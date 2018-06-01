Одесский эксперимент: научить хотеть работать

В Украине с каждым годом становится все меньше рабочих рук. Если в ближайшее время кардинально не изменить ситуацию, уже буквально через пять лет некому будет работать. Причин столь удручающей ситуации несколько. В первую очередь, дефициту кадров способствует непрекращающийся массовый отток рабочих за рубеж, усилившийся в последнее время.

Многие отечественные компании уже почувствовали: проблема с кадрами приобретает угрожающий характер. Закрыть рабочие вакансии не всегда удается, даже если зарплаты становятся выше рыночных. Не так давно директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова сообщила, что трудовая миграция уже «вымыла» кадры из Украины до такой степени, что в некоторых регионах нет желающих работать на украинских предприятиях даже за 7-12 тысяч гривен в месяц. Так, например, в Западной Украине иностранные инвесторы построили несколько предприятий, на которых, как планировалось, будут работать украинцы, причем за неплохую для глубинки зарплату, однако набрать штат им не удается. «К традиционному в нашей экономике дефициту электросварщиков, газосварщиков, строителей у нас добавилась нехватка и представителей всех остальных специальностей», - отметила Либанова.

В последнее время поступает информация, что во многих регионах не могут заполнить вакансии водителей – соотечественники вместо езды на украинских маршрутных такси, предпочитают работу в Польше или Чехии. «У нас ежедневно не выезжает на маршрут из-за нехватки водителей где-то порядка 10 машин – это 5%», - заявили УНИАН в мэрии Запорожья.

Аналогичная ситуация и в других сферах. «На 192% по сравнению с 2015 годом вырос спрос на такую специальность как оператор АЗС. Вырос спрос на грузчиков на 126%", - сообщил в начале лета Сергей Марченко, директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко.

В десятке ТОП-спроса работодателей, по его словам, также такие специальности, как ассистент-стоматолог, администратор студии загара, разнорабочий, упаковщик, горничная, посудомойщица. Не говоря уже о слесарях, штукатурах и каменщиках.

«Не будешь учиться – в ПТУ пойдешь»

Восстановить рабочие ресурсы, по идее, должна молодежь. Но и здесь ряд отрицательных основополагающих фактора. Во-первых, сказывается общее нежелание молодежи осваивать рабочие профессии. Выпускники школ зачастую мечтают только о высших учебных заведения, стремясь любой ценой туда попасть на любую специальность. "Не будешь учиться – в ПТУ пойдешь", — классическая "страшилка", которой, наверное, едва не все родители пугали своих детей. Не удивительно , что техникумы или колледжи, готовящие специалистов рабочих специальностей, – сантехников, фрезеровщиков, сварщиков и т.д. – выпускники рассматривали лишь в крайнем случае.

Во-вторых, катастрофическое недофинансирование системы профтехобразования привело к сокращению преподавательского состава и деградации материально-технической базы.

В итоге, получался замкнутый круг. Система профтехобразования отстала от жизни и не могла быстро реагировать на запрос рынка. А работодатели, столкнувшиеся с низким качеством подготовки студентов, вовсе не спешили брать молодежь на работу, не говоря уже об участии в финансировании на ладан дышащих техникумов и бурс.

В такой ситуации оставался единственный путь – закрытие. И они закрывались. Особенно, катастрофическая ситуация была в 2015-2016 годах, когда финансирование профтехобразования перебросили исключительно на местную власть. Потом, под давлением студентов и преподавателей, финансирование из госбюджета частично восстановили. Хотя, как сообщил председатель Одесской областной администрации Максим Степанов, денег на профтехобразование все равно не хватало.

«Государство едва не полностью перебросило финансирование этих учебных заведений на региональный уровень. Я получил долг за семь месяцев на старте (на момент назначения Максима Степанова Председателем Одесской ОГА 12 января 2017 - УНИАН) и пикеты недовольных работников сферы образования под ОГА. И надо было решать кардинально - или нам вообще не нужны ПТУ, потому что некому и не за что платить, или же менять саму систему», - сказал Степанов.

Кластеры профтехобразования

По словам губернатора Одесской области, проблема ПТУ оказалось отнюдь простой. С одной стороны, он действительно слышал жалобы от руководителей предприятий об отсутствии квалифицированных кадров. С другой – область захлестнула безработица и миграция, когда обученная абсолютно ненужным на рынке труда специальностям молодежь искала спасение за рубежом. А в это время ПТУ постоянно требует значительных финансовых вливаний «И этот "гордиев узел" нужно было срочно разрубить», - вспоминает Степанов.

Вот тогда и родилась идея – впервые в Украине внедрить качественно новую систему профтехобразования с участием бизнеса. Идея следующая - училища объединять в кластеры и привязать к тесному сотрудничеству с работодателями. По их желанию, предусмотреть внедрение новых специальностей. Финансирование сделать общим.

«Главная идея: бизнес заказывает - государство готовит», - резюмирует глава Одесской областной администрации, уточнив, что официально его «О-12. Двенадцать шагов навстречу современному образованию», была публично презентована 28 августа 2017 года.

Пионером предложенной главой Одесской области реформы стал Северный центр профессионально-технического образования (СЦПТО). Его создали на базе Савранского, Кодымского и Балтского училищ.

"У нас состоялось профориентирование. Каждое заведение готовит своих специалистов, - рассказывает директор Северного центра профессионально-технического образования Ярослава Жирун, - Мы не убрали профессии, а просто направили их по заказу. Балта готовит швей, Кодыма - овощеводов и трактористов. Саврань взяла на себя строителей, маляров, штукатуров, столяров и поваров».

По словам руководства СЦПТО, они почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Бизнес помогает с финансированием и модернизацией устаревших образовательных программ. «Сейчас в нашем центре профессионально-технического образования в целом учится 700 учеников. С такой динамикой мы сможем обеспечить север Одесской области квалифицированными кадрами», - уверенно говорит Жирун.

Идея реформы профтехобразования с привлечением бизнеса к финансированию пришлась по душе и главам районных администраций. «Сейчас мы делаем мощный для Саврани проект спортивной площадки на базе профтехучилища. Районная администрация выделила около 200 тысяч гривен, местный бизнес - около 140, еще 100 выделил областной бюджет. Таким образом, мы собрали почти полмиллиона гривен на инфраструктурные проекты для ПТУ. Это первые примеры софинансирования на севере Одесской области, - рассказывает председатель Савранской районной госадминистрации Виталий Свичинский.

Всего до конца 2017 районные администрации и города Одесской области готовы выделить из своих бюджетов свыше 8 млн грн. К примеру, вышеупомянутая Савранская райадминистрация полностью взяла на себя расходы на энергоносители учебных заведений. А вот инфраструктуру профтехобразования решили развивать совместно с бизнесом и центральной властью.

«Сейчас мы хотим углубить сотрудничество Северного центра профессионально-технического образования с бизнесом. 10 октября мы посетили конференцию в Одессе. И теперь рассматриваем возможность создания учебно-практических центров в партнерстве со строительной компанией «Knauf». Наши студенты должны учиться на практике. Качественное образование по новым стандартам и гарантированное рабочее место - это главные мотиваторыполучения профессионально-технического образования», - говорит Виталий Свичинский.

Кстати, производитель строительных систем «Knauf» - одна из многих компаний, которые присоединились к реформе, которую инициировала Одесская ОГА.

«Мы занимаемся развитием профессионально-технического образования не потому, что просто хотим, а потому, что это необходимо. Государство потеряло роль единого и ключевого работодателя и заказчика. Сегодня заказ кадров диктует бизнес. Мы разработали целую профессию по монтажу гипсокартонных систем. Подготовили преподавателей и методическую литературу. Сейчас занялись энергоэффективностью и нам очень нужны специалисты по этому делу. Почему бы не готовить их в учебных заведениях нашей области, тем более, что мы можем с этим помочь », - говорит генеральный директор ГП "Knauf маркетинг" Александр Старченко.

К эксперименту пожелали присоединиться и другие компании. В частности, производитель красок «Triora», региональный представитель производителя EskaroGroupAB и строительная компания «Микромегас».

Однако, палитру профессий, которым обучают в профессионально-технических учебных заведениях, хотят не только модернизировать, но и осовременить.

К примеру, Степанов призывает ставку делать и на IT-сектор. И его тут же поддержал бизнес. Как сообщил генеральный директор продуктовой компании KeepSolidВасилий Иванов, кадров не хватает в обоих секторах: и в техническом, и в гуманитарном. «Я вижу единственный выход в дуальной образовании, - говорит Василий Иванов, - мы можем и хотим брать учеников на практику. Так лучше для нас самих. Зачем нам человек, которого после трех лет в учебном заведении, нужно учить еще три? Нам нужны разработчики, нам нужны тестировщики. Я не знаю ни одного заведения в Одессе, который готовит хорошего IT-маректолога, а они нам очень нужны ».

Дуальное образование - это система, при которой подготовкой специалиста занимается сразу учебное заведение и работодатель. В идеале, в течение двух дней из пяти, студент изучает теорию в ПТУ, а остальное время проходит практику на предприятии. Внедрить такой подход - один из пунктов областной программы по реформированию ПТУ. По словам директора Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса Сергея Белоконенко, это спасет Украину. Проблемы оттока кадров не будет, если студенты будут получать хорошее образование и иметь гарантию трудоустройства.

«Работодатель оплачивает практику и даже сделал для студентов форму. Но главное только одно - он учит людей, которым обещает места. Студентам не придется искать счастья где-то за рубежом. Работу они получат раньше, чем закончат обучение», - говорит Сергей Белоконенко.

В целом же, власть Одесской области настолько довольна первым результатами реформирования профтехобразования, что не собирается останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году запланировано создание Центра на базе Черноморского морского колледжа и Ильичивскогопрофессионального судоремонтного лицея, а также Измаильского высшего профессионального училища и Измаильского центра профессионально-технического образования. А в 2019 году будет создан центра на базе Исаевского и Березовского аграрных лицеев.

В Министерстве образования заявили УНИАН, что хорошо осведомлены об эксперименте в Одесской области и считают его хорошим примером для реализации в других регионах Украины.

Игорь Николаенко