Лилия Пустовит: У наших элит неважный вкус, особенно у женщин…

Лилия Пустовит, ведущий украинский дизайнер, ответила на вопросы УНИАН

Лилия, так выглядит, что понятие “украинские дизайнеры” и “украинская мода” стало частью жизни украинского бомонда, но знают ли украинских дизайнеров представители мировых домов моды, от кутюр?

Не думаю, что представители украинского дизайна так уж известны за рубежом. Поскольку никаких адекватных пиар-акций за рубежом не проводилось ни одним из дизайнеров последние 5 лет (я имею в виду прежде всего участие в одной из fashion week (Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк). Нашу марку знают благодаря продажам в магазинах, участию в выставках и шоу-румах. Соответственно, знания очень фрагментарны. Также важны личные контакты дизайнеров с представителями западной прессы (например, Journal du Textiles, Paris;) или непосредственно с дизайнерами, работающими в модных домах Европы, у меня эти контакты сохранились со времен работы в Париже и благодаря протекции Девида Фоули (Великобритания) и Марии Тер-Маркарян (Россия).

Как Вы вообще оцениваете украинский рынок авторского дизайна?

Считаю его чересчур авторским. Имена дизайнеров известны стране, а кто носит их одежду и где она продается – известно десяткам людей. Индустрия как таковая отсутствует.

Можно ли сравнивать украинскую и российскую моду, «продвинутость» на рынках России и Украины?

«Продвинутость» украинской и российской моды приблизительно равна. Исключение составляет Москва, в которой больше магазинов, продающих одежду отечественного дизайна, соответственно – больше покупателей.

Как продаются Ваши вещи в Москве и Петербурге? Простите, но в прошлогодних отзывах россиян о Вашей коллекции я прочла, что у вас «уж слишком простой крой, вопиюще незамысловатые формы, откровенное повторение пройденного». Сказали, что Ваша коллекция была бы хороша для «Наф-нафа» и «Бенетона». Я, признаться, подумала, что россияне таким образом «отомстили» Вам за то, что наша первая леди, по слухам, избрала своим дизайнером Вас, а не Юдашкина.

Вещи отлично продаются в Москве, особенно в сети BOSCO DI CILIEGI, намного лучше, чем в украинских магазинах. Отзывы прессы меня не очень беспокоят – ни российские, ни украинские. Пресса в большинстве своем вообще не знакома с модными тенденциями, у многих ее представителей просто низкий уровень общей культуры, хотя не хочу всех огульно обижать, есть и очень грамотные ребята.

Вашу одежду продают в Швейцарии и Италии. А кто ее там покупает? На какой класс рассчитана Ваша одежда, продающаяся на Западе?

Во всем мире дизайнерская одежда рассчитана на представителей выше среднего класса, наши покупатели не исключение, как правило, это люди, так или иначе связанные с творчеством, хотя есть и женщины, которые просто воспитывают, это их главная работа.

Как Вы оцениваете последний показ украинских сезонов моды?

Считаю, что последняя Украинская ФэшнWeek – очередной важный шаг к развитию индустрии в целом, хотя все равно этот бизнес в Украине развивается недостаточно быстро.

Скажите, Ваши клиенты просто покупают вещи в Вашем магазине или заказывают? Нужно ли Вам знать характер заказчика для того, чтобы создать что-то для него?

Клиенты непосредственно в магазинах покупают, а личные клиенты, с которыми мы встречаемся в студии, конечно, что-то заказывают отдельно, но круг их очень ограничен. Да, характер заказчика влияет на заказ, так же верно, что не каждый клиент становится постоянным клиентом. Это вопрос общности интересов и вкусов клиента и дизайнера.

Вы могли бы рассказать о каких-то интересных работах для своих звездных клиентов (увы, это всегда интересует читателей)? Что интересного Вы сделали, например, для Маши Ефросининой, Виталины и Катерины Михайловны Ющенко, Русланы? Как Вы придумываете деловые костюмы? Можно ли придумать вообще что-то принципиально новое в деловом костюме?

Много делаем для Ротару, Виталины Ющенко – потому что много общего на почве внимания и любви к народному костюму, этническим элементам. С клиентами интересно работать – из совместных идей рождаются образы для коллекции, на которые я сама бы не решилась или не додумалась бы до этого, в частности коллекции Poustovit Weekend напрямую связаны с конкретными клиентами. Деловые костюмы интересны необходимостью безупречного кроя. С гордостью могу сказать, что наш крой – лучший в Украине, и вообще я очень горжусь своей командой, это не только величайшие профессионалы, но и очень глубокие, творческие люди.

Как Вы оцениваете вкус наших бизнес- и политических элит? Нужно ли над этим работать?

У наших элит очень неважный вкус, особенно у многих женских ее представителей. Но это – отражение ситуации в целом в стране. Деньги уже есть, а вкус воспитывается поколениями. К сожалению, годы перестройки и бандитских авторитетов наложили отпечаток на всю мораль и социальную сторону жизни.

Известно, что Вы занялись детской модой. У вас уже есть клиенты?

Детской модой занялась, когда появились крестницы (у меня две девочки) и дети у клиентов. Очень нравится, планируем развить линию в будущем.

Вы сначала подбираете ткань, а потом создаете фасон или делаете фасон на дешевой ткани, а потом переносите на дорогую?

Для сложных вечерних платьев и при разработке новой коллекции, конечно, сначала делаем макеты, а потом кроим из основной ткани. Вначале важна идея, потом подбирается ткань, хотя ткань иногда диктует форму, или заставляет внести изменения в идею.

Вам нравится, как одеваются в Киеве?

Мне нравится, как одевается молодежь в Киеве, и единицы из старшего поколения.

Маша Мищенко

Фото УНИАН и сайта Лилии Пустовит