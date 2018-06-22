Гривня стабилизировалась, надолго ли?

За последние недели отмечается позитивная тенденция на валютном рынке: курс гривни – как безналичный, так и наличный – не только стабилизировался, но и даже начал укрепляться... Что же происходит с гривней? Штиль перед бурей Главные факторы, которые обусловливают нынешнее укрепление украинской валюты, связаны как с денежно-кредитной политикой, которую проводит Национальный банк, так и со спросом на иностранную валюту со стороны физических и юридических лиц, что объясняется экономической политикой правительства.

В течение этого года Национальный банк осуществил ряд жестких шагов относительно сокращения эмиссии гривни как через рефинансирование банков, так и путем финансирования дефицита бюджета. Нацбанк с начала года фактически не предоставлял длинных кредитов банкам. Практически единственным источником их рефинансирования со стороны НБУ является выкуп у них облигаций внутреннего государственного займа. С начала года портфель ОВДП, что на балансе НБУ, вырос с 8547 млн. грн. до 18305 млн. При этом правительство за этот период увеличило объем ОВДП, выпущенных в обращение, с 29158 млн. грн. до почти 34550 млн. Как видим, Нацбанк опосредствовано профинансировал правительство на 5300 млн. грн. и на 4500 млн. грн. рефинансировал банки. Хотя в действительности НБУ рефинансировал таким образом лишь два государственных банка – Сбербанк и Укрэксимбанк, которые, в свою очередь, этим закрывали дыры в НАК “Нафтогаз". ОВДП попали в эти государственные банки в результате увеличения их уставных капиталов со стороны правительства (оно это осуществило именно за счет ОВДП, а не внесения живых денег). То есть в действительности все эти 10 млрд. грн., эмитированные Нацбанком путем выкупа ОВДП, – это не что иное, как финансирование дефицита правительственного бюджета.

Прекращение рефинансирования банков (за исключением вышеупомянутых госбанков) не создавало предпосылок для давления «горячих денег» на безналичный валютный рынок.

Следующим важным фактором, который обусловил стабилизацию и даже определенное укрепление курса гривни, можно считать действия Нацбанка по выделению спроса на иностранную валюту со стороны Нафтогаза и частично со стороны населения. Последние два месяца НБУ продает иностранную валюту НАКу и банкам для продажи физическим лицам – заемщикам валютных кредитов, обходя межбанковский валютный рынок. Да, например, из общего объема интервенций НБУ на валютном рынке за март 2009 года в размере 1 млрд. 077,4 млн. дол., на шести валютных аукционах по продаже иностранной валюты для потребностей клиентов банков – физических лиц Нацбанк продал банковским учреждениям 254,5 млн. дол. и 1,8 млн. евро. Снятие давления на межбанковский валютный рынок через спрос Нафтогаза и физических заемщиков валютных кредитов обусловило определенное выравнивание спроса и предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Кроме того, Нафтогаз существенно сократил объемы закупки газа у Газпрома, что, в свою очередь, привело к сокращению спроса на иностранную валюту с его стороны. Происходит выравнивание торгового сальдо импорта экспорта, что также уменьшает спрос на иностранную валюту.

Еще одним фактором тенденций на валютном рынке можно считать общее сокращение спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц. По данным НБУ, на протяжении марта 2009 года объем купли-продажи иностранных валют за гривню составлял 2 млрд. 385,8 млн. дол., в частности объем валюты, купленной банками у населения, – 909,4 млн. дол., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 476,4 млн. дол. Спрос на валютув марте против февраля сократился в 2,6 раза. Этому факту можно было бы только радоваться, если не понимать, что причина этого не столько в возвращении доверия украинцев к национальной валюте, сколько в существенном падении их текущих доходов. Можно допустить, что почти все гривневые сбережения на руках у физических лиц, которые можно было бы направить на приобретение иностранной валюты, уже потрачены. Но пока еще, как бы цинично это не выглядело, такое сокращение текущих доходов положительно влияет на ситуацию на наличном валютном рынке.

Сокращение спроса на иностранную валюту и укрепление курса гривни способствует еще одной позитивной тенденции – увеличению продажи иностранной валюты как юридическими, так и физическими лицами. Юрлица, не дождавшись падения курса гривни и не имея возможности привлекать очень дорогие банковские кредиты (сейчас гривневые кредиты сроком до года выдаются под 40–45% годовых) вынуждены для пополнения оборотных средств прибегать к продаже экспортной выручки. А граждане в условиях сокращения текущих доходов тоже вынуждены направлять на потребление свои валютные сбережения.

Следовательно, ряд объективных причин обусловливает определенную стабилизацию курса гривни. Но в связи с этим возникает вопрос: насколько длительной может быть эта тенденция.

Когда грянет буря

Как известно, курс гривни к иностранным валютам отображает состояние развития экономики. Очевидно, что в условиях ухудшения экономической ситуации надежды на стабильность национальной валюты, тем более существенное укрепление ее курса к иностранным валютам, вряд ли уместны.

Следовательно, среди потенциально негативных факторов для стабильности гривни в первую очередь назвал бы плохую общую экономическую ситуацию, связанную с падением объемов производства.

Довольно сомнительная денежно-кредитная политика Нацбанка и в целом экономическая политика правительства, которая превратила государственный и местные бюджеты в кассы выдачи социальных платежей и зарплат работникам бюджетной сферы, сегодня действительно способствует сокращению спроса на иностранную валюту. Однако уже в ближайшие месяцы эта политика и дальше будет ухудшать ситуацию в реальном секторе экономики, будет предопределять падение поступлений в бюджеты всех уровней. В свою очередь, это приведет к росту давления на Национальный банк со стороны правительства, чтобы НБУ включил печатный станок для покрытия дефицита бюджета.

Во-вторых, остается неопределенной ситуация с Нафтогазом. После заключения в январе «победных» газовых соглашений НАК на протяжении весны – лета должен закупить у Газпрома 20 млрд. куб. м. газа. Очевидно, что в условиях ухудшения экономической ситуации в стране и соответствующего сокращения спроса на газ и увеличения объема неплатежей со стороны бюджетных организаций, коммунального сектора и населения свободных денег на оплату российского газа у Нафтогаза просто не будет.

Скорее всего, следует ожидать или новых кредитов Нафтогазу от государственных банков за счет средств НБУ, что может взорвать стабильность этих банков, или подписания каких-то новых соглашений с Газпромом. Как сообщалось в СМИ, одним из таких вариантов было предложение Нафтогаза Газпрому продать эти 20 млрд. куб. м. газа в счет будущих платежей за транзит газа. С одной стороны, такое фактически бартерное соглашение дает возможность Нафтогазу закачать необходимые объемы газа, правительству - получить дополнительные доходы в бюджет (в виде НДС и налога на прибыль), а также убрать спрос на иностранную валюту, связанный с оплатой газа, с валютного рынка. С другой – закладывает мину замедленного действия под Нафтогаз, государственный бюджет и валютный рынок на следующие несколько лет. Потому что потом доходов от транзита уже не будет. А еще непонятно, какая цена на газ и тариф на транзит будут заложены в такое соглашение.

Третьим существенным фактором возможного обвала курса гривни является рост объемов просроченных банковских платежей со стороны заемщиков.

Довольно много банкиров и экономических экспертов еще осенью ожидали, что резкий рост просроченной задолженности (до 70% от общего объема кредитов физическим лицам) должен произойти уже в феврале текущего года, но, к счастью, пока еще объем неплатежей от физических лиц составляет лишь около 30%. Сделаю предположение, что причина такого условно позитивного развития событий связана с недооценкой реальных теневых доходов и сбережений. Они оказались существенно большими, чем ожидалось. Но было бы очень недальновидным как для банков, так и для НБУ и правительства надеяться, что ситуация с неплатежами по кредитам будет оставаться такой всегда. Объективно сокращаются не только официальные, но и неофициальные доходы. Хотя сегодня тяжело делать предположения, когда же наступит граница платежеспособности заемщиков и начнется резкий рост просроченной задолженности. Но это может произойти неожиданно, в любой момент...

К сожалению, до сих пор ни Нацбанк, ни правительство не предложили конкретных мер, направленных на смягчение условий погашения задолженности. Если такое ухудшение с платежами произойдет, то следует ожидать нового ажиотажного оттока депозитов из банков. Причем понятно, что гривневые средства немедленно будут конвертироваться в иностранную валюту. Следует также напомнить, что все ограничения относительно досрочного снятия срочных депозитов в ближайшие месяцы прекращаются, потому что почти все депозитные соглашения заключались на срок до года... Надежды, что вкладчики будут оставлять свои депозиты в банках, тем более в гривнях, очевидно, напрасны. Следовательно, стоит ожидать роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, у которых срок гривневых депозитных соглашений заканчивается. Кроме того, попытки большинства вкладчиков забрать свои средства из банков неминуемо обернутся новой волной объявлений о неплатежеспособности большого числа банков.

Таким образом, сегодняшняя позитивная тенденция относительно укрепления курса гривни к иностранным валютам уже в ближайшее время может развернуться в обратную сторону.

Бесспорно, у Национального банка есть определенные возможности для осуществления интервенций и обеспечения курса гривни на уровне 8,5 за доллар. Но понятно, что без изменений в экономической политике правительства и мер, которые остановят отток банковских депозитов, надолго Нацбанка не хватит.

Борис Кушнирук