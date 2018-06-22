Кому выгодна война между столичными кинотеатрами и властью?
Руководители 8 киевских кинотеатров обратились к правительству с просьбой защитить их от действий столичной власти... “Непосредственно этим процессом руководят дельцы”...
Недавно руководители восьми киевских кинотеатров "Флоренция", "Братислава", "им. Гагарина", "им. Шевченко", "Киевская Русь", "Россия", "Лейпциг" и "Ленинград" на пресс-конференции в УНИАН обратились к общественности и правительству с просьбой защитить их от действий столичной власти.
|Кинотеатр ”Братислава”
Руководители столичных кинотеатров считают это попыткой городской власти "забрать кинотеатр как земельный участок, здание" и после искусственного банкротства перепрофилировать его.
Столичные власти такие обвинения отвергают и представляют свою версию событий вокруг “Братиславы”. По словам начальника главного управления культуры и искусств КГГА Светланы Зориной, недавно городская власть приняла решение о назначении нового руководителя коммунального кинотеатра «Братислава», которым стал Дмитрий Похила. Поскольку 20 марта 2009 г. закончился срок контракта, заключенного КГГА с прежним директором Марией Ивановой. Она была предупреждена о непродолжении контракта. В Киевраде утверждают, что результат деятельности Ивановой на занимаемой должности оказался неудовлетворительным. В первом полугодии 2008 года при доходах в размере 404 тыс. грн. кинотеатр смог задекларировать прибыль в сумме лишь 4 тыс. грн.
Теперь, по словам Зориной, новому легитимно назначенному руководителю кинотеатра отдельные силы оказывают сопротивление, угрожая ему и физически препятствуя в доступе на рабочее место. Бывшая директор отказалась передавать новому руководству печать предприятия и все уставные документы. Пришлось обращаться к слугам Фемиды. 23 марта решением Соломенского районного суда столицы были приняты решения, позволяющие новоназначенному руководителю начать свою работу. Сейчас ситуацию вокруг "Братиславы" изучают правоохранительные и судебные органы.
|Кинотеатр ”Киевская Русь”
– В наследство от прежней городской власти в сфере киноиндустрии осталось множество проблем. Самой главной из них была , что коммунальное имущество столицы – кинотеатры и их инфраструктура – не работали на киевлян. За бесценок в частные руки были переданы ряд кинотеатров Киева, – цитирует пресс-служба КГГА Светлану Зорину.
– Схемы присвоения коммунального имущества имели вполне коррупционную, незаконную основу, – отмечает и депутат Киеврады от Блока Черновецкого Михаил Яковчук.
В свое время на жизнь Яковчука было совершено покушение, которое непосредственно связывают с его активной позицией по возвращению городу ряда кинотеатров.
По его словам, на сегодня украденные у города кинотеатры получают довольно большие доходы. Однако, применяя теневые схемы, их руководители фактически скрывают от бюджета и киевлян заработанное. Например, в 2006 году 8 коммунальных кинотеатров получили совокупный доход в размере почти 16 млн. грн. При этом их прибыль была зафиксирована лишь на уровне 229 тыс. грн. То есть официальная рентабельность составляла менее 1,5%. В 2007 году доходов было получено на сумму почти 22 млн. грн., а прибыль составляла лишь 650 тыс., или менее как 3%. В первом полугодии 2008 года статистика была такой: 12,8 млн. дохода, 390 тыс. грн. прибыли и только 3% рентабельности.
– В конечном счете тот факт, что вокруг кинотеатров завязались судебные процессы, с помощью которых коллективы большинства кинотеатров пытаются отстоять свое право на приватизацию заведений, свидетельствует: непосредственно этим процессом руководят дельцы, которые стремятся даром прибрать к рукам коммунальную собственность. А нынешние директоры кинотеатров покрывают теневые схемы и делают все возможное, чтобы остаточная стоимость кинотеатров была минимальной, – считает директор КП “Киевкинофильм” Александр Ефимов.
В начале августа 2008 года глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, советник премьер-министра Александр Бригинец обнародовал названия десяти муниципальных кинотеатров, которые КГГА предлагала продать: «Братислава», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», кинотеатр им. Шевченко, «Киевская Русь», «Флоренция», «Экран», «Жовтень», кинотеатр им. Гагарина. Бригинец сообщил, что его комиссия рассмотрела предложение КГГА и не поддержала его, отложив окончательное решение для рассмотрения на открытом заседании комиссии.
|Кинотеатр “Жовтень”
Она также отметила, что кинотеатр “Жовтень” не может входить в объединение 19 коммунальных предприятий “Киевкинофильм”.
– В то время кинотеатра “Жовтень” как государственного коммунального предприятия не существовало, потому что он уже находился в аренде у трудового коллектива в ООО “Киноман”, – сказала Горделадзе. По ее словам, не было ГКП “Кинотеатр “Жовтень”, как это записано в решении, а был лишь целостный имущественный комплекс – кинотеатр “Жовтень”.
Заместитель председателя КГГА Виталий Журавский тоже решил высказаться по этому поводу. Он сказал, что власть города ищет инвесторов для реконструкции коммунальных кинотеатров, отметив, что в условиях конкурса, на который планируется выставить коммунальные кинотеатры, требующие реконструкции и переоснащения, обязательно будет пункт о сохранении профиля заведения и рабочих мест.
А вот конкретно “Жовтнем” Журавский полностью доволен:
– Есть кинотеатры, работой которых мы довольны. Например кинотеатр «Жовтень». Сейчас это современное заведение культуры, удовлетворяющее потребности столичных любителей кино, принимает участие в международных кинофестивалях. Руководство и коллектив кинотеатра относится ответственно к своей работе, с любовью к зрителям.
Кто прав в ситуации вокруг столичных кинотеатров – управленцы или городские власти, – сказать пока трудно. Но в любом случае от этого конфликта одна сторона все же выигрывает – это зрители. А в идеале, будем надеяться, что и киевский бюджет. Ведь эта война заставит менеджеров кинотеатров быть более прозрачными в своих финансовых отчетах и показывать реальные доходы заведений культуры. Директорам придется тщательнее работать над ассортиментом кинопродукции, повышать качество обслуживания, искать новые формы привлечения зрителя.
Правда, столичную власть, решившую не на шутку взяться за продвижение кинематографа в столице и держать руку на пульсе, следует тоже контролировать. И это уже вопрос к киевлянам.
Олесь Горобина