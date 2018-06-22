Спасайтесь – 300% доходности! или Как отличить надежный банк от полуживого

Сегодня депозиты в банке можно разместить под 24-25, а то и под 28% годовых в гривне. Почти праздник банковской щедрости. Еще год назад кто мог бы подумать, что банки станут такими щедрыми и предусмотрительными! Вот что кризис делает даже с самыми консервативными структурами нашего финансового рынка. Но для клиентов это, согласитесь, совсем хорошо. При условии, что инфляция, наверное, будет на уровне 20%, держать средства на банковском депозите станет куда выгоднее, чем просто предоставить деньгам валяться «под подушкой».

Но можно ли доверять банкам сегодня? А еще конкретнее, какому именно банку доверять и насколько?

Конечно, хорошо было бы посмотреть, как реально работает каждый банк, что у него за душой. Однако рядовой вкладчик не всегда знает, как это сделать. И здесь может помочь одна небольшая, но толковая подсказка.

Если хочешь оценить имущество, узнай, почем оно идет на рынке. Для банков, эта аксиома имеет несколько иной вид: если хочешь понять, чего стоит банк, обрати внимание, почем торгуют его облигациями. Например, просмотри ленту агентства Reuters, которое дает оперативную информацию о ценах купли-продажи еврооблигаций наших эмитентов на международных рынках. Если, например, облигации продаются дешево, это прямое свидетельство того, что банк ничего не стоит, кроме вывески. Если цену дают высокую – соответственно. Ключевой показатель здесь - доходность облигаций: чем выше доходность предлагается за облигации, тем, очевидно, хуже дела в банке. Логика здесь простая – потенциальный покупатель стремится меньше всего рисковать, следовательно, если он считает банк ненадежным, а облигации, соответственно, рисковыми, он резонно будет стремиться получить по ним как можно более высокий доход.

Теперь взглянем на облигации наших банков по ленте того же Reuters по состоянию на 9 апреля 2009 года. Далеко не все наши банки вообще выпускали облигации, еще меньше тех, кто отважился на выпуск еврооблигаций. Потому можно прицениваться лишь к некоторым банкам, но и эта информация крайне интересна.

Разница в уровне доходности еврооблигаций весьма существенна и свидетельствует, насколько по-разному тот или иной банк оценивают инвесторы, которые имеют реальные деньги. Например, доходность еврооблигаций Укрсиббанка держится на уровне 32-46% годовых в валюте в зависимости от срока обращения на рынке. Еврооблигации Эксимбанка Украины покупаются и продаются с доходностью 37-47% годовых в долларах. Доходность еврооблигаций Укрсоцбанка и банка Форум - на уровне 40-47% . Для европейского рынка цифры приемлемые, из них можно сделать вывод, что ценные бумаги этих банков более-менее ценятся за рубежом. (Например, они соотносимы с доходностью еврооблигаций, выпущенных Украиной как государством, - еврооблигации Украины продаются со скидкой (дисконтом), имея рыночную доходность на уровне 30-35% годовых в долларах США).

Идем дальше. Еврооблигации Альфа Банк-Украина стоят уже дешевле, продают их с более ощутимой скидкой, доходность по ним держится на уровне 120% годовых в долларах. А вот облигации банка «Надра» предлагаются уже совсем с другой доходностью - 364- годовых в долларах, по цене покупателя. Сама цена на эти облигации стоит на уровне 10-15% от стоимости их номинала. Наверное, и не удивительно, банк в котором работает временная администрация, особого доверия у инвесторов вызывать не может.

Но и это “еще не вечер”. Еврооблигации VAB банка продаются с доходностью уже в 385% годовых в долларах по цене покупателя. И хотя временной администрации в VAB банка нет, он проводит активную рекламную компанию по привлечению депозитов от населения, видим, что его ценные бумаги, мягко говоря, не вызывают ажиотажного спроса. Скорее наоборот, зарубежные инвесторы фактически задаром отдают эти облигации, чтобы не иметь с ними хлопот.

Конечно, иностранные инвесторы могут и ошибаться. Так же очевидно, что далеко не всегда по одному показателю можно составить полное представление о деятельности банка. Но определенный сигнал могут дать даже одна-две цифры. Поэтому, вне сомнений, нашим гражданам, которые привыкли верить в хорошую рекламу и красивые обещания, стоит обращать на это внимание.

Иван Сподарец