Перевоспитать джентльменов удачи

О нарушении прав человека в исправительных колониях или СИЗО правозащитники говорят постоянно – так что фактами о насилии или жесткости по отношению к заключенным сегодня никого не удивишь. После возвращения на свободу жизнь бывшего осужденного, чаще всего, лучше не становится, напротив, статус «ранее судимый» для большинства – тяжкое клеймо. Окружение сторонится, моральной поддержки нет никакой, на работу устроиться невозможно... Если такой человек решится повторно пойти на преступление – это будет ожидаемо. Устами героя старой известной комедии: «украл, выпил, в тюрьму»…

Однако избежать подобного круговорота «блатной романтики» можно. Так, в десятках стран по всему миру уже давно поняли, что наказание правонарушителя должно исполняться таким образом, чтобы оно предупреждало новые преступления, обеспечивало безопасность общества и гарантировало осужденным удовлетворительные условия. Именно в этом заключаются основные цели системы пробации.

Закон Украины «О пробации» был принят в феврале 2015 года. После вступления закона в силу, вместо подразделений ранее действующей Государственной уголовно-исполнительной инспекции по всей стране были сформированы подразделения пробации. На сегодняшний день их уже 499.

Законом также было определены три вида украинской модели пробации: досудебная, надзорная и пенитенциарная.

Суть досудебной пробации состоит в возможности составлять досудебный доклад об обвиняемом с учетом его социально-психологической характеристики, оценкой рисков повторного преступления и выводом о возможности исправления правонарушителя без ограничения его свободы или лишения свободы на определенный срок.

Подготовкой досудебного доклада занимается персонал органа пробации, который получает информацию от предприятий, учреждений, организаций, граждан. Сам обвиняемый тоже может участвовать в подготовке этого доклада. Так, с начала 2017 года было составлено более 12 тысяч таких досудебных докладов, и почти в 80% случаев обвиняемые участвовали в их составлении. А из 100 выводов досудебной пробации о возможности применить к нарушителю наказание, не лишая его свободы, в 89 случаях суды соглашались…

Надзорная пробация занимается правонарушителями, которых наказали общественными или исправительными работами, или же которым присудили ограничение свободы в исправительных центрах. В рамках этой же пробации организовываются социально-воспитательные мероприятия для осужденных. «Ожидаем внедрение пробационных программ для освобожденных (с января 2018 года), создание ресурсной базы путем заключения соглашений о сотрудничестве в пробации с государственными и бюджетными институциями о предоставлении социальных или других услуг нашим клиентам, создание системы электронного мониторинга», – рассказывает директор Департамента пробации Минюста Олег Янчук.

В рамках пенитенциарной пробации помогают тем, кто уже отбыл наказание в виде ограничения или лишения свободы, и готовится к освобождению. По факту, решаются трудовые и бытовые вопросы. Оформление документов, поиск жилья, работы. Тех, кто нуждается в лечении, помещают в учреждения социальной защиты или больницы.

«В перспективе планируем расширить эту сферу, будем проводить курсы подготовки для освобожденных лиц в местах лишения свободы, применять пробацию к осужденным, освобожденным условно-досрочно. Также предполагается разработка модели домов реинтеграции», – отмечает Янчук.

По сути, в этом и заключается основные цели пробации, как системы надзорных и социально-воспитательных мер – не наказать, а помочь. Присмотреть за правонарушителем в социуме, добиться в суде справедливого решения, помочь реинтегрироваться в общество.

Кстати, благодаря более гуманному подходу к назначению наказания за правонарушение, пробация уменьшает количество заключенных, решает проблемы перенаполненности тюрем, что, в свою очередь, экономит бюджетные средства. «Построить тюрьму, отапливать и освещать ее, нанять и обучить персонал стоит, как минимум, в десять раз больше (это уже посчитано в других странах), чем найти и обучить офицеров пробации, которые не лишают людей свободы, а проводят с ними работу», – объясняет замминистра юстиции Денис Чернышов.

Как надзорной, так и социально-воспитательной работой в системе пробации (консультативные, психологические и другие виды помощи, содействие в трудоустройстве, привлечение к обучению и тому подобное) занимаются, на сегодняшний день, по всей Украине – чуть более трех тысяч человек.

По словам Олега Янчука, средняя нагрузка на одного сотрудника пробации составляет 77 дел. Причем, речь идет не о «перекладывании бумажек», а о конкретных действиях (подготовка досудебного доклада, встречи, посещение клиента, запросы в другие органы и другое). В европейских странах с немалым опытом пробации, эта цифра колеблется от 25 до 40 дел на одного сотрудника. Впрочем, в Департаменте пробации на переработки не жалуются. «Конечно, чем меньше будет нагрузка, тем больше действий по делу одного обвиняемого может сделать наш сотрудник. Но, в принципе, согласно норме, число работников пробации должна быть не менее 5% от количества субъектов, а мы примерно так и ориентируемся», – говорит он.

«Руки» пробации

Цель социально-воспитательной работы – добиться исправления осужденного, как говорится, наставить его на истинный путь. Хотелось бы верить, что выражение «цель оправдывает средства» здесь неприменимо…

В пенитенциарной системе жалобы на персонал – обычное дело. Осужденные не привыкли доверять работникам «из системы», и новому органу пока тоже не очень верят. Согласно результатам социологического исследования, которое проводилось по инициативе Департамента пробации и Проектного офиса по вопросам пробации Минюста Украины, с марта по август 2017 году в Кропивницком, Полтаве, Луцке и Черкассах (данные регионы были определены как пилотные для создания модельных офисов пробации по роботе со взрослыми), субъекты пробации до сих пор не верят в существенные отличия органа пробации от уголовно-исполнительной инспекции. Многие не признают этот орган, как структуру, которая может им помочь и оказать поддержку.

Результаты опроса субъектов пробации (было опрошено 400 человек) демонстрируют, что подавляющее большинство не обращаются за помощью к работникам пробации. А большинство (60% опрошенных) воспринимают посещения службы как «досадную обязанность», «условие остаться на свободе», а не возможность улучшить собственную жизнь, получить эффективную помощь или доказать свое стремление к переменам.

В экспертной среде такому отношению находят объяснение. Глава общественной организации «Украина без пыток» Александр Гатиятуллин отдельно напоминает, что органы пробации создавались на базе подразделений бывшей уголовно-исполнительной инспекции. «А в эту инспекцию в свое время набирались сотрудники из пенитенциарной службы. У многих, которые переходили туда из тех же колоний, сохранялось прежнее мышление, не направленное на необходимую ресоциализацию правонарушителей», – объясняет он.

«Это мое субъективное мнение, но я бы поостерегся сейчас говорить про успехи пробации. Сейчас все только разрабатывается», – добавляет Гатиятуллин.

Тем временем, в Министерстве юстиции и в Департаменте пробации отмечают, что все сотрудники органа проходят обучение и повышение квалификации. За 2015-2016 годы через это обучение прошло около двух тысяч сотрудников, в этом году – 550 человек. «Мы их готовим, учитываются не только знания по профессии, но и неравнодушие, небезразличное отношение к правонарушителям. Конечно, важен и психологический портрет, в определенной степени человек должен быть такой «толстокожий», ведь нужно будет работать с людьми, которые уже вступили в конфликт с законом», – отмечает Денис Чернышов.

«А проблемы существуют всегда. Вот, к примеру, у нас сейчас есть несколько тысяч офицеров пробации. Но если где-то пожалуются на одного, и в прессе это будет освещено, то тень падет на всех», – добавляет он.

Помимо сотрудников органа пробации, законодательство разрешает набирать волонтеров – совершеннолетних граждан, уполномоченных органом пробации и волонтерской организацией на выполнение отдельных задач на добровольной и безвозмездной основе.

По словам директора Департамента пробации Олега Янчука, на сегодняшний день уже есть положение о волонтерстве в пробации, а также разрабатывает форма соглашения, которое будет заключаться между волонтерами и органом пробации об осуществлении определенных полномочий. «Так как, учитывая, что наши клиенты все же исполняют наказание и это принудительная мера, тот здесь должно быть четко прописано полномочия волонтеров, что они могут делать, а что нет. То есть некоторые функции могут осуществлять только государственные органы», – объясняет он.

Волонтеры пробации уже есть и сегодня, хотя в нашей стране это явление не такое массовое, как за рубежом. По словам Янчука, на сегодняшний день волонтерство по отношению к осужденным в украиснком обществе еще не очень популярно.

Это подтверждают и результаты уже упомянутого социологического опроса, в рамках которого было опрошено 400 рядовых граждан. Большинство из которых (64%) до сих пор не имеют четкого мнения о возможности улучшения адаптации бывших осужденных в обществе. 63% опрошенных не готовы привлекаться к волонетрству пробации, и только 7% отметили, что готовы помогать осужденным на волонтерских началах в свободное время и бесплатно.

Пробация для несовершеннолетних

На сегодня на учете органов пробации в Украине стоит почти 71 тысяча человек, среди которых более тысячи – несовершеннолетние правонарушители. Работа с ними имеет свои особенности, которые законодательно прописаны отдельно. К примеру, досудебный доклад об обвиняемом дополнительно должен содержать информацию о влиянии криминогенных факторов на поведение ребенка, а также рекомендации по мерам, направленным на минимизацию рисков повторного совершения правонарушения.

Чернышов убежден: именно несовершеннолетние, чаще других правонарушителей, могут вступить в конфликт с законом из-за недостатка жизненного опыта или плохой компании могут. «Мы же должны дать им новый опыт и знания, вернуть их в общество как полноценных членов, чтобы они развивались, а не попали потом в тюрьму», – подчеркивает чиновник.

Орган пробации способствует привлечению осужденных к обучению и получению ими полного общего среднего образования. А социально-воспитательная работа с осужденными несовершеннолетними может проводиться с привлечением родителей или их законных представителей.

На сегодня в стане уже действует 12 центров ювенальной пробации для несовершеннолетних, девять из которых были оборудованы при содействии правительства Канады, согласно стандартам эффективной модели. Три оставшихся, по словам Олега Янчука, будем пытаться оборудовать собственными силами. Однако дело это не быстрое, ведь требует определенных денежных ресурсов. «Нужны деньги, чтобы провести ремонт, достать оборудование, государство на это средства не выделяет…», – отмечает он.

Так называемые стандарты эффективной модели предусматривают наличие в центре пробации определенного оборудование и организации пространства.

Должна быть отдельная комната психолога для возможности конфиденциальности общения, игровые комнаты, кухня, куда каждый ребенок мог бы прийти и самостоятельно сделать себе чай, кофе, бутерброд (развивает навыки самообслуживания и атмосферы доверия). «Несовершеннолетние должны приходить в центр как к себе домой, доверять работникам и общаться, а не воспринимать это место, как тюрьму или подразделение полиции», – объясняет руководитель Департамента пробации Олег Янчук.

Международная поддержка

Помимо Канады, особое место в вопросе становления украинской системы пробации занимает наше сотрудничество с Норвегией. Еще в октябре прошлого года между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции и общественной безопасности Норвегии было подписано соглашение о сотрудничестве в процессе внедрения пробации в Украине.

И вот, буквально на днях в Киеве был презентован проект Норвежской миссии советников по вопросам верховенства права в Украине на следующие три года – NORLAU. Предполагается, что проект будет способствовать развитию национальной пробации в Украине в соответствии с международными стандартами и современного мирового опыта в этой сфере. В команду войдут практикующие норвежские специалисты органов уголовной юстиции Норвегии: прокуроры, суде, работники исправительной службы.

Подобные проекты были уже успешно реализованы норвежской командой в Молдове, Румынии, Польше и Чехии, теперь настал час Украины.

«Поддержка реформирования системы вынесения приговоров поможет привлечь суды и смежные правовые институты к более систематическому применению альтернативных видов наказания, когда это целесообразно. Эффективное применение таких альтернатив и мероприятий является одним из важнейших инструментов предупреждения преступлений, реабилитации правонарушителей, повышение общественной безопасности и укрепления верховенства права», – подчеркнула генеральный директор Директората Норвежской исправительной службы Марин Волланд.

«Вы можете спросить себя, кого вы хотите иметь соседом: того, кто только вышел из заключения, кто сидел под замком, или человека, который был обучен жить законопослушным жизнью?» – добавляет она.

На базе упомянутого двустороннего соглашения предусмотрено финансирование в размере 3,2 миллионов евро. Это финансирование будет предоставляться траншами в течение трехлетнего периода.

На вопрос журналиста УНИАН, почему Норвегия так хочет помочь Украине, Волланд ответила, что смотрит с более широкой позиции международного сотрудничества, который представляет собой двусторонний процесс. Мол, вы сможете научиться у нас, а мы чему-то – у вас.

Будем надеяться, что украинские чиновники не разочаруют зарубежных коллег. Тем более, некоторые результаты работы пробации по-украински не могут не радовать – в течение 2017 года по учету пробации прошло более 139 тысяч человек, из которых только 1,32% (1365 человек) пошли на повторное уголовное преступление. Если так пойдет и дальше, глядишь, система альтернативных наказаний действительно сможет добиться расположения требовательного гражданского общества.

Ирина Шевченко