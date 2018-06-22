Кому выгодна война между столичными кинотеатрами и властью?

Недавно руководители восьми киевских кинотеатров "Флоренция", "Братислава", "им. Гагарина", "им. Шевченко", "Киевская Русь", "Россия", "Лейпциг" и "Ленинград" на пресс-конференции в УНИАН обратились к общественности и правительству с просьбой защитить их от действий столичной власти.

Директор кинотеатра "Братислава" Марина Иванова рассказала, что вечером 3 апреля около 30 неизвестных лиц крепкого сложения с палками ворвались в помещение кинотеатра, сломали замки в служебных помещениях, похитили документацию, печать, деньги, предназначенные на зарплату коллектива, и объявили, что все сотрудники уволены. Женщина пожаловалась на действия стражей порядка, которые не отреагировали должным образом на этот инцидент, не установили личности нападавших. А директор кинотеатра "Ленинград" Вера Захараш заявила, что получила сообщение от столичных чиновников, в котором содержится просьба известить коллектив об увольнении.

Руководители столичных кинотеатров считают это попыткой городской власти "забрать кинотеатр как земельный участок, здание" и после искусственного банкротства перепрофилировать его.

Столичные власти такие обвинения отвергают и представляют свою версию событий вокруг “Братиславы”. По словам начальника главного управления культуры и искусств КГГА Светланы Зориной, недавно городская власть приняла решение о назначении нового руководителя коммунального кинотеатра «Братислава», которым стал Дмитрий Похила. Поскольку 20 марта 2009 г. закончился срок контракта, заключенного КГГА с прежним директором Марией Ивановой. Она была предупреждена о непродолжении контракта. В Киевраде утверждают, что результат деятельности Ивановой на занимаемой должности оказался неудовлетворительным. В первом полугодии 2008 года при доходах в размере 404 тыс. грн. кинотеатр смог задекларировать прибыль в сумме лишь 4 тыс. грн.

Теперь, по словам Зориной, новому легитимно назначенному руководителю кинотеатра отдельные силы оказывают сопротивление, угрожая ему и физически препятствуя в доступе на рабочее место. Бывшая директор отказалась передавать новому руководству печать предприятия и все уставные документы. Пришлось обращаться к слугам Фемиды. 23 марта решением Соломенского районного суда столицы были приняты решения, позволяющие новоназначенному руководителю начать свою работу. Сейчас ситуацию вокруг "Братиславы" изучают правоохранительные и судебные органы.

Война между некоторыми столичными кинотеатрами и властью продолжается уже несколько лет. Отправной точкой конфликта стало решение Киеврады от 26 апреля 2007 года о создании на базе 19 коммунальных кинотеатров нового коммунального предприятия КГГА “Киевкинофильм”. В новосозданное учреждение вошли кинотеатры: "Ереван", "Алмаз", "Старт", "Факел", имени Чапаева, "Пролисок", "Проминь", "Салют", "Братислава", "Лейпциг", "Ленинград", "Молодежный", "Россия", имени Шевченко, имени Гагарина, "Киевская Русь", "Флоренция", "Жовтень" и "Экран".

– В наследство от прежней городской власти в сфере киноиндустрии осталось множество проблем. Самой главной из них была , что коммунальное имущество столицы – кинотеатры и их инфраструктура – не работали на киевлян. За бесценок в частные руки были переданы ряд кинотеатров Киева, – цитирует пресс-служба КГГА Светлану Зорину.

– Схемы присвоения коммунального имущества имели вполне коррупционную, незаконную основу, – отмечает и депутат Киеврады от Блока Черновецкого Михаил Яковчук.

В свое время на жизнь Яковчука было совершено покушение, которое непосредственно связывают с его активной позицией по возвращению городу ряда кинотеатров.

По его словам, на сегодня украденные у города кинотеатры получают довольно большие доходы. Однако, применяя теневые схемы, их руководители фактически скрывают от бюджета и киевлян заработанное. Например, в 2006 году 8 коммунальных кинотеатров получили совокупный доход в размере почти 16 млн. грн. При этом их прибыль была зафиксирована лишь на уровне 229 тыс. грн. То есть официальная рентабельность составляла менее 1,5%. В 2007 году доходов было получено на сумму почти 22 млн. грн., а прибыль составляла лишь 650 тыс., или менее как 3%. В первом полугодии 2008 года статистика была такой: 12,8 млн. дохода, 390 тыс. грн. прибыли и только 3% рентабельности.

– В конечном счете тот факт, что вокруг кинотеатров завязались судебные процессы, с помощью которых коллективы большинства кинотеатров пытаются отстоять свое право на приватизацию заведений, свидетельствует: непосредственно этим процессом руководят дельцы, которые стремятся даром прибрать к рукам коммунальную собственность. А нынешние директоры кинотеатров покрывают теневые схемы и делают все возможное, чтобы остаточная стоимость кинотеатров была минимальной, – считает директор КП “Киевкинофильм” Александр Ефимов.

В начале августа 2008 года глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, советник премьер-министра Александр Бригинец обнародовал названия десяти муниципальных кинотеатров, которые КГГА предлагала продать: «Братислава», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», кинотеатр им. Шевченко, «Киевская Русь», «Флоренция», «Экран», «Жовтень», кинотеатр им. Гагарина. Бригинец сообщил, что его комиссия рассмотрела предложение КГГА и не поддержала его, отложив окончательное решение для рассмотрения на открытом заседании комиссии.

Коллектив кинотеатра “Жовтень”, одного из самых старых заведений культуры столицы, известного своим фестивальным кино, премьерными показами, ретроспективами и творческими встречами при участии авторов фильмов, не медлил с ответом, попросив киевлян поддержать обращение к Киевраде о запрещете продавать помещения. Как сообщила директор кинотеатра “Жовтень” Людмила Горделадзе, причина, указанная главным управлением коммунальной собственности, – якобы “неэффективная работа, отсутствие перспектив для ее улучшения”, а также несоответствие требованиям современных комплексов.

Она также отметила, что кинотеатр “Жовтень” не может входить в объединение 19 коммунальных предприятий “Киевкинофильм”.

– В то время кинотеатра “Жовтень” как государственного коммунального предприятия не существовало, потому что он уже находился в аренде у трудового коллектива в ООО “Киноман”, – сказала Горделадзе. По ее словам, не было ГКП “Кинотеатр “Жовтень”, как это записано в решении, а был лишь целостный имущественный комплекс – кинотеатр “Жовтень”.

Заместитель председателя КГГА Виталий Журавский тоже решил высказаться по этому поводу. Он сказал, что власть города ищет инвесторов для реконструкции коммунальных кинотеатров, отметив, что в условиях конкурса, на который планируется выставить коммунальные кинотеатры, требующие реконструкции и переоснащения, обязательно будет пункт о сохранении профиля заведения и рабочих мест.

А вот конкретно “Жовтнем” Журавский полностью доволен:

– Есть кинотеатры, работой которых мы довольны. Например кинотеатр «Жовтень». Сейчас это современное заведение культуры, удовлетворяющее потребности столичных любителей кино, принимает участие в международных кинофестивалях. Руководство и коллектив кинотеатра относится ответственно к своей работе, с любовью к зрителям.

Кто прав в ситуации вокруг столичных кинотеатров – управленцы или городские власти, – сказать пока трудно. Но в любом случае от этого конфликта одна сторона все же выигрывает – это зрители. А в идеале, будем надеяться, что и киевский бюджет. Ведь эта война заставит менеджеров кинотеатров быть более прозрачными в своих финансовых отчетах и показывать реальные доходы заведений культуры. Директорам придется тщательнее работать над ассортиментом кинопродукции, повышать качество обслуживания, искать новые формы привлечения зрителя.

Правда, столичную власть, решившую не на шутку взяться за продвижение кинематографа в столице и держать руку на пульсе, следует тоже контролировать. И это уже вопрос к киевлянам.

Олесь Горобина