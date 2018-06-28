Еще немного такого «выполнения» бюджета - и всем будет крышка?!

Правительство в очередной раз отрапортовало о выполнении и даже перевыполнении бюджета в апреле текущего года.

Правда, следует помнить, что правительство само себе устанавливает ежемесячные планы мобилизации средств, к тому же утаивая информацию, поэтому проверить, насколько корректно расписана плановая нагрузка на протяжении года, невозможно. Кроме того, раньше хотя бы на текущий месяц Государственное казначейство расписывало план поступлений в общий и спецфонд для Государственной налоговой администрации Украины и Государственной таможенной службы. Но после того, как Кабмин был пойманна переписывании задним числом в сторону уменьшения плана поступлений для таможенников, Казначейство начало давать информацию, не разделяя планы мобилизации средств для ДПАУ и Гостаможни, оставляя правительству возможности для последующего откровенного манипулирования официальными данными.

Невзирая на целеустремленное укрывательство правительством информации относительно реальной ситуации с выполнением государственного бюджета, попробуем все же разобраться, что же в действительности происходит.

Хотя предварительно следует напомнить высказывание «многие знания – многие печали», потому что ничего радостного читатель не узнает.

Следовательно, по данным Казначейства, в апреле 2009 года в общий и специальный фонды государственного бюджета мобилизовано 18 170,8 млн. грн., или 110,7 процента плановых показателей апреля 2009 года.

В общий фонд государственного бюджета мобилизовано 14 257,5 млн.грн. (с учетом возмещения НДС). В специальный фонд государственного бюджета в апреле 2009 года перечислено 3 913,3 млн.грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

При этом в апреле возмещено 2 782,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Одновременно с сообщением Госказначейства обнародовала информацию о выполнении плана мобилизации средств и пресс-служба ГНАУ. По данным налоговиков, в общий фонд госбюджета в апреле текущего года ими направлено 6,8 млрд грн.

Учитывая, что таможенники не спешат порадовать общественность своими победами в части выполнения плана мобилизации средств в госбюджет, обнародованная информация ГНАУ становится достаточно важной для понимания общей ситуации.

Следовательно, обратим еще раз внимание на информацию налоговиков. В общий фонд госбюджета в апреле текущего года ими направлено 6,8 млрд. грн., то есть с учетом возмещенных 2 782 млн. грн. НДС реально было мобилизовано 4018 млн. грн. При этом пресс-служба ГНАУ не дала информацию о перечисленных средствах в спецфонд, поэтому я вынужден сделать определенные предположения.

Согласно заявлению руководителя ГНАУ господина Сергея Буряка, налоговиками в первом квартале в Государственный бюджет Украины собрано 24 273 млн. грн. платежей, в т.ч. в общий фонд поступило 22 161,4 млн. грн. Таким образом можно сделать вывод, что на протяжении первого квартала в спецфонд мобилизовано 2 111,6 млн. грн., или в среднем 700 млн. грн. в месяц.

И можно допустить, что из 3 913,3 млн.грн., мобилизованных в спецфонд в апреле, налоговики собрали приблизительно те же 700 млн. грн. Следовательно, общая сумма средств, собранных налоговиками в апреле в общий фонд и спецфонд, составляет около 4 718 млн. грн.

И здесь следует напомнить еще одну информацию о том, каким образом налоговики выполняли план мобилизации средств в апреле. Как мне приходилось писать раньше, правительство на протяжении первых месяцев этого года пошло на откровенное пренебрежение бюджетным законодательством. Таможенники по команде правительственного начальства взяли и перечислили поступление от НДС с импорта вместо общего в специальный фонд, а руководители казначейства зачли эти средства на счета спецфонда. Это было сделано, чтобы создать источник доходов спецфонда, потому что только из него можно направлять Нефтегазу авансом компенсацию разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации субъектам хозяйствования (преимущественно теплокомуненерго) для производства тепловой энергии, которая потребляется населением. В госбюджете-2009 размер такой компенсации составляет всего 1,614 млрд. грн. Правительство предлагало увеличить ее в 4,8 раза – до 7,725 млрд. грн. – и внесло соответствующий законопроект в парламент. После его провала премьер-министр заявила, что правительство утвердило это решение своим постановлением. Правда, на каком основании такое решение было принято, непонятно... Как известно, осуществлять расходы за счет бюджетных средств можно лишь по статьям и в размерах, предусмотренных главной государственной сметой на соответствующий год.

Из 7,725 млрд. грн. компенсации Кабмин распорядился 3,5 млрд. грн. выделить Нефтегазу для покрытия его налоговой задолженности за четвертый квартал 2008 года. То есть сначала были незаконно перечислены средства в спецфонд государственного бюджета на соответствующий счет в Госказначействе. Потом эти средства целевым платежом были перечислены на счет Нефтегаза в том же казначействе, а то, в свою очередь, перечисляет их уже как налоговые платежи на счета общего фонда государственного бюджета. В реальности дополнительных средств в бюджет поступит ноль, но довольны и Нефтегаз, потому что сократил свои долги, и налоговики, потому что план за счет этих средств выполняют.

Следовательно, если из 4 718 млн. грн. вычесть эти 3,5 млрд. грн., то окажется, что живыми средствами (минусом возмещенные 2 782 млн. грн НДС) налоговики реально мобилизовали в государственный бюджет лишь где-то 1,2 млрд. грн. То есть еще один такой месяц, а май, учитывая большое количество праздничных и выходных, далеко не лучший для сбора средств в госбюджет, и окажется, что расходы на содержание ГНАУ будут большими, чем она смогла собрать.

Меньше всего мне хотелось бы из налоговиков делать козла отпущения, так как понятно, что они работают с официальным сектором экономики, а финансовая ситуация в нем с каждым месяцем лишь ухудшается. А это в свою очередь связано с экономической политикой правительства, которое ведет к последующему ухудшению ситуации в стране и тенезации деятельности субъектов хозяйственной деятельности , которые с помощью такого сокращения оплаченных налогов, делают попытки выжить и не обанкротиться.

Для того, чтобы понять, что же сделано таможней и другими органами, которые контролируют мобилизацию поступлений (за исключением ГНАУ), нужно напомнить еще некоторую информацию.

На пресс-конференции 22 апреля председатель Совета НБУ Петр Порошенко сообщил, что НБУ выполнил свои обязательства перед бюджетом. Совет НБУ утвердил отчет правления, согласно которому превышение доходов над расходами составляло 7,99 миллиардов гривен. “В качестве предыдущего взноса 30 декабря были перечислены в государственный бюджет 3,5 миллиардов гривен (именно за счет этих средств Тимошенко прошлогодний бюджет выполнила – авт.). И траншами по 1,002 миллиарда – 30 января и 2 апреля, а также 2,4 миллиарда – 10 апреля. Таким образом, остаток на текущий год составляет 54 миллиона гривен”, – констатировал Порошенко. Из этой информации выплывает, что в апреле правительство получило в общий фонд дополнительные 3,4 млрд. грн..

Кроме того, как я и прогнозировал, выпущенные правительством в апреле в обращение ОВГЗ на 3 млрд. грн. уже очутились в портфеле НБУ.

Таким образом, если из общей мобилизации 18 170,8 млн. грн. вычесть 3400 млн. грн. (полученные средства от превышения доходов над расходами НБУ), 3500 млн. грн. (перечисление Нефтегазу средств из Казначейства, с последующей уплатой за их счет налоговой задолженности за 4 квартал 2008 года) и 3000 млн. грн. (ОВГЗ), то окажется, что в целом налоговиками, таможенниками и другими органами реально мобилизовано в государственный бюджет лишь 8 270,8 млн. грн.

Следовательно, нетрудно понять, что если и в дальнейшем экономическая политика правительства будет настолько же бездарной, то его победные реляции о выполнении планов мобилизации средств в государственный бюджет будут заглушаться гулом печатных станков Нацбанка и еще более громким грохотом от падения национальной экономики.

Борис Кушнирук