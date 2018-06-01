Скрипка обнимался с поклонницами, Лиля Подкопаева обсуждала будущее материнство (фоторепортаж)

Церемония награждения победителей Второго конкурса печатных изданий “Обложка года в Украине” проходила в концерт-холле “Freedom”, где нередко проводятся богемные мероприятия. Конкурс среди СМИ также не обошелся без “звездности”, на событии было замечено немало известных лиц.

И перед, и после церемонии звезды красовались друг перед другом, женщины преимущественно демонстрировали эксклюзивные наряды с глубоким декольте и четвертым размером, оба пола позировали перед фотокамерами. Оперный певец Владимир Гришко “засветил” молодого таланта, с которым потом запел “O sole mio”. Олег Скрипка, после того, как и сам получил награду “За самую большую “звезду” на обложке” (то есть за свой портрет на обложке одного из журналов) обнимался с поклонницами, не очень отбиваясь.

Телеведущий Илья Ноябрев “угождал” молодой дамочке, а Александра Кужель обнимала сына, который неожиданно вернулся из армии с огромным букетом. Лилия Подкопаева обсуждала с подружками будущее материнство, а Оксана Байрак всех удивила новым амплуа – запела на сцене.

Дмитрий Стаховский (фото автора)