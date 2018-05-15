Из-за кризиса в Газпроме России не нужен никакой Северный поток

Год назад Газпром был третьей компанией в мире, сейчас скатился на 40-е место... Самая большая проблема – именно Газпром с репутацией ненадежного поставщика, а не газовый транзит... Взрывы газа в России никого не удивляют...

Газпром превращается из большой коммерческой надежды в больного великана. Владельцы Газпрома должны встретить вызовы антикризисных и институционных реформ.

Год назад Газпром был третьей по стоимости компанией в мире с капитализацией рынка более $350 миллиардов. Сейчас она сократилась на две трети – приблизительно до $120 миллиардов, а Газпром стал лишь 40-й по величине компанией в мире. Это даже при том, что он все еще обеспечивает приблизительно 20% капитализации рынка России и приблизительно 10% ее ВВП.

В первом квартале этого года газовый экспорт страны составлял 56% аналогичного прошлогоднего показателя, что вынуждает Газпром беспрецедентно сокращать производство. За первые десять дней мая оно резко упало – на 34%. Даже в четвертом квартале прошлого года – когда производство, экспорт и цены все еще занимали сильные позиции, – прибыль Газпрома упала до $1,4 миллиардов. Компания, как ожидают, понесет в этом году многомиллиардные потери.

Газпром всегда плохо управлялся, но проблемы его менеджмента достигли пика, когда в январе он на две недели перекрыл газ для 20 европейских стран. Газпром неоднократно отключал поставки в бывшие советские республики, в 2006 году немного пострадали восемь европейских стран, но в этот раз Газпром получил репутацию ненадежного поставщика. Его европейские клиенты вряд ли вернутся в ближайшее время. При нынешней рецессии, в условиях которой поставок энергии вполне достаточно, другие варианты выглядят привлекательнее, чем Газпром.

К сожалению, Газпром – государственная корпорация с немногими коммерческими преимуществами. Независимые газовые производители, особенно Novatek, производят газ намного дешевле, и они способны продать большие объемы на внутреннем рынке в отличие от Газпрома. Со своей громоздкой бюрократией Газпром может производить газ лишь на гигантских месторождениях, оставляя большинство вторичных и третичных месторождений неразработанными, поскольку он запрещает более гибким независимым компаниям это делать.

И при этом Газпром не имеет относительных преимуществ в транспортировке газа. Ни в одной другой компании не бывает так много взрывов на главных трубопроводах. Кроме того, Газпром печально известен включением теневых посредников, которые потом заставляют компанию прекращать снабжение газа.

Немногие компании выставляют еще более чрезмерные цены. Когда Газпром строил „Голубой поток”, Hermitage Capital Management (известный британский инвестиционный фонд. – Прим. переводчика) показал, что стоимость километра трубопровода, которую выставил Газпром, была втрое выше, чем с турецкой стороны. Это, кажется, стандартные избыточные расходы для Газпрома.

Единственное относительное преимущество Газпрома – его контроль над четвертью всемирных запасов газа, но эти запасы фактически не принадлежат компании. Они – лишь лицензии, предоставленные правительством. В действительности, правительственная протекция – ее единственная настоящая сила.

В своей прекрасной книжке "Путин и Газпром" бывший вице-премьер России Немцов и бывший замминистра энергетики Владимир Милов разъясняют реальную цель Газпрома: передавать активы от компании правительственным чиновникам.

Текущий спад рельефно обнаруживает слабость Газпрома и дает прекрасную возможность реформировать его. В рациональной рыночной экономике такая компания не существовала бы. Министерство природных ресурсов и окружающей среды лишило бы ее лицензий, от которых она отказалась или не использовала. Независимые газовые производители быстро доказали бы конкурентные преимущества над Газпромом и превзошли бы его в производстве. Доля газовой продукции Газпрома в России уже упала до 75% в мае 2009 года с 83% – в мае 2008-го. Система газопроводов должна быть отделена от производства и открыта на равных ценовых условиях для независимых производителей.

Аргументы за глубокую реформу газового сектора страны никогда не были сильнее. Как долго Кремль готов терпеть массивные расходы ресурсов Газпромом?

Менеджмент Газпрома – а это, следует сказать, российское правительство – кажется, не осознает серьезность кризиса. Вместо того, чтобы принести извинение своим европейским клиентам за сокращение поставок и попробовать вернуть их назад, Газпром проводит агрессивную, самоубийственную политику, которая и в дальнейшем отпугивает клиентов.

После резкого сокращения экспорта газа в Европу России не нужны никакие дополнительные трубопроводы наподобие „Северного потока” через Балтийское море в Германию стоимостью приблизительно $15 миллиардов и „Южного потока” через Черное море в Италию стоимостью до $20 миллиардов. Газпром, который и без того крупный должник, не может позволить себе такие дорогие трубопроводы. Кроме того, газовый конфликт в январе показал, что наибольшая проблема – это сам Газпром, а не газовый транзит. У существующих транзитных трубопроводов, проходящих через Украину и Беларусь, вполне достаточный запас емкости и они намного дешевле. Это снимает потребность в альтернативных трубопроводах.

И все равно Кремль пытается ускорить строительство Северного и Южного потоков. Он также резко раскритиковал заключенную 23 марта декларацию Украины и ЕС о системе транзита газа через Украину, которая решит проблемы с транзитом российского газа за счет инвестиций в размере $3,5 миллиардов. Такие протесты против улучшения управления – явно не в национальных интересах России.

С тех пор, как Газпром был вынужден сократить производство, у него нет ни необходимости, ни денег для дорогого развития своих новых гигантских месторождений – Штокмановского в Баренцевом море и Ямальского на самом севере Сибири. Но и теперь он продолжает продвигать контракты для разработки Штокмановского месторождения начальной стоимостью $15 миллиардов. Его партнеры, французская Total и норвежская Statoilhydro, должны заставить Газпром раскрыть карты.

При текущем перенасыщении газового рынка Газпрому больше не нужен среднеазиатский газ, который он законтрактовал по ценам, выше текущих рыночных цен. Туркмены не были удивлены, когда трубопровод, качавший их газ через Россию, взорвался на российской территории. В конце концов, Москва налагала эмбарго на весь экспорт Туркмении на протяжении 18 месяцев в 1997-м и 1998 годах, пока Ашхабад не построил трубопровод в Иран.

Евросоюзу новая слабость Газпрома дает возможность, которая «бывает раз в жизни», для оптимизации газовой торговли с Россией, и в интересах акционеров Газпрома согласиться с европейскими газовыми реформами, чтобы вернуть рынки, которые компания потеряла. Эти двое должны объединиться и реформировать как европейский, так и российский газовые секторы. Главным пунктом должна быть всеевропейская газовая реформа с разделением цен на производство и транспортировку газа.

Поэтому европейцы должны обсудить недавнее предложение президента Дмитрия Медведева о новых правовых рамках энергетического сотрудничества. Медведев хочет заменить Энергетическую хартию 1991 года, которую ратифицировали почти все европейские страны. И Россия, и Европа нуждаются в согласованных правовых рамках для глобального энергетического сотрудничества.

Острый кризис Газпрома дает наилучшую возможность для российской и европейской энергетической реформы. В условиях текущей рецессии Россия больше не может позволить себе вопиющие расходы менеджмента Газпрома.

Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсена, соавтор новой книги „Русский баланс” The Moscow Times

С английского перевел Николай Писарчук