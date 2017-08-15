Мать задержанного в Крыму украинца-"диверсанта" считает, что он признался под пытками

Мать задержанного в оккупированном Россией Крыму Геннадия Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками. Об этом она рассказала 15 августа изданию Крым.Реалии.

"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео и дураку видно, что все замазанное кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", – сказала мать задержанного.

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По словам Риммы Рыжковой, последний раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа, отмечает Крым.Реалии. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.

"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь", – рассказала Рыжкова.

Жена задержанного Ирина Лимешко сообщила, что ее муж не виноват.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является "агентом" СБУ и якобы намеревался совершить диверсии на объектах инфраструктуры.

В Службе безопасности Украины назвали сообщение ФСБ России о задержании "агента СБУ" во временно оккупированном Крыму очередной провокацией и фейком.