Открытый гей VS киевляне: тест на толерантность

Попробуйте представить гея. Как он выглядит в вашем воображении? Надеемся, что не в кожаных штанах и красной ковбойской шляпе… Конечно, сейчас мы утрируем, но под запрос «геи» google действительно подбирает соответствующие картинки: парней в юбочках, маленьких розовых шортиках и другой женской одежде.

Прямо под стать google, наш народ также довольно часто вешает ярлыки на других людей. Приверженцы так называемой маскулинности во внешнем виде, чаще всего, с осуждением отзываются о мужчинах с отличающимися вкусовыми предпочтениями. А незаурядно одетого мужчину многие все еще назовут геем (или того похуже), совершенно не интересуясь его настоящей сексуальной ориентацией. Более того, напрочь игнорируя то обстоятельство, что настоящие гомосексуалы (в большинстве случаев) одеваются совершенно обыкновенно – обходятся без туфель на высоком каблуке или шелковых платков.

Накануне Международного дня толерантности, который мир отмечает 16 ноября, редакционный коллектив УНИАН решил проверить, как рядовые прохожие отреагируют на человека, который будет выглядеть в соответствии с избитыми стереотипами о геях.

По нашей задумке было очень важно привлечь к эксперименту реального представителя ЛГБТ, которому приходиться так или иначе сталкиваться со многими стереотипами в реальности, а, значит, проверка толерантности рядового украинца ему будет близка и небезразлична.

Нашим героем согласился стать 24-летний Стас Бевзенко, открытый гей. «Что скрывать, чем больше людей открыты, тем больше есть видимость ЛГБТ-сообщества», – считает молодой человек. Поучаствовать в эксперименте Бевзенко согласился с радостью, заявив, что любит эпатаж.

В назначенное время мы встречаемся в редакции. С виду, обычный молодой человек: коричневая куртка, кроссовки, рюкзак, наушники. Поскольку гардероб для эксперимента подбирался ночью накануне, времени найти «шпильки» 43-размера не было – Стас надевает ярко-фиолетовый полушубок, стильный шелковый шарфик в тон и короткополую шляпу.

Первую и последнюю «репетицию» проводим еще в редакции – проверяем, как реагируют на Стаса ничего не подозревающие о предстоящем эксперименте сотрудники УНИАН. Коллеги улыбаются и отмечают: «Если человеку нравится так одеваться, он имеет полное право».

Стас работает в общественной организации «КиевПрайд», а также является активистом в Amnesty International. Говорит, что свою гомосексуальность осознал где-то в восьмилетнем возрасте. Будучи подростком, однажды попробовал начать отношения с девушкой, но быстро понял, что ему не комфортно.

В прошлом году в прямом эфире одного из украинских телеканалов во время интервью с директором «КиевПрайда» Русланой Панухник, Стас совершил каминг-аут (открытое признание своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, – УНИАН).

Мальчики – суровые, девочки – с улыбками

Мы спускаемся в подземный переход на «Майдане Независимости». Намеренно говоря в стереотипной «гейской» манере, Стас интересуется стоимостью различных сувениров. Продавщица сохраняет невозмутимый вид, отвечает на вопросы и никак не реагируя на нашу провокацию.

Уже на самом Майдане решаем немного задержаться и выпить кофе. Так мы оказываемся на виду у прохожих, из которых большинство, так или иначе, обращают внимание на Стаса. Подмечаем некую тенденцию: молодые девушки, чаще всего, глядя на него, улыбались, а мужчины, напротив, «косились» с серьезным видом. У кого-то в глазах читалось веселье, у кого-то – непонимание, граничащее с осуждением.

Пока наш кофе готовится, обсуждаем, как родители Стаса восприняли его гомосексуальность.

«Первой узнала моя мама. Мы с моим парнем лежали на кровати и болтали, она зашла в комнату и попросила меня выйти «поговорить». Позже мы с ней пообщались, я все объяснил. Самое удивительное, что буквально на следующий день мама пошла активисткой в Amnesty International, а потом в сообщество родителей ЛГБТ-людей», – рассказывает молодой человек.

Так что Стасу повезло – проблем с непринятием не было. Даже со стороны отца, машиниста автокрана, который, если следовать тем же стереотипам, как специалист рабочей профессии должен был бы быть особенно строгим и «суровым»: «Отец знает, что я гей, но мы об этом не говорим. Я вижу, что он как-то адекватно все воспринимает. Мои родственники – самые лучшие».

Гомосексуалов, не готовых открыто признаться в своей природе, Стас не осуждает. Ведь кому-то сделать это не позволяет служба на работе, а кому-то – откровенно гомофобное окружение. К примеру, после собственного каминг-аута парень сталкивался и с угрозами, и с избиением. «Но это нормально, ведь я публичный активист. И принимая решение сделать публичный каминг-аут, я знал, на что иду в вопросе собственной безопасности», – подчеркивает Бевзенко.

Гей в женском отделе магазина

Парень не отрицает: на сегодняшний день, образ гомосексуалов действительно по-прежнему собирает вокруг себя массу стереотипов. От самых банальных: все геи – парикмахеры или танцоры, до совершенно абсурдных: геи совращают натуралов.

Избитый стереотип, который мы проверяли (о так называемой гей-атрибутике в одежде) также все еще сохраняется. «Да, этот стереотип про обтягивающую одежду и тому подобное еще существует. Хотя, на самом деле, большинство в ЛГБТ-сообществе не на показ. Ты же меня видела, как я одеваюсь. Только редкие единицы как-то одеваются специфически, перекрашиваются, все такие из себя манерные и тому подобное», – отмечает Стас.

В процессе обсуждения мифов о «гейском гардеробе» заходим в несколько магазинов на Крещатике.

Намеренно слоняемся по отделу с женской одеждой, Стас примеряет цветные пушистые шубки, любуемся и вслух обсуждаем сумочки и туфли. Консультанты и продавцы во всех магазинах улыбаются и перешептываются, и сервис как-то начинает хромать – типичных приставаний «а вам чем-нибудь помочь» – не было ни разу. Также неоднократно ловим на себе изучающие взгляды со стороны охраны, но ничего больше…

Ранее мне приходилось слышать жалобы от ЛГБТ-людей о том, что в магазинах им делают замечания, указывая, в какой именно отдел с одеждой (женский или мужской) им следовало бы идти. Нам ничего подобного выслушивать не пришлось даже того, когда Стас направился в женскую примерочную с женской кофточкой.

Гей в метро

Идем по Крещатику, пьем кофе, говорим и смеемся. Вопреки всяческим провокациям со стороны Стаса, который намеренно громко рассказывал о своих отношениях с прошлым партнером или о том, что: «гомофобами становятся те, у кого никогда нормального мужика не было» – под обстрел оскорблений мы ни разу не попадали.

Хотя сам Стас говорит, что с проявлением гомофобии сталкивается регулярно. В интернете, по его словам, гомофобы более многословные, на улице же все, обычно, ограничивается словами: «о, пид**ас пошел». Случаи насилия происходят, преимущественно, после публичных акций, в частности, после «Марша равенства» еще неделю может устраиваться «сафари» (когда агрессивные молодчики по городу выискивают людей, похожих «по внешним признакам» на ЛГБТ).

На вопрос: а как же гомофобы его находят, ведь обычно он выглядит как типичный гетеросексуальный парень, отвечает: «Все мои знакомые мне говорят, ну, какой из тебя натурал? У тебя единственное гетеро – это гетерохрония в глазах (смеется, – УНИАН). Видимо, это просто ощущается…» (любопытно. Говорят, геи хорошо чувствуют и безошибочно определяют «своих» - что же, «натуралы-антигеи», выходит, сами немного «того»? – УНИАН).

Тем не менее за всю нашу почти часовую прогулку в сторону Стаса лишь однажды сказали «гей». Это случилось на платформе метрополитена – молодой парень, посмотрев на Стаса, едва слышно произнес это, обратившись к своему товарищу.

Кстати, именно в метро, в целом, наблюдалась одна из самых ярких реакций людей на наш эксперимент. Стаса внимательно изучали еще на платформе, а в вагоне поезда один парень, увидев нас, просто «брызнул» от звонкого смеха. Да и, в целом, именно в метро Бевзенко успел вволю покуражиться. Делал комплименты парням, проезжающим на соседнем эскалаторе, подчеркивал одежду девушек и игриво хохотал.

Гей и «панды»

В течение нашей прогулки мы сидели на лавочках, провожали взглядом парней, подкрашивали Стасу губы, после чего просили подростков нас сфотографировать «на память» – ничего, что можно было бы воспринять как негатив или агрессию со стороны случайных прохожих не наблюдалось.

А самая громкая реакция на улице в адрес Стаса была от ростовых кукол на Майдане. «Какая у тебя шубка ювелирная!» – раздалось вслед Стасу, который, ничуть не растерявшись неожиданному вниманию, провокативно ответил: «Насосала…». Что не менее удивительно, даже после этих его слов в ответ прозвучало только: «Молодец». Мы пошли дальше, возвращаясь в редакцию, а ростовые «панды» и «тигры» смотрели нам вслед…

«Будучи геем, я привык, что на меня смотрят, так что здесь ничего такого нет. А, вообще я удивлен, что наш эксперимент прошел вот так спокойно. Думал, что все же встретим каких-то гомофобов», – поделился Стас своими впечатлениями.

Конечно, вряд ли прогулку днем по центральной части города можно считать оптимальным вариантом для эксперимента-проверки киевлян на терпимость (обсуждая маршрут прогулки по Борщаговке, мы в редакции просчитали стоимость услуг наружного наблюдения и охраны, и наше руководство одобрило эти расходы, однако, фотографы сочли, что фото на Борщаговке и Троещине получатся не слишком живописными). Тем не менее, даже этого небольшого путешествия хватило, чтобы сделать кое-какие выводы.

Так, большинство людей по-прежнему явно и порой нетактично обращают внимание на яркость во внешнем виде постороннего человека, правда, уже не соотносят ее непременно с нетрадиционной ориентацией (по крайней мере, не говорят об этом вслух). Более того, никто не стремится оскорбить или освистать нестандартно наряженного парня, напротив, многие смотрят на него весело и с улыбкой. А это внушает надежду на то, что вскоре в нашей стране – по крайней мере, в ее столице – можно будет быть собой, не опасаясь гулять по городу в том виде, в котором тебе комфортно.

Ирина Шевченко