонним попасть в Макаров-1 было очень тяжело – нужно было за месяц до поездки подавать заявки. Жизнь в такой изоляции больше напоминала заключение. Город подчинялся лишь Москве, детям в макаровской школе выдавали московские аттестаты.

Типичная хрущевка военного городка

Сегодня в Макарове-1 мало что изменилось. Продолжают функционировать обе военных части. Правда, ядерное оружие, как известно, вывезли. Теперь деятельность одной части засекречена – в ней якобы контролируют  сейсмическую активность. Вторая часть занимается хранением и распределением ракет и боеприпасов. На ее территории отбывают срочную службу солдаты. Каждые полгода прибывает пополнение. Я как раз прибыла на принятие воинской присяги новопризванными. Принимают присягу как срочники, так и контрактники – все в один день.

Процедура освящения военнослужащих, принявших присягу

Весенний призыв в этом году небольшой – около 30 человек. Говорят, что больше и не нужно. После присяги молодых солдат в первый раз отпустили в город, но предупредили, что выходить за КПП и нарушать форму одежды нельзя.

– Каждый вечер нас выстраивают и приказывают раздеться по пояс, – рассказывает военнослужащий Николай, только что принявший присягу. – Проверяют на наличие телесных повреждений.

Солдаты, судя по их словам, более-менее довольны службой. Говорят, служить несложно, а военная часть хорошая, поэтому год пролетает быстро.

Военнослужащий срочной службы принимает присягу
– Солдат усиленно кормят, поскольку город находится в четвертой зоне Чернобыля, хотя радиации здесь нет, – рассказал офицер. – Дедовщины нет. Служат как ребята, так и девушки, правда, лишь на контракте.

Кстати, на КПП возле казарм только женщины, все родом из Макарова-1. Город маленький, население около трех тысяч человек, поэтому работы в городке особой нет. Работают преимущественно или в военных частях, или на местном бетонном заводе, или ездят в другие населенные пункты.

На сегодня Макаров-1 не имеет статуса города, собственного самоуправления, подчиняется Министерству обороны Украины. За полтора гектара лесных угодий, на которых расположен город, до сих пор спорят Киевская и Житомирская области, поскольку Макаро-1 находится на стыке областей.

Для приезжих город выглядит как курорт. Всюду лес, прямо на улице цветут ландыши. Всюду идеальная чистота...

В военной столовой

День в Макаре-1 промелькнул очень быстро. Солдаты говорят, что так у них пролетает служба, а местные жители – всяжизнь.

Руслана Ильченко, специально для УНИАН

Фото автора

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