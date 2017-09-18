Пострадавшая при пожаре в одесском лагере девочка вывела из здания 8 детей - СМИ

В областной детской больнице проходит лечение участница хореографического ансамбля Екатерина Ной, которая во время страшного пожара в детском лагере «Виктория» спасала своих младших товарищей. Об этом сообщил депутат горсовета Александр Иваницкий, передает Думская.

По его словам, Екатерина Ной вывела из горящего корпуса детей возрастом от 8 до 10 лет. Сама при этом получила ожоги ног и верхних дыхательных путей.

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«Эта девочка-герой, ее родители-великие люди, которые воспитали Человека с большим сердцем! И у нас есть будущее с такими людьми! Катя Ной спасла из горящего корпуса, восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

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16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.